ага, и за полчаса до конца рабочего дня: "вспомнил! мне нужен отчёт на стопитцот страниц к завтрашнему утру"
13 удалых начальников, которые подчиненным подкидывают повод для добрых шуток
Работа часто кажется рутиной: звонки, бумажки и календарь встреч, но порой именно в такой обстановке появляются самые теплые истории. То начальник забывает, зачем звонил, то решает идти в ногу со временем и рассылает мотивирующие фразы, а третий и вовсе готовит форму для самых отличившихся. В подборке много добрых и простых ситуаций, с которыми коллектив хоть на секунду, но забывает о текучке.
- Недавно сидела на работе, занималась бумажной деятельностью. Позвонил начальник — поговорили. И я снова продолжила в бумажках ковыряться. И тут понимаю, что напрочь забыла, о чем разговор был. Спрашиваю по телефону: «А чего вы мне час назад звонили? Я что-то забыла». А от него внезапно прилетает фраза: «Я звонил? А чего хотел? Забей, значит, что-то неважное!»
- Новый руководитель решил быть ближе к команде, поэтому завел традицию: каждое утро присылал всем мотивирующую фразу. В понедельник в общий чат прилетело: «Сегодня каждый должен раскрыться перед коллегами!» Мы немного обалдели. И тут снова сообщение от него: «Да, формулировка вышла смелее, чем планировалось, поэтому раскрываем только потенциал. Остальное держим при себе!» Это стало самой цитируемой фразой недели.
«На работе расчетные листки выдает начальник в печатном виде. В этот раз он отличился. Мы посмеялись. Но начальник пошел дальше...»
- Работала в розничной торговле. Перевелась из одного магазина в другой. Через несколько месяцев моя начальница тоже перевелась в этот магазин. Все новые сотрдуники начали спрашивали меня, мол, какая она и чего от нее ожидать. Я с улыбкой сказала: «Просто подождите немного и сами все увидите». Все сотрудники решили поприветствовать новую начальницу, поэтому пришли на работу пораньше. Но... Она опоздала на 45 минут. А когда пришла, то сходу всем выдала: «Извините за опоздание. Мне пришлось ждать, пока проснется муж, чтобы намазать меня кремом».
- В пятницу вечером начальник вызвал меня в кабинет и попросил плотно закрыть дверь. Усадил на стул и заговорщически понизил голос: дело, мол, личное. Я уже мысленно сочиняла речь про исключительно рабочие отношения, а он достает из-под стола руку и умоляюще просит глянуть, не вросший ли там ноготь. Вспомнил-таки, что я когда-то подрабатывала в маникюрном салоне.
Когда день расписан буквально по минутам
- Мой начальник всегда носит с собой рюкзак в офисе. Внутри лежат молотки. Да, простые строительные молотки. Когда кто-то из сотрудников засыпает на рабочем месте, он подходит к спящему сотруднику и начинает стучать молотком по столу, чтобы разбудить. Потом ставит автограф на молотке и дарит этому сотруднику. Интересный метод.
- Мой руководитель свято верила, что сотрудники, которые работают неполный рабочий день, должны подчиняться тем, кто работает полный день. Как-то раз она подошла ко мне по поводу вечно опаздывающего коллеги и сказала:
— А почему он никогда не приходит вовремя? Вы с ним поговорить не можете?
— Так а мы-то тут при чем? Это не мое дело. Я ему не начальство.
— А кто его начальник?
— Э-э-э, вы!
Она посмотрела на меня так, словно я открыл ей какую-то тайну Вселенной.
«Знакомьтесь. Леха — наш начальник. Приходит, контролирует, иногда дает себя погладить. Лучший начальник на свете»
- Как-то раз на работе обнаружил у себя в кармане чью-то ручку. Классная такая, удобная. Долго пытался вспомнить, куда заходил и к кому подходил. Везде уже спросил, но все отнекивались. И тут подходит ко мне начальник и говорит: «М-м-м, какая у тебя хорошая ручка! Вот куда она делась». Да, ребята, я случайно взял личную ручку начальника.
