19 светлых зарисовок о семейных буднях, полных любви и маленьких радостей

Семейное счастье часто прячется в простых вещах и состоит из маленьких радостей: приготовленного любимого блюда, внезапной помощи с уроками или вязанных носочков. Наша новая подборка объединила светлые истории, в которых близкие всегда готовы прийти на помощь, проявить теплую заботу и подставить плечо. Эти нежные зарисовки показывают нам, что пока рядом есть человек, готовый сорваться в закусочную за обычным бургером, а вернуться с охапкой тюльпанов, в наших сердцах всегда будут править любовь и надежда.

Мой папа обожал приезжать в деревню к любимой тещеньке. Она готовила специально для него «олимпийскую яичницу»: обжаривала мясо с салом, добавляла лук перьями, потом 8-10 яиц, домашний сыр и сметану. Получалось что-то среднее между шакшукой и мачанкой. И в это все папа макал лепешки домашние или блины на кефире и ел. Я смотрел на него и никак не мог понять, почему ему это так нравится. Вырос, и сейчас понимаю: просто это было его любимое блюдо, и теща старалась для него. Жаль, бабушки уже давно нет с нами, дом в деревне продали, да и мама такое не готовит. Поэтому теперь я делаю «олимпийскую яичницу» для себя и папы. Раз в год, и мы кайфуем. © morituruszero / Pikabu Алина только что А давно у нас сумо - олимпийский вид спорта?😅 Ответить

На 4 курсе была у меня практика в Английской школе. С утра до вечера я была на занятиях, а с вечера до утра занималась подготовкой к уроку: писала план, рисовала таблицы, и каждую букву там надо было обводить и закрашивать. А каждая таблица была на листе ватмана — огромная! Никогда не забуду, как папа ночью проснулся, увидел меня за этим делом и отправил спать, а сам сел буквы в таблице закрашивать. Давно это было, а я до сих пор помню! evgeniaesetova

«Жду любимую жену с работы. Вот сколько всего я для нее приготовил! Тут мясо тушеное, сельдь под шубой, пирог с капустой. Это не раз в году, я много готовлю»

Когда я уезжала жить к мужу, мама просто обняла меня и сказала, чтобы я помнила: «Дочка, ты у себя и у нас с папой одна. Себя всегда надо любить больше всего на свете, и если муж когда-нибудь сделает тебе больно — папа тебя сразу заберет, а в доме навсегда останется твоя детская». Звонит мама редко, всегда спрашивает, удобно ли мне сейчас поболтать или нет. Знакомым о моем муже рассказывает только про его успехи, если спрашивают. К нему самому вообще никогда не лезет. Мне кажется, она ангел... © Подслушано / Ideer Caleb Vivas только что Мама просто в тайне вяжет куклу вуду для зятя любимого, поэтому и такая ласковая Ответить

Обожаю приглашать бабушку в ресторан — на обед или на ужин! Сначала она, конечно, начинает отнекиваться: мол, дома рагу есть и все такое. А потом начинает собираться с полным погружением в процесс: перебирает наряды, примеряет то одно, то другое. И при этом тихонько ворчит, особенно, когда дело доходит до колготок. «Ну, вот не хочется мне надевать колготки, но без них ноги как-то не так смотрятся!» И вот с этим милым недовольством она все-таки их надевает — ведь в ресторан надо идти во всей красе! Когда бабуля упирается, я всегда ласково говорю ей: «Бабушка, милая, живи, пока живется, двигайся, пока ножки ходят!» И мы идем куда-то, весело болтаем, смеемся, и видно, что она искренне довольна. Такие простые мероприятия — маленькое семейное счастье для нас! © AnechkaSt / Pikabu

Неделю назад муж начал прятать от меня экран телефона, а вчера в ванной с кем-то шептался. Ну все, думаю, приплыли. Вечером гляжу: пишет кому-то, а глаза сияют. Я выхватила мобильный, а там открыт чат с моей лучшей подругой, и они вовсю планируют тайный выезд на природу в ближайшие выходные. Сюрприз для меня! Муж арендовал домик на 8 человек, а подруга собрала наших общих друзей и искала гитариста, чтобы устроить вечер песен у костра, ведь я так давно об этом мечтала! Просто мой последний День рождения — 30 лет — я не отмечала. Праздник у меня зимой, особо никуда не выберешься, с деньгами было туго — как-то не до того было. А сейчас лето, муж сменил работу и решил так меня порадовать. Сидела потом и думала: какая же я счастливая, что у меня есть такие близкие! ADME Бабуся Ягуся только что 🤔... Ответить

Работала в автосалоне, зарплата хорошая была. Решила сменить машину. Но уже почти перед покупкой папа заехал ко мне в гости на работу. И я увидела, как он смотрел на новые автомобили, как ему хотелось купить такой. Но он на пенсии, сами понимаете... И я тогда поняла, что у меня еще целая жизнь впереди, а папина радость стоит намного дороже. Подговорила брата, в автосалоне договорилась, оформила машину. Пригласила папу с мамой в салон и вручила им ключи. Уже 5 лет прошло, но эти молчаливые слезы благодарности помню до сих пор! © Подслушано / Ideer

«Я приболел, а жена крючком связала мне носки-кеды, чтоб не мерз. Люблю ее!»

