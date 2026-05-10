Я как-то по дороге с работы домой совершенно без надобности завернула на выставку-продажу ковров. Увидела прелестный коврик 2*3 и цена вполне милосердная. Мне его свернули и перевязали веревочкой. Ни о каких вызовах такси по мобильному тогда и речи не было, т.к. и мобильных не было. Спокойно дошла с ковром до остановки, села в автобус. Потом до дома и тут я поняла - как хорошо иметь в доме лифт. Кажется, этот ковер еще завет в доме родителей.
15+ добрых историй о людях, чья простая помощь греет душу как майское солнышко
Иногда один добрый поступок незнакомца способен превратить будничный день в настоящее светлое событие. И тогда тяжелый рулон линолеума становится поводом для крепкой дружбы, ароматный букет тюльпанов позволяет забыть о грусти, а 20-минутная помощь соседа помогает преодолеть расстояние в тысячи километров. Эти душевные и живые зарисовки напоминают: стать супергероем для кого-то совсем не сложно, ведь простое человеческое тепло греет лучше любого солнца.
- Купил в магазине линолеум, 18 квадратных метров, то есть отрезок 3×6 м. От доставки отказался — дорого, да и от дома до магазина меньше километра. Решил: возьму такси, минивэн какой-нибудь. Время 22:00, выкатил линолеум на тележке из магазина, вызываю такси, а минивэнов на сегодня нет. Ну, что делать? Решил сам тащить. Я, конечно, догадывался, что линолеум тяжелый, но чтобы настолько... Через какое-то время парень подошел незнакомый:
— Давай помогу!
Долго я не думал, сразу согласился, познакомились, он представился Саней. Вдвоем еле дотащили до подъезда, а потом еще пешком подняли линолеум на 4 этаж, и тогда Саня сказал:
— Мимолетные знакомства быстро забываются, но это я точно не забуду!
Обменялись телефонами на всякий случай. Кстати, от денег он настойчиво отказался, аргументируя тем, что ему когда-то так же помогли рулоны обоев донести. Теперь у меня в зале будет лежать линолеум, который каждый раз будет напоминать о добром поступке Сани!
«Бабушка-соседка несколько лет назад посадила вдоль дороги пару рядков нарциссов. Она давно уже тут не живет, а ее цветы разрастаются все больше и больше»
у нас около подъезда растет береза, ей около 35 лет. году в 1990 ее дедушка один посадил. его давно уже нет в живых, его дети уже давно на пенсии, внук один меня старше, другой чуть младше. а дерево - память о нем. и несколько лет назад за домом муж с женой деревья посадили, они уже под два метра и больше, но крона еще не разрослась. мужчины этого пару лет назад не стало, жена его к сыну уехала в другую страну. а деревья - память о них.
«И каждую весну ее нарциссы цветут ковром и сногсшибательно пахнут. И мы, фоткаясь на их фоне, вспоминаем бабу Веру. Спасибо ей за красоту!»
- Я сидела в парикмахерской. И вдруг в салон заходит женщина и умоляюще просит уступить ей место, мол, она идет на встречу, а там будет ее бывший, и ей срочно нужна укладка! Ой, что тут началось! Прямо душа радовалась сплоченности всех мастеров. Женщине сделали макияж, маникюр, прическу, а одна клиентка надушила ее каким-то супердорогим ароматом! В благодарность за помощь женщина заказала всем суши. Прощались мы уже лучшими подружками.
- Живу в Таиланде. Однажды сижу себе дома, и вдруг стук в дверь. На пороге соседка — бабушка-тайка, в руках у нее тарелка с манго и тетрадка. Смотрит на меня с виноватой улыбкой говорит: «Хочу твой язык выучить, чтобы понимать, о чем это люди на пляже так долго спорят!» Пришлось помогать. За 20 минут обучил ее базовым вещам типа «спасибо» и «привет». Бабушка все записала тайской вязью с картинками, и даже то, как правильно произносить букву «Ы». Когда она впервые сказала «Спасибо, дорогой!», я понял простую вещь: для кого-то знание языка — это возможность продать кокос на 10 бат дороже или просто жить в Пхукете чуть лучше. Двадцать минут моего времени — и бабушка готова покорять туристический рынок!
