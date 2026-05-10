15+ добрых историй о людях, чья простая помощь греет душу как майское солнышко

у нас около подъезда растет береза, ей около 35 лет. году в 1990 ее дедушка один посадил. его давно уже нет в живых, его дети уже давно на пенсии, внук один меня старше, другой чуть младше. а дерево - память о нем. и несколько лет назад за домом муж с женой деревья посадили, они уже под два метра и больше, но крона еще не разрослась. мужчины этого пару лет назад не стало, жена его к сыну уехала в другую страну. а деревья - память о них.