Мои дочь и сын родились в один день и в один месяц с разницей в 11 лет. На день рождения у дочери — она старшая — бесполезно спрашивать, что ей подарить, так как ответ всегда один и тот же: «Лучше купи что-нибудь Владу». Спросила у сына, что ему подарить, а он такой: «Торт большой и деньги!» Почему большой торт и сколько денег? «Половину торта отвезу сестре (живет отдельно), а денег столько, чтоб хватило на букет гербер. Она их любит». Только я знаю, как мне бывает иногда тяжело. Но о том, какая я счастливая мама, хочется кричать на весь мир! © Подслушано / Ideer

Пришел с работы очень поздно, уставший и голодный. Сказал жене, что очень хочу есть. А она такая: «Ой, я тут заболталась с мамой, посмотрела 2-3 ролика, полежала и в итоге ничего не приготовила». Ну, я взял и ушел из дома. А через 40 минут вернулся с шашлыком и пирожными. Что теперь, спать голодными ложиться из-за 2-3 роликов? bekmuratovabumusya Caleb Vivas только что И ушел из дома. И вернулся через 2 месяца Ответить

«Моя жена впервые в жизни участвовала в забеге по грязи, о котором мечтала много лет. Чтобы поддержать ее, я пробежал дистанцию раньше — хотел заснять ее улыбку»

Папе назначили сложное лечение на февраль. Был август, мы сидели на даче, и я спросила его, что бы он хотел увидеть, где побывать. Он сказал: «Дрезденская галерея. Лувр». И в декабре мы полетели вдвоем в Чехию. Расположились в Праге, взяли билеты на автобус до Дрездена, проторчали полдня в галерее. Во Францию не поехали — там были свои трудности. Вместо этого съездили в Вену, облазили всю Прагу, побывали в Карловых Варах. Папа был счастлив. В феврале все прошло благополучно. А я грустила лишь об одном: что маму не успела свозить никуда... © LesDorogaZhiguli / Pikabu

У меня был халат, купленный на рынке за копейки. Такой мягкий, свободный: хочешь, ходи в нем, хочешь, укрывайся, как пледом. Столько пережила я в нем! И вот все, конец ему. Я была даже эмоционально к этой вещи привязана. И мама мне где-то достала точно такой же халат, с таким же рисунком! Я обалдела даже. И, говорит мне: «Я же знаю, как ты любишь этот халат! Столько халатов просмотрела, пока нашла его». Вроде пустяк, а так много за этим стоит. © Larisa10 / Pikabu

«Я весь день говорю своему трехлетнему сыну, что слышу странные звуки у дома. Завтра утром он узнает, что это были пираты, и мы будем искать клад!»

Моя мама уже давно погрузилась в мир выращивания всякого рода растений. У нас на даче чего только нет: сотни видов цветов, фруктовые деревья, огромные поля с разными овощами. Отец тот еще романтик, прекрасно знает про увлечения мамы, поэтому он сделал ей фантастический подарок на годовщину. Цветы подарил! Точнее, множество разных луковиц для посадки и почти целый КамАЗ навоза! Мама была на седьмом небе от счастья! © Подслушано / VK

Муж купил рожковую кофеварку специально для меня. И каждый день после работы он варит мне капучино с сиропами, как я люблю. Перерыл кучу сайтов, нашел, как все правильно сделать, подобрал кофе и очень вкусно варит, как в кофейне. А я научилась в компьютерные игры играть, чтобы с ним досуг проводить. Мы 16 лет уже вместе, старший ребенок у нас в 9-м классе уже. Притирались, конечно, очень долго и болезненно. Много по молодости косячили. А сейчас нам хорошо. Обоим хочется радовать друг друга мелочами, вниманием. Нам просто тепло и уютно вместе, ничего большего и не надо! © Veto44ka / Pikabu

«Моей маме сделали операцию, и я всю неделю готовила ей еду. Это блюдо ее очень порадовало»

