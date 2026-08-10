Учитывая, что сладкое собакам вредно, не исключено, что 10й день рождения был последним
18 светлых историй о животных, которые дарят маленькие радости каждый день
Автор поделился снимками своей любимой собаки во время празднования его десятилетия! Только посмотрите на этого счастливого пса
Даже самый строгий дедушка может растаять от теплоты щенячьих глаз
- Живем в большом частном доме, большой дружной семьей. С нами живет мой дедушка, который является невероятно строгим, отчасти из-за своей прошлой профессии. Я никогда не видела на его лице улыбки, а тем более смеха. Он всегда брутален, краток, строг и насуплен. И тут как-то приходит он в начале декабря домой, что-то прячет в куртке, вид грустный. Мой папа спрашивает у него, мол, чего ты там прячешь, на что дедуля отвечает: «Та я вот щенка подобрал. Малыша кто-то выбросил, а он же не протянет долго на улице. Тем более морозы близятся огромные!» Вот так у нас в доме появилась собака, о которой никто даже не думал до того дня. Неважно, как ты выглядишь, какой у тебя вид или настроение, если твое сердце излучает тепло и добро, то это заметно
Эта женщина перебирала свои детские игрушки, а ее собаке так понравилась одна из кукол, что теперь она ведет себя с ней, как со своим малышом
Песик, который очень хотел навести порядок вместе с хозяйкой
- Сегодня поняла, что моя собака смеется надо мной. Утром начала уборку. Собирала детские игрушки с пола, складывала в корзинку. Также и с одеждой. Подбирала все по дому, складывала в кучку, а потом в шкаф. Только вот за 2 часа вещей вообще не убавилось. У меня даже как будто крыша начала ехать. Все вещи появлялись заново на тех местах, где я их убирала. Только спустя 2 с половиной часа спалила на горячем собаку, которая тащила в зубах мягкий кубик из корзины на пол.
Сначала они забрали трехцветного котенка Бонбона, но оказалось, что его братишке Урибо так и не нашли хозяина. Поэтому скоро вернулись и за ним
Перевод исказили немного. Сестрёнка с братиком, а не два братика) Но, главное, что котятам повезло.
Чудесная история о появлении долгожданного пушистого друга
- Пару месяцев назад я, наконец, решилась завести щенка. Мечтала об этом с детства, но все откладывала: то времени не было, то денег, то казалось, что не справлюсь. Но теперь у меня есть маленький пушистый друг по имени Руди — с огромными ушами и взглядом, который пробивает на умиление за секунду. Сегодня утром я лежала в кровати, совершенно не собираясь вставать. Но Руди решил, что утро уже наступило, и ткнулся своим холодным носом мне прямо в щеку. «Ну подожди чуть-чуть», — пробормотала я, переворачиваясь на другой бок. Но этот наглец не отступил! Через пару минут он исчез, а потом вернулся, неся в зубах свой поводок. Аккуратно положил его рядом со мной на кровать и сел, как будто говорит: «Ну что, ты готова? Пора гулять!» Пришлось вставать. Пока одевалась, он скакал вокруг меня явно довольный, что получилось меня поднять. А я с ним разговаривала, говорила куда пойдем, что будем делать, а он еще больше радовался. И я вместе с ним. Знаете, я никогда бы не подумала, что столько радости приносит собака. Завела бы уже давно.
Эти люди хотели взять из приюта маленького щенка, а в итоге выбрали взрослого пса Десмонда. И точно не прогадали
Трогательная история о кошке, которая очень ждет возвращения хозяина
- У моей тети есть кошка, которую еще я когда-то подобрала маленькой на улице. С того момента прошло уже достаточно много лет. Дядя является единственным человеком, которого кошка считает своим хозяином. Этим летом их семья уехала на море и попросила меня приходить к ним раз-два в день кормить кошку. В первый день я возвращалась поздно с работы, поэтому решила прямо у дяди и переночевать. Тогда же и заметила, что кошка как-то странно лежит на кровати дяди и мурлычет. Наверное, там был его запах, а кошка скучала по нему, бедняжка не могла уснуть, потому что его не было дома. Настоящая любовь.
Мне приятельница на две недели оставила кошку, в отпуск уехала. Улетали они в субботу днём, кошку принесли в пятницу вечером. Котинька забилась под кровать, есть не ест, воду не пьёт, только смотрит оттуда круглыми глазами. К утру так не вышла, не попила, не поела. Пошла я к котьей маме, благо живёт в соседнем доме, попросила любую старую ношеную футболку. Положила кошке дома под нос эту футболку, кошка сразу на неё мордочкой, погрустила, но в итоге соизволила выйти и попить. За две недели привыкла, выходила встречать, прекрасно ела, лежала со мной на диване, но так и спала на этой футболке.
