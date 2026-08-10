18 светлых историй о животных, которые дарят маленькие радости каждый день

В доме, где есть домашние питомцы, обычно скучать не приходится. Ироничные истории, мелкие шалости и бесконечная любовь и ласка — все это автоматически идет в комплекте, если завели животное. Причем неважно, рыбка ли это, собака или кошка — все они принесут в дом море тепла, доброты и уюта.

Автор поделился снимками своей любимой собаки во время празднования его десятилетия! Только посмотрите на этого счастливого пса

Даже самый строгий дедушка может растаять от теплоты щенячьих глаз

Живем в большом частном доме, большой дружной семьей. С нами живет мой дедушка, который является невероятно строгим, отчасти из-за своей прошлой профессии. Я никогда не видела на его лице улыбки, а тем более смеха. Он всегда брутален, краток, строг и насуплен. И тут как-то приходит он в начале декабря домой, что-то прячет в куртке, вид грустный. Мой папа спрашивает у него, мол, чего ты там прячешь, на что дедуля отвечает: «Та я вот щенка подобрал. Малыша кто-то выбросил, а он же не протянет долго на улице. Тем более морозы близятся огромные!» Вот так у нас в доме появилась собака, о которой никто даже не думал до того дня. Неважно, как ты выглядишь, какой у тебя вид или настроение, если твое сердце излучает тепло и добро, то это заметно © Палата №6 / VK

Эта женщина перебирала свои детские игрушки, а ее собаке так понравилась одна из кукол, что теперь она ведет себя с ней, как со своим малышом

Песик, который очень хотел навести порядок вместе с хозяйкой

Сегодня поняла, что моя собака смеется надо мной. Утром начала уборку. Собирала детские игрушки с пола, складывала в корзинку. Также и с одеждой. Подбирала все по дому, складывала в кучку, а потом в шкаф. Только вот за 2 часа вещей вообще не убавилось. У меня даже как будто крыша начала ехать. Все вещи появлялись заново на тех местах, где я их убирала. Только спустя 2 с половиной часа спалила на горячем собаку, которая тащила в зубах мягкий кубик из корзины на пол. © Не все поймут / VK Швабра только что Я бы в стиралку складывала, а не в шкаф. Ответить

Сначала они забрали трехцветного котенка Бонбона, но оказалось, что его братишке Урибо так и не нашли хозяина. Поэтому скоро вернулись и за ним

Чудесная история о появлении долгожданного пушистого друга

Пару месяцев назад я, наконец, решилась завести щенка. Мечтала об этом с детства, но все откладывала: то времени не было, то денег, то казалось, что не справлюсь. Но теперь у меня есть маленький пушистый друг по имени Руди — с огромными ушами и взглядом, который пробивает на умиление за секунду. Сегодня утром я лежала в кровати, совершенно не собираясь вставать. Но Руди решил, что утро уже наступило, и ткнулся своим холодным носом мне прямо в щеку. «Ну подожди чуть-чуть», — пробормотала я, переворачиваясь на другой бок. Но этот наглец не отступил! Через пару минут он исчез, а потом вернулся, неся в зубах свой поводок. Аккуратно положил его рядом со мной на кровать и сел, как будто говорит: «Ну что, ты готова? Пора гулять!» Пришлось вставать. Пока одевалась, он скакал вокруг меня явно довольный, что получилось меня поднять. А я с ним разговаривала, говорила куда пойдем, что будем делать, а он еще больше радовался. И я вместе с ним. Знаете, я никогда бы не подумала, что столько радости приносит собака. Завела бы уже давно. © Палата №6 / VK Сергей Сермягин только что Ага радовался он в туалет хотел радость от нужду не отличишь Ответить

Эти люди хотели взять из приюта маленького щенка, а в итоге выбрали взрослого пса Десмонда. И точно не прогадали

Трогательная история о кошке, которая очень ждет возвращения хозяина

У моей тети есть кошка, которую еще я когда-то подобрала маленькой на улице. С того момента прошло уже достаточно много лет. Дядя является единственным человеком, которого кошка считает своим хозяином. Этим летом их семья уехала на море и попросила меня приходить к ним раз-два в день кормить кошку. В первый день я возвращалась поздно с работы, поэтому решила прямо у дяди и переночевать. Тогда же и заметила, что кошка как-то странно лежит на кровати дяди и мурлычет. Наверное, там был его запах, а кошка скучала по нему, бедняжка не могла уснуть, потому что его не было дома. Настоящая любовь. © Не все поймут / VK Scm только что Мне приятельница на две недели оставила кошку, в отпуск уехала. Улетали они в субботу днём, кошку принесли в пятницу вечером. Котинька забилась под кровать, есть не ест, воду не пьёт, только смотрит оттуда круглыми глазами. К утру так не вышла, не попила, не поела. Пошла я к котьей маме, благо живёт в соседнем доме, попросила любую старую ношеную футболку. Положила кошке дома под нос эту футболку, кошка сразу на неё мордочкой, погрустила, но в итоге соизволила выйти и попить. За две недели привыкла, выходила встречать, прекрасно ела, лежала со мной на диване, но так и спала на этой футболке. Ответить