Мой муж вышел за бургерами в закусочную, а вернулся еще и с ведром тюльпанов! Говорит, мол, бабушка сидела, продавала тюльпаны, ну, он и решил меня порадовать. Или было дело: к 8 Марта спрятал подарок для меня в квартире, так как уезжал и не мог сам поздравить. Я всю квартиру перерыла, так и не нашла. А в сам праздник позвонил и сказал мне, где презент найти. И хотя он мне дарил много других подарков, но угадайте, какой был самым любимым! pono4ka17

Я как-то шла мимо садика и увидела папу с дочкой. Обратила внимание на то, как они радуются. Он сорвал ромашку, так мило поклонился и подарил ее малышке, а дочка в милом реверансе ее приняла. Потом оба как рассмеются! И она так громко как запищит: «А теперь, папуля, покружи меня, как самолетик!» Он взял ее за ручку и ножку и как начал кружить! Девочка кричит: «Э-э-э, начальник самолета, башмак улетел!» И смеются. Потом он ей эту ромашку прицепил в волосы, и они пошли довольные дальше. Так приятно было на это смотреть!

«У меня были тяжелые пару месяцев, и я в шутку сказала мужу, что мне нужно отмокнуть в ванной. И вот что придумал этот замечательный человек»

Когда училась в универе, у меня был сопромат, который я очень плохо понимала. И попутно работала сутки через сутки, то есть некоторые лекции были пропущены. И вот настает время сдавать итоговую работу. Нужно сделать расчеты, чертежи, и на все про все ночь. Я прихожу поздно вечером с работы, сажусь и долго и мучительно разбираюсь, что-то делаю, но не выходит каменный цветок. В итоге сдаюсь, ругаюсь с родителями, ложусь спать вся в расстроенных чувствах, понимая, что, возможно, меня ждет отчисление. Утром просыпаюсь и вижу на своем столе большую стопку готовых чертежей. Мой брат всю ночь не спал и помог их доделать! На минуточку, он тоже учился в универе (мы двойняшки) и готовился к зачетам и экзаменам. Его никто не просил, у него не было времени, он просто молча помог. Это один из лучших поступков, сделанных кем-то для меня. За работу, кстати, получила «хорошо». Но для меня она стала лучшей! mmm___masha

Я училась в педколледже, и нам задали на дом сшить мягкую игрушку. Я начала было, но ничего не получалось. Увидев, как я, вместо того, чтобы спать, сижу с иголкой и ниткой, мама отправила меня в кровать, а сама занялась шитьем. Утром мишка был готов. И потом мама еще меня проводила на автобус — 3 км пешком. Я все помню, мамочка! marina.aprell

Работаю репетитором онлайн. Сегодня у меня много уроков. Времени приготовить еду нет. Попросила мужа заказать доставку к 16:00, так как к этому времени заканчивается последний урок. В итоге последний урок отменился, и я закончила в 15:00. Голодная, выхожу из комнаты, с грустными видом бреду в сторону кухни в поисках еды и обнаруживаю доставку, которую муж заказал на час раньше. На вопрос: «Почему ты заказал на час раньше?» он сказал, что думал, мол, последний ученик может отмениться, и тогда ты будешь голодная еще час. Пишу этот пост на случай: если я когда-нибудь обижусь на своего мужа, чтобы эта история напомнила мне, за что я его люблю. lingua_dama

«Родня мужа приехала в гости и предложила пообедать в любом ресторане. А муж сказал, что вместо этого хочет мою домашнюю лазанью. Так мило!»

Когда я была на 3 или 4 курсе, приехала на праздники домой отдохнуть. Папа собрался в магазин, мама ему список накидывала, что купить необходимо. В конце он меня спросил, мол, а тебе дочь, надо чего-нибудь? На что я в шутку ответила: «Привези мне цветочек аленький...» Когда он вернулся, вручил мне шикарную алую розу. Папа — мой самый любимый мужчина! © Подслушано / Ideer

Моя жена — сова. Она не любит рано вставать, но все равно это делает, чтобы порадовать меня завтраком и положить с собой тормозок. Обязательно целует на прощание. Я, в свою очередь, стараюсь радовать ее в выходные. Пока она спит, иду в пекарню за вкусняшками и кофе или заказываю еду на дом. Она каждый раз в восторге. Да и вообще в выходные мы кайфуем, посвящая время друг другу.

Она всегда очень внимательна к мелочам. Когда я говорю, что «мечтаю о такой-то прикольной штуке», она в итоге дарит мне ее на праздник. Помнит все мои любимые блюда. Я же стараюсь дарить радость без повода. Например, скажу, что нам в магазин нужно зайти, а в итоге веду ее в наше любимое кафе. Люблю смотреть на ее счастливую улыбку! © Pavukator / Pikabu