У меня было наоборот. Если начальник, руководитель группы, подходил к моему столу, значит я не досчитаюсь ручки или карандаша. Потом я привыкла сдвигать ручки и карандаши в сторону, когда он подходил к моему столу.
- Сегодня на работе зашел в туалет, свет оказался выключен. Возвращаюсь в коридор, чтобы щелкнуть выключатель. А в это время прямо за спиной проскальзывает в уборную начальник и закрывается там с криком: «Ха-ха, не успел!» Пришлось ждать, но уже с диким смехом.
В универе в 90е годы ходила байка, что студент зашёл в туалет, открывает кабинку, а там в позе орла сидит препод. Препод тянется рукой закрыть дверь, а студент ему от неожиданности жмёт руку :)
Назывались конкретные фамилии :)
- Работаю инженером-программистом. Сижу за работой, в кабинете 4 человека. Вдруг залетает шеф и как выдаст: «Что-то время в пятницу долго тянется, ребят, не находите? Четвертый час, загулять уже пора, а мы еще тут. Безобразие!» Мы аж переглянулись. А он спокойно вышел и кабинета.
«Хвастаюсь, получил от начальника на второй день работы»
- Как-то раз шеф пришел поставить печати. А я машинально не только печати поставила, но и подписи влепила. Вместо него! Он взял документ, внимательно посмотрел на мое творение и выдал: «То есть ты думаешь, я вот так подписываю?» М-да, заработалась.
По правилам печать ставится только при наличии подписи. Всегда гоняла по этому поводу офис-менеджеров
- Шеф вызвал меня к себе в кабинет. Прихожу, а он там увлеченно играет в какую-то игру на компьютере. Причем так увлеченно, что даже забыл, зачем меня позвал. В итоге он просто показывал 20 минут, каких успехов добился в игре.
- Работал в большом офисе крупной компании. Как-то раз собрали нас в переговорной на совещание. И тут въезжает на сегвее (почти самокат) директор. Да, именно въезжает. Останавливается, делает объявление для сотрудников и молча уезжает из переговорки.
«Сегодня утром начальник написал мне, мол, переверни клавиатуру. Хорошее настроение на весь день обеспечено»
- Сегодня директор собрал всех в переговорной, сказал, что каждый должен за минуту рассказать, что полезного он сделал для компании. Все аж побледнели. Настала моя очередь, колени дрожат, словно в пятом классе. Начинаю рассказывать, и тут директор как захрапит! Да, он уснул в кресле! Причем сразу же проснулся от своего же храпа. Извинился, улыбнулся и сказал, что не был готов к долгим рассказам. Ушли мы из переговорной, с трудом сдерживая смех. А я до сих пор думаю, неужели моя работа такая скучная оказалась...
Благодаря таким историям понимаешь, что начальство — это не всегда выговоры, крики и штрафы. Порой оно способно поднять настроение всего коллектива на весь день одной лишь фразой. Наверняка и у вас есть классная история о бывалых боссах, о которых так и хочется рассказать. Будем рады почитать в комментариях.
Комментарии
Вот мы как-то оторвались с чувством. Есть что вспомнить.
Работала у нас девушка Лена. Прекрасный человек с лёгким характером. Мы ее регулярно разыгрывали, и перед 1 апреля она нам официально заявила, что в этот день не попадется, можем не рассчитывать.
Ну ок, 1 апреля мы с начальником соседней команды, Стёпой, сговорились. Я зову Лену и говорю, что из головной конторы пришел приказ перевести ее в соседний проект. Показываю ей переписку с начальством в Скайпе и прямо при ней продолжаю переписываться (это мы Степана переименовали, и я переписывался на самом деле с ним).
Перенесли её стол с компьютером в другой отдел, Стёпа провел ей часовой вводный тренинг, дал ей документацию по проекту и сказал изучать.
Ну все, капец, Ленка понуро сидит и смотрит в бумажки. А мы сбегали за шоколадкой, вручили ей и сказали "с 1 апреля!"
Ненавижу розыгрыши. Наверное, я плохой человек с тяжёлым характером. 🤷🏻♀️