«Моей бабуле 91 год. Она вяжет шапки, шарфы и тапочки и отдает их на благотворительность»
- Дело было в 2008. Я работала официанткой. Пришли как-то к нам трое очень уважаемых людей, сказали, что будут отмечать День рождения одного из них. Просидели до рассвета, оставили дикий счет и сунули мне в карман фартука на прощание стопку денег. Там было 85 тысяч — я в жизни таких денег не видела! Месяц я боялась их тратить, все ждала, что эти мужчины вернутся и скажут, мол, попутали. Не вернулись. В итоге на эти деньги я купила себе вожделенный слайдер «Самсунг», маме — новую сумку, а сестре — билет на Backstreet Boys в фан-зону.
- А мне вспомнилась история из моего студенчества, когда после расставания с парнем я шла по улице и свет белый мне был не мил. Наверное, на лице были написаны все эмоции, потому что ко мне подошел потрепанного вида мужичок, приобнял меня и сказал: «Все будет хорошо! Я точно знаю!» Это было как озарение в тот момент! Уже лет 15 прошло с той поры, а такой моральной поддержки и такой надежды на лучшее больше никогда у меня не было, серьезно!
«Отец сказал, что начал подкармливать бездомных кошек. Сегодня я зашел к нему и увидел вот такую картину»
- Я однажды уронила сережку в супермаркете в холодильник с сырами. Проходящий мимо продавец сказал, что этот ларь не разбирается, достать невозможно. Было очень грустно знать, где лежит твоя вещь, и не иметь возможности забрать ее. Где-то через полгода увидела в этом магазине бригаду мастеров, которые чинили соседний холодильник. Я к ним: так и так, можно ли раскрутить и соседний, достать украшение? Они говорят: если заведующая разрешит — раскрутят, достанут. Нашла заведующую, а она, выслушав мою историю, сама за 10 минут раскидала весь сыр в холодильнике, сняла какую-то крышку и выудила из недр мою сережку! Я, конечно, отблагодарила эту волшебную женщину.
- Купил себе наушники, чтобы ездить на работу в общественном транспорте. Потом работу сменил, и наушники пару лет пролежали без дела, а потом и вовсе купил другие, поменьше, а эти брал изредка на утреннюю прогулку. И вот как-то однажды шел через станцию, остановился, чтобы пропустить электричку, а рядом стояла мама с пацаном лет 7 и качала коляску. И я услышал монолог пацана, что вот такие наушники ему нужны, как у меня — мол, он играет в какую-то игру, и если их подключить, то он не будет младшему брату мешать спать звуками игры. Я повернулся, вручил ему наушники и довольный пошел дальше. Как говорится, делай добро и бросай его в воду — вернется, проверено!
«А мне 8 Марта незнакомый мужчина с самого утра на улице подарил букет тюльпанов. Улыбку сдержать было невозможно! Большое спасибо!»
- Поздний вечер, иду домой через темный пустырь — «срезаю» путь. Вижу что-то блестящее — паспорт. Китайский! Иду дальше, гляжу — парень и девушка, китайцы, ходят, светят на землю телефонами... Подхожу ближе и строго так спрашиваю у девушки: «Как зовут?» Она отвечает неразборчиво. Переспросил несколько раз, а потом вытащил паспорт, прочитал (там были и латинские буквы) — вроде она, хотя по фото в темноте и не видно... Отдал. Так они за мной до моего дома бежали — все хотели деньги всучить.