Мужчина поделился моментом первого заплыва своего питомца. Только посмотрите на этого милого малыша
Добрая история о появлении нового члена семьи
- В десять лет я нашел щенка. Крохотного щенка, который еще даже шатался, когда пытался ходить. Я знал, что мой отец против собак и не разрешит мне привести щенка домой, но и бросить его я не мог. Поэтому я взял у родителей ключи от подвала (в нем наша семья хранила овощи и консервацию) и оборудовал щенку там ночлег: мягкий плед и подушку, миску с едой, миску с кормом, игрушки и пеленку. Много времени я проводил с щенком днем, а вечером относил щенка в подвал и очень переживал, что смогу вернуться к нему лишь утром. Очень скоро родители стали замечать, что я слишком часто отсутствую. Думал ну все, влетит мне точно. Но знаете, что они сделали? Просто попросили меня объяснить, где я пропадаю. И я сказал правду. «Дурной теленок», — сказал и улыбнулся мой отец. И мы все вместе пошли за щенком в подвал. С тех пор Мишка живет с нами. Наш самый любимый пес на свете. Кстати, из крохотного щенка вырос песик в 17 килограммов!
Автор поделилась снимком своих новых знакомых. Этот мужчина приехал в отпуск со своей собакой. Она явно знает толк в удовольствиях
Пылесос, который смог подружить два поколения кошек
- В моей семье случилось пополнение: был один кот, теперь два. Точнее, взрослый кот и котенок. Я очень переживала насчет того, поладят ли они, ведь всю первую неделю они сычали друг на друга. Однако сегодня стала свидетельницей картины, которая развеяла все мои сомнения в благоприятном исходе событий. У меня робот-пылесос, и я периодически его включаю, чтобы он собирал с ламината шерсть, и мой старший кот всегда убегает от этого пылесоса. Боится он его жутко. Так вот, мелкий котейка оказался на траектории этого робика и с чисто детским любопытством наблюдал за пылесосом и никуда бежать не собирался. Так мой Рыжик, увидев это, встал перед мелким на защиту и начал шипеть на робота. Сам при этом вздрагивал и все пытался убежать, но котенка не оставлял. Защищал. Боже, какие же они у меня буськи!
Adme, ну вы уже сами поняли, где накосячили! Исправляцтесь: два светлых поколения светлых кошек!
Эта собачка по имени Луна, возможно, самый ответственный футбольный болельщик. Она очень полюбила носить эту зеленую футболку. И скулила, чтобы ее нарядили в нее, даже когда матчей не было
Тайна рыжих усов раскрыта
- Отвезли нашу Муську к маме на дачу на время отпуска. Дали указания: чем кормить, что не давать. Все-таки породистый зверь, не дворняжка. Возвращаемся, а у кошки все усы рыжие. Мама говорит, что ни при чем. Пришлось проследить за котей. У меня аж челюсть отвисла: мохнатая дамочка повадилась по утрам бегать на соседний участок к тете Нюре. Выкапывает у той морковку и ест ее! Нюрка-то маме все уши прожужжала, мол, кроты завелись, весь урожай попортили, а вредителем оказалась наша породистая Муська. К слову, после этой истории она и получила вторую шутливую кличку «Крот».
Этого красавчика зовут Уолтер, и ему целых 5 лет. А еще, как видите, он спит на подушке, как обычный человек. Его хозяйка ласково называет Уолтера «мое спокойствие и вдохновение»
Эта порода любит спать только на кровати и только на подушках,а ещё храпит и пукает как здоровый мужик !!! Таскает все что остаётся из еды и залезает на любую высоту стола !!!
Они нашли друг друга
- Я всегда больше предпочитала собак, чем кошек. А еще я невероятно неуклюжая, вечно что-то разобью, где-то споткнусь, кого-то задену. Не так давно мой парень принес котенка из приюта, сказал, что не устоял перед его взглядом. Я была не в восторге, но быстро смирилась с новым членом нашей семьи. Утро, я проснулась, иду сонная на кухню, замечаю, что миска пустая у котенка. Беру молоко, случайно разливаю и на нем же плюхаюсь на пол. На шум прибегает котенок, бежит изо всех сил ко мне, тоже скользит на молоке и падает пятой точкой прямо в миску. Мне кажется, что именно в этот момент я осознала, что мы найдем общий язык.
Знакомьтесь: Бо, Бентли, Битси, Бакстер. Что удивительно, даже хозяйке никогда не удавалось заставить их стоять смирно. А вот у ее сына это не просто получилось, он еще и сделал их совместное фото
- Отдали свекрови на огород котенка дворового. Та и рада, Люськой назвала, на улицу пустила, грызунов пугать. А вскоре налетела соседка ее: «Твоя кошара мне весь огород перелопатила!» Мать разбираться пошла, смотрит, вдоль забора ямки. Пошла по следу и ахнула! С нашей стороны лежит шкатулка. А в ней — тут соседка обалдела — какие-то цветные бумажки, бусы и сережки! Соседка как ахнет: «Я же их уже год ищу!». В итоге выяснилось, что это ее внуки зарыли «сокровище» в саду. Откуда Люся про это пронюхала, мы не знаем, но соседка ее с тех пор обожает. То рыбку принесет ей, то колбаску. Люся подношения принимает, но смотрит с таким взглядом, мол, ты теперь во век должна мне будешь, дорогая.
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