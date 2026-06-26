13 удалых начальников, которые подчиненным подкидывают повод для добрых шуток

Вот мы как-то оторвались с чувством. Есть что вспомнить.



Работала у нас девушка Лена. Прекрасный человек с лёгким характером. Мы ее регулярно разыгрывали, и перед 1 апреля она нам официально заявила, что в этот день не попадется, можем не рассчитывать.

Ну ок, 1 апреля мы с начальником соседней команды, Стёпой, сговорились. Я зову Лену и говорю, что из головной конторы пришел приказ перевести ее в соседний проект. Показываю ей переписку с начальством в Скайпе и прямо при ней продолжаю переписываться (это мы Степана переименовали, и я переписывался на самом деле с ним).

Перенесли её стол с компьютером в другой отдел, Стёпа провел ей часовой вводный тренинг, дал ей документацию по проекту и сказал изучать.

Ну все, капец, Ленка понуро сидит и смотрит в бумажки. А мы сбегали за шоколадкой, вручили ей и сказали "с 1 апреля!"