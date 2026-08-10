Я очень хотела бы заказывать себе сны. А то сниться чё_рте что! В юности, бывало, снилось, что я летаю, парю над землёй. А теперь давно не летаю, эх!..
9 светлых книг, после прочтения которых захочется начать новую главу собственной жизни
Некоторые книги запоминаются не только сюжетом. Они помогают увидеть новые возможности в свежем свете, возвращают вкус к жизни и напоминают, что перемены начинаются с одного простого шага. Именно такие светлые истории хочется советовать друзьям и перечитывать в разные периоды жизни. Мы собрали теплые произведения, закрыв последнюю страницу которых хочется с интересом открыть следующую — уже в собственной жизни.
«Лавка сладких снов», Чхоын Пак
Настоящий подарок для любителей уютного корейского хюгге (да-да, корейцы тоже умеют создавать хюгге) и магического реализма. Представьте себе таинственную лавку, куда люди приходят во сне, чтобы купить себе идеальное сновидение — о полетах, о встречах с теми, кто далеко, или о свидании с музой. Это очень легкая, светлая книга с мягким юмором, которая заставляет задуматься о наших бессознательных желаниях и о том, как для нашей душевной гармонии важен полноценный отдых.
- Мучилась бессонницей из-за проблем на работе, голова так и гудела. Дочка-подросток притащила с полки яркий томик: «Почитай мам, не пожалеешь». Я отмахнулась, но вечером решила полистать пару страниц. А на следующий день уже поджидала дочь со школы в коридоре, чтобы с порога обнять ее и сказать огромное спасибо. Ведь впервые за несколько месяцев я проспала восемь часов подряд, не подскакивая чуть что, а мысли наконец-то перестали звенеть тревогой. Уж не знаю, как корейцы это делают, но я теперь очень даже рада, что дочь увлеклась их культурой!
Я думала, что Вы 'Полианну' прочитали. Она в свое время изменила мою жизнь.
«Здесь была Бритт-Мари», Фредрик Бакман
Мне понравилась книга про Бритт - Мари. Я люблю читать Фредерика Бакмана. И слушать аудио. Слушать даже больше люблю, чем читать. Особенно в исполнении Кирилла Рагцига. Я и читаю Бакмана его голосом=))
Бакман — абсолютный мастер создавать потрясных персонажей из людей, которые на первый взгляд... ну вот честно — бесят. Бритт-Мари — зануда, фанатка чистоты и заложница правил, от которой ушел муж. Она оказывается в захудалом поселке Борг, где становится тренером детской футбольной команды. Вы будете сначала закатывать глаза от ее пунктиков, а потом, незаметно для себя, начнете переживать за нее всем сердцем, тревожиться и аплодировать тому, как эта ранимая женщина учится заново любить жизнь и себя.
«Полночная библиотека», Мэтт Хейг
Нашумевшая книга-бестселлер, которая, возможно, поможет вам переосмыслить всю свою жизнь. Наша главная героиня, Нора, попадает в загадочную библиотеку между мирами. Лично я там бы и осталась, но не тут-то было. Ведь каждая книга на полках — это шанс прожить жизнь заново, узнать, что было бы, если бы в ключевые моменты Нора сделала бы другой выбор. Стала прославленной рок-звездой, выдающейся ученой, уехала в другую страну, не рассталась с тем самым парнем... Она примеряет на себя десятки разных судеб, пытаясь понять, какая же из них — идеальная. Такой вот уютный способ справиться с синдромом упущенных возможностей и напомнить себе, что лучшая жизнь — это та, которую мы живем прямо сейчас.
А я вот недавно пересмотрела фильм "Осторожно, двери закрываются". В принципе, мысль та же
«Чайка по имени Джонатан Ливингстон», Ричард Бах
Краткая, но мощная метафора о свободе, поиске призвания и выходе за рамки привычного. Пока вся стая порхает только ради того, чтобы найти еду, чайка Джонатан влюблен в сам полет и стремится в нем к совершенству. Я бы посоветовала эту философскую сказку-вдохновение всем, кто хоть раз чувствовал себя белой вороной, но при этом не боится выделяться, искать и находить свой путь, а главное — летать выше, чем от нас ждут окружающие.
Даже не помню, на каком языке читала, но просто как будто провалилась в новую реальность, в сон, тот случай, когда не помнишь абсолютно, о чем была книга, но она тебя уже перепрограммировала, и ты не хочешь перечитывать, чтобы не испортить это чувство. Снимает ограничивающие верования на раз-два ☺️
- Ночуя на диване у подруги, никак не могла заснуть. Нащупала на кофейном столике какую-то книжку и так и просидела над ней до рассвета. Наутро записалась на курсы кондитеров, как всегда и мечтала. Год спустя наткнулась и перечитала эту книгу вновь — и бросила мужчину, который в меня не верил. Увидев ее вчера у бабулечки на развале, побыстрее прошла мимо, чтобы нечаянно не совершить еще один жизненный «вот-это-поворот». А называется книжка «Чайка по имени Джонатан Ливингстон».
