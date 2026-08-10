9 светлых книг, после прочтения которых захочется начать новую главу собственной жизни

Нашумевшая книга-бестселлер, которая, возможно, поможет вам переосмыслить всю свою жизнь. Наша главная героиня, Нора, попадает в загадочную библиотеку между мирами. Лично я там бы и осталась, но не тут-то было. Ведь каждая книга на полках — это шанс прожить жизнь заново, узнать, что было бы, если бы в ключевые моменты Нора сделала бы другой выбор. Стала прославленной рок-звездой, выдающейся ученой, уехала в другую страну, не рассталась с тем самым парнем... Она примеряет на себя десятки разных судеб, пытаясь понять, какая же из них — идеальная. Такой вот уютный способ справиться с синдромом упущенных возможностей и напомнить себе, что лучшая жизнь — это та, которую мы живем прямо сейчас.