Мужчина поделился моментом первого заплыва своего питомца. Только посмотрите на этого милого малыша

Добрая история о появлении нового члена семьи

В десять лет я нашел щенка. Крохотного щенка, который еще даже шатался, когда пытался ходить. Я знал, что мой отец против собак и не разрешит мне привести щенка домой, но и бросить его я не мог. Поэтому я взял у родителей ключи от подвала (в нем наша семья хранила овощи и консервацию) и оборудовал щенку там ночлег: мягкий плед и подушку, миску с едой, миску с кормом, игрушки и пеленку. Много времени я проводил с щенком днем, а вечером относил щенка в подвал и очень переживал, что смогу вернуться к нему лишь утром. Очень скоро родители стали замечать, что я слишком часто отсутствую. Думал ну все, влетит мне точно. Но знаете, что они сделали? Просто попросили меня объяснить, где я пропадаю. И я сказал правду. «Дурной теленок», — сказал и улыбнулся мой отец. И мы все вместе пошли за щенком в подвал. С тех пор Мишка живет с нами. Наш самый любимый пес на свете. Кстати, из крохотного щенка вырос песик в 17 килограммов! © Палата №6 / VK Котёнок по имени Кусь только что Не добрая, а светлая! Ответить

Автор поделилась снимком своих новых знакомых. Этот мужчина приехал в отпуск со своей собакой. Она явно знает толк в удовольствиях

Пылесос, который смог подружить два поколения кошек

В моей семье случилось пополнение: был один кот, теперь два. Точнее, взрослый кот и котенок. Я очень переживала насчет того, поладят ли они, ведь всю первую неделю они сычали друг на друга. Однако сегодня стала свидетельницей картины, которая развеяла все мои сомнения в благоприятном исходе событий. У меня робот-пылесос, и я периодически его включаю, чтобы он собирал с ламината шерсть, и мой старший кот всегда убегает от этого пылесоса. Боится он его жутко. Так вот, мелкий котейка оказался на траектории этого робика и с чисто детским любопытством наблюдал за пылесосом и никуда бежать не собирался. Так мой Рыжик, увидев это, встал перед мелким на защиту и начал шипеть на робота. Сам при этом вздрагивал и все пытался убежать, но котенка не оставлял. Защищал. Боже, какие же они у меня буськи! © Карамель / VK Котёнок по имени Кусь только что Adme, ну вы уже сами поняли, где накосячили! Исправляцтесь: два светлых поколения светлых кошек! Ответить

Эта собачка по имени Луна, возможно, самый ответственный футбольный болельщик. Она очень полюбила носить эту зеленую футболку. И скулила, чтобы ее нарядили в нее, даже когда матчей не было

Тайна рыжих усов раскрыта

Отвезли нашу Муську к маме на дачу на время отпуска. Дали указания: чем кормить, что не давать. Все-таки породистый зверь, не дворняжка. Возвращаемся, а у кошки все усы рыжие. Мама говорит, что ни при чем. Пришлось проследить за котей. У меня аж челюсть отвисла: мохнатая дамочка повадилась по утрам бегать на соседний участок к тете Нюре. Выкапывает у той морковку и ест ее! Нюрка-то маме все уши прожужжала, мол, кроты завелись, весь урожай попортили, а вредителем оказалась наша породистая Муська. К слову, после этой истории она и получила вторую шутливую кличку «Крот». ADME Ольга Казанцева только что Была Муська, стала Кротуська . Ответить

Этого красавчика зовут Уолтер, и ему целых 5 лет. А еще, как видите, он спит на подушке, как обычный человек. Его хозяйка ласково называет Уолтера «мое спокойствие и вдохновение»

© Sea_Sector_5894 / Reddit Людмила Егорушкина только что Эта порода любит спать только на кровати и только на подушках,а ещё храпит и пукает как здоровый мужик !!! Таскает все что остаётся из еды и залезает на любую высоту стола !!! Ответить

Они нашли друг друга

Я всегда больше предпочитала собак, чем кошек. А еще я невероятно неуклюжая, вечно что-то разобью, где-то споткнусь, кого-то задену. Не так давно мой парень принес котенка из приюта, сказал, что не устоял перед его взглядом. Я была не в восторге, но быстро смирилась с новым членом нашей семьи. Утро, я проснулась, иду сонная на кухню, замечаю, что миска пустая у котенка. Беру молоко, случайно разливаю и на нем же плюхаюсь на пол. На шум прибегает котенок, бежит изо всех сил ко мне, тоже скользит на молоке и падает пятой точкой прямо в миску. Мне кажется, что именно в этот момент я осознала, что мы найдем общий язык. © Карамель / VK

Знакомьтесь: Бо, Бентли, Битси, Бакстер. Что удивительно, даже хозяйке никогда не удавалось заставить их стоять смирно. А вот у ее сына это не просто получилось, он еще и сделал их совместное фото