«Один день мисс Петтигрю», Уинифред Уотсон
Чистый восторг, искрометный юмор и атмосфера золотых лет Голливуда! Да-да, все это вы найдете в одной единственной книге. По сюжету, скромная, бедно одетая гувернантка средних лет по ошибке попадает в роскошную квартиру молодой и взбалмошной актрисы. И за один-единственный день жизнь мисс Петтигрю переворачивается с ног на голову: любовные интриги, светские рауты, изысканные наряды и пышные вечеринки. Перед вами — легкая, невероятно жизнеутверждающая комедия положений, которая доказывает, что начать новую жизнь никогда не поздно.
«Моя гениальная подруга», Элена Ферранте
Это не просто история дружбы — это книга, которая заставляет по-новому взглянуть на то, как наше окружение формирует нашу судьбу. Бедный неаполитанский квартал 1950-х годов и две девочки, которые растут бок о бок, то подталкивая друг друга вперед, то отчаянно соперничая. Ферранте пишет настолько честно и безо всякого глянца, что после этой истории остро ощущаешь: никогда не поздно вырваться из привычного сценария, перерасти рамки своего прошлого и шагнуть в совершенно новую жизнь.
А вот эту книгу не смогла дочитать. Там целая серия книг, кажется 4. На второй я сдулась. Постоянные повторы, как в мексиканских сериалах. Не моё
«Клуб неисправимых оптимистов», Жан-Мишель Генассия
Настоящий манифест для тех, кому кажется, что все тщетно и строить надежды на будущее уже поздно. Перед нами Париж 1960-х: звуки джаза, томление первой любви и тайна подсобки одного из многочисленных бистро, где собираются люди, потерявшие свои дома, профессии и прежние статусы, но не утратившие жажды жить. Наблюдая за их судьбами вместе с 12-летним главным героем, вы глубоко проникаетесь невероятной стойкостью и неутомимостью персонажей. Это многослойное и насыщенное произведение дарит мощнейший импульс: даже на пепелище можно (и нужно) начинать писать самую яркую главу своей жизни.
«Если все кошки в мире исчезнут», Гэнки Кавамура
Короткое и трогательное повествование от создателя волнующего душу фильма «Твое Имя». Молодой почтальон неожиданно узнает, что его время на земле подходит к концу. Но тут, как водится, перед ним появляется загадочный незнакомец с соблазнительным предложением в фаустовском стиле: получать один дополнительный день жизни в обмен на то, что из этого мира будет навеки исчезать какая-то одна вещь (телефоны, фильмы, часы...). И когда очередь доходит до кошек, наш главный герой глубоко задумывается о том, из чего на самом деле состоит наша жизнь и что же делает её по-настоящему ценной. Приготовьтесь: эта светлая история заставит крепко обнять своего питомца, переосмыслить приоритеты и с новой теплотой взглянуть на каждодневный быт.
«Непокорные», Эмилия Харт
Если вам в последнее время кажется, что реальность совсем придавила и земля вот-вот ускользнет из-под ног, то, вполне возможно, эта книга сработает лучше любого тренинга по поискам внутренней опоры. По сюжету мы наблюдаем за судьбами трех женщин одного рода: одна спасается от охоты на ведьм в семнадцатом веке, другая пытается выжить в сороковые годы века прошлого, а третья — бежит от неудачных отношений в наши дни. Произведение насквозь пропитано духом женской солидарности и удивительной связи с природой. А переворачивая финальную страницу, ощущаешь редкую уверенность: если эти потрясающие, но такие во многом знакомые героини смогли выстоять и воссоздать свою жизнь заново, то и я справлюсь и смогу начать новую главу, если понадобится.
Ну а если вы в настроении для неспешного чтения, то вот здесь мы собрали список книг с которыми особенно приятно устроиться в гамаке или на летней веранде, забыв на время обо всех делах:
Комментарии
Хорошая статья. Попробую найти и почитать рекомендуемые книги. А то, в последнее время, мои читательские интересы сузились до прочтения в Адме и перечитывании старых книг. Спасибо за статью, Инна И.👍 👍 👍
За книги всегда спасибо, хоть в этой подборке мало что заинтересовало.
Но пару книг попробую прочесть.
На фоне нескончаемого потока офигительных историй подборка книг-отрада для глаз и души)