- Снимала комнату у вредной бабули: воду в душе не лей, свет не жги, в холодильник нос не суй. Когда я съезжала, она в дверях сунула мне в руки старую коробку и строго так сказала: «Это тебе, чтоб меня не забывала!» Я глянула, а там три куска хозяйственного мыла, пачка соды и конвертик с деньгами. Спросила, мол, это что? А бабуся мне: «Это ты экономно свет и воду расходовала, вот и накопилось. Считай, это премия тебе за терпение. Купи себе что-нибудь на память обо мне. А воду все равно береги — она нынче дорогая!» Деньги были небольшие, но мне тогда на пылесос простенький хватило — ох, и радости было! Так что теперь я, когда убираюсь, бабу Нюру всегда вспоминаю добрым словом.
- Пришла на собеседование, которое проводил сам генеральный директор компании. И в конце он спросил: «Что тебя сейчас беспокоит больше всего?» А у меня денег не было на зимнюю одежду и обувь. Ну, я сказала. Он спросил, сколько мне нужно, дал озвученную мною сумму и сказал: «Купи и работай спокойно, ничего возвращать не нужно».
«Работаю промышленным альпинистом. Вот какие записки от добрых людей встречаются у меня на работе»
- Мы гуляли с коляской, а ребенок все никак не мог заснуть — ему меньше года было тогда. Наконец, он укачался и стал засыпать. И тут неожиданно из-за угла нам навстречу выплыла компания гогочущих подростков. Я подумал: «Ну, все, сейчас от этого гомона ребенок проснется, и опять полчаса укачивать!» Самый первый в компашке, рослый тип, равнодушно глянул на нас, увидел коляску и вдруг зашипел на остальных: «Тихо!» Наступила полная тишина, даже звука шагов не было слышно. Подростки прошли мимо, и продолжили разговаривать только когда ушли от нас метров за 100.
- Сегодня дождливый день. Ближе к вечеру заходит женщина, говорит, что колесо пробито, просит поменять. Загнал ее тачку в бокс, нашли у нее в машине кое-как баллонник, а домкрата нету. Я уже думал подкачать ей колесо и отправить на шиномонтажку, но рядом с нами их нет. В итоге пожалел ее, сходил в соседнее кафе, попросил домкрат. Дали. Поменял колесо. Спрашивает:
— Сколько должна?
— Нисколько.
— Так не может быть!
— Ну, вы же видите, может.
И пошел мыть машину, которая перед ней заехала. Через некоторое время работы поднимаю взгляд — она стоит. Протягивает пакет. Я поблагодарил, а открыл его уже после работы. Там оказался хлеб с зернышками, как я люблю, и колбаса, и сыр. Неожиданно... Ветчиной наполовину поделился с коллегой. Сейчас ужинаю. Приятно!
- Летела как-то из Москвы в Пермь, рядом сидел мужчина в костюме. Когда начали посадку, он заговорил со мной — о погоде, зачем лечу... После полета помог чемодан спустить по трапу, и мы разошлись. Стою у аэропорта, жду такси, а оно все не едет. И вдруг этот же мужчина подъезжает на средненькой такой машине с водителем, предлагает подвезти. Сажусь, едем в мой отель, приезжаем, а там закрыто и трубку никто не берет. Я не знала, что делать, а мужчина такой: «Сейчас все уладим!» В итоге он привез меня в Hilton, оплатил номер на трое суток, и больше мы с ним никогда не встречались!
- Я только недавно переехала в новую квартиру. Живу одна, поэтому и все бытовые проблемы решаю самостоятельно. А их, как оказалось, хватает. На прошлой неделе начал течь кран достаточно сильно. Что ни пыталась сделать сама — только хуже выходило. Спустилась этажом ниже, там живет мужчина с семьей. Поздоровалась, представилась, попросила его о помощи. Он хамовато хмыкнул и спросил, с чего это он должен меня выручать. Сперва я стеснительно говорила, что уже поздно, и я не могу вызвать мастера, а потом выдала: «Вы же не хотите, чтобы я вас затопила? Тогда помогите, если можете!» Мужчина засмеялся и сказал, что если затоплю, то это будут мои проблемы. На наши громкие разговоры выглянул еще один сосед, спросил, все ли в порядке, а потом предложил свою помощь. И он очень выручил меня! Пришел с инструментами, починил кран. Сосед оказался очень милым. Напоила его чаем с пирогом.
«Я по глупости оставил открытым люк машины, а кто-то заботливо прикрыл его, когда пошел дождь. Кто бы ты ни был, спасибо тебе!»
- Был смешной случай: у меня разбился телефон. Я подошла к прохожему, чтобы позвонить маме и предупредить ее, мол, со мной все в порядке. На следующий день водитель привез мне новый телефон — оказалось, тот парень узнал у моей мамы, где я живу, и прислал водителя. Спустя 7 лет, буквально месяц назад, я встретила этого парня в центре, в метро в час пик. Он подошел ко мне знакомиться — не узнал. А я его до сих пор помню!
- Мне 34 года. Я программист, работаю удаленно. Живу один, из дома выхожу в основном в магазин. Полгода назад в подъезде появилось объявление, написанное от руки ровным учительским почерком: «Ищу кого-нибудь, кто поможет разобраться с компьютером. Квартира 12». Я прошел мимо. Через неделю объявление все еще висело — никто не откликнулся. Я постучал. Открыла бабушка лет восьмидесяти. Оказалось, внук подарил ей планшет, чтобы она могла видеозвонки делать. А сам внук живет в Канаде, и объяснить не может, как что настроить — телефон у нее кнопочный, по нему не покажешь. Я настроил ей планшет за 20 минут. Показал, куда нажимать. Она записала все в тетрадку — каждый шаг, с картинками. Когда мы сделали первый тестовый звонок, и на экране появился ее внук — она замерла. Потом тихо сказала: «Господи, какой ты взрослый стал!» Она не видела его два года. Я вышел из квартиры и понял простую вещь. Я каждый день работаю с технологиями и забываю, что для кого-то один видеозвонок — это целый мир. Двадцать минут моего времени — и бабушка снова видит внука.
- Потекла труба под ванной, я вызвала сантехника. Пришел угрюмый мужик, долго возился. Я пошла сына укладывать на дневной сон и сама случайно уснула. Просыпаюсь, поднимаю глаза и чуть с дивана не падаю! Надо мной стоит этот мужик и трясет квитанцией. И говорит так жалобно: «Я там все сделал, оплатите — и я пойду». Оказывается, пока я спала, он все тихо сделал, за собой убрал и уже полчаса мнется, стесняется меня разбудить. Ох, как мне было совестно!.. Я, конечно, все оплатила, еще и сверху ему накинула — за такт и понимание. Для меня тогда эти лишние полчаса сна были просто очень дорогим удовольствием. Я так сладко выспалась!
- Работаю официантом в кафешке. Пришла женщина лет 60, грустная такая. Сделала заказ, а мне почему-то захотелось поинтересоваться, все ли у нее в порядке. А она рассказала, что у нее вчера был День рождения, а единственный сын не приехал поздравить, потому что у него очень много дел, он занят. Да и, в принципе, никому не было дела до ее праздника. В общем, мне тоже стало грустно, и я рассказала об этой даме другим ребятам на кухне. И мы решили, что нужно женщине сделать приятное. Сделали ей необычное блюдо, каждый нашел у себя какой-то мелкий подарок, сгоняли за открыткой и букетом цветов, и поздравили ее при всех посетителях. Женщина аж прослезилась! И даже люди, которые тоже обедали, решили поучаствовать — один парень оплатил ее счет, а другой — подарил сертификат в свой спа-салон. Добро объединяет!
Да, когда такое видишь вживую, это очень эмоционально. Я как-то была свидетелем того, что на шумном перекрестке все злобно друг другу сингалали и матерились - одни других не хотели пропускать, кто-то надеялся просочиться на мигающий жёлтый. И тут я слышу сирену скорой. Поднимаю глаза на перекресток, ожидая что скорая там неминуемо застрянет. Но там за три секунды все эти свирепые водители сделали рокировку , и скорая спокойно проехала этот перекресток. Люди объединились и сделали всё как надо, даже будучи злыми. Это так круто!
