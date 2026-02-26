16 человек, которые пытались произвести впечатление, но жизнь подкинула им сюжет поярче
Народное творчество
38 минут назад
Иногда мы так стараемся произвести впечатление — продумываем образ, репетируем фразы, выбираем место встречи. Кажется, что все пройдет идеально. Но у жизни свои правила: случайная оговорка, неожиданный поворот разговора или событие, которое сложно было предусмотреть. Мы собрали истории о свиданиях и знакомствах, где что-то пошло не по плану.
- Стою на кассе, засмотрелся на симпатичную девушку впереди. Она мне улыбнулась, я подумал: «Вот так и встречу свою любовь». Подходит ее очередь, она поворачивается ко мне и выдает: «Мой мужчина оплатит». Я немного растерялся, но включил альфа-самца. И вдруг моя красавица берет сырок и идет к выходу. Я, довольный, прикладываю карту. Затем спешно прошу пробить мою покупку. Выхожу из магазина, а ее уже нет. Думал, подарю ей сырок, а она мне себя. Но как же я ошибался. Вот и верь в любовь. «Сырочница» попалась. © pxshic
- Вот мой самый эпичный фэйл при знакомстве. Ночь, зима, гололед, впереди топает красивая фигура, я топаю из клуба, где работал барменом. Она поскальзывается и падает, я такой: подниму, помогу, познакомлюсь. Подхожу и эпично падаю рядом. Так, лежа на льду, и знакомились. © l_a_z_y_f_o_x_x
- Стою на кассе. Впереди меня симпатичная девушка. Думаю, надо как-то оригинально познакомиться. Смотрю, а у нее такая же колбаса, как и у меня, лежит на ленте. Спрашиваю ее: «Девушка, вы тоже любите эту колбасу?» А она в ответ: «Да я ее для бездомных собачек покупаю». © pxshic
- Подруга с парнем пошла на первое свидание. Она купила какие-то супер-пупер высокие замшевые сапоги, надела их с короткой юбкой. А на дворе осень и внезапно пошел дождь. Ноги сразу промокли. Вот бегут они по улице в ближайшую кафешку, а у подруги вдобавок подошла отклеилась! Парень последние метры нес ее на руках. В итоге все вышло очень даже романтично. Но на второе свидание она уже пошла в старых, но проверенных ботинках.
- Познакомился с девушкой на сайте знакомств. Пошли в кафе, хорошо поболтали и она, такая: «У меня тут рядом встреча друзей, не против зайти?» Для первого свидания это показалось странным, но я согласился. А пришли мы на вечер встречи выпускников! Девушка поздоровалась с несколькими людьми, а затем сказала: «А это Саша!» Меня зовут не Саша, она забыла мое имя. В итоге я пробыл там 45 минут, съел салатик, представляясь Сашей, а потом сказал ей, что мне нужно рано вставать. Она написала мне на следующий день, но я решил не отвечать. © Unknown author / Reddit
- Парень пригласил меня на свидание на каток. Он думал, что будет держать меня за руку, но не ожидал, что я отлично катаюсь, а вот он еле-еле стоит на коньках. Ну что, посмеялись. В итоге это я учила его кататься.
- Один парень просил дать ему шанс. Я была молода и согласилась. Он предложил пойти поужинать. Сказал, чтобы я нарядилась, потому что мы пойдем в хорошее место. Я надела свой лучший воскресный наряд и ждала его в назначенное время. Мы приехали в ТЦ и он отвел меня в ресторан быстрого питания! Знаете, в те времена я любила бургеры, но могла надеть и джинсы. © Serious-Day5968 / Reddit
- На одном из моих первых свиданий мы оба так волновались, что просидели вместе несколько часов, почти ничего не говоря друг другу, и никто не попытался завязать разговор, ха-ха. © Reddit
- Друг на первое свидание повел девушку в какой-то невероятно дорогой ресторан и, пытаясь произвести впечатление, сорил деньгами. В итоге им принесли счет на 500 с лишним долларов. Но он забыл кошелек дома! Девушка, конечно, заплатила и посмеялась с него.
- Своего нынешнего парня я знаю уже много лет, но в какой-то момент мы надолго потерялись из виду. А потом встретились снова — уже совсем другими людьми, повзрослевшими и немного смущенными. Я так застеснялась при новой встрече, что пожала ему руку и представилась по имени. Он просто посмотрел на меня, как будто я немного не в себе, потому что я не обняла его, как раньше. © Unknown author / Reddit
- Я пошел на первое свидание с девушкой, которая показалась мне очень милой и красивой на фото в профиле. Встретившись лично, я обнаружил, что она сильно польстила себе фильтрами. Она постоянно шутила надо мной и пыталась переспорить по самым безобидным темам, например, мы говорили о том, какие времена года нам нравятся и какая еда. В итоге я сказал, что мы друг другу не подходим. Она выглядела очень удивленной и спросила, почему. В итоге я просто сказал, что не почувствовал искры. © Reddit
- Зашла в книжный и увидела консультанта — высокий, подтянутый, с приятным мужским голосом. Узнала, что он обожает научную фантастику и даже ведет книжный клуб. Я тут же оживилась: «Обожаю фантастику! Особенно про космос». Он воодушевился, записал меня на встречу клуба и дал ссылку на свои соцсети, чтобы мы не потерялись. На встрече я честно просидела два часа с умным видом. А после призналась, что обычно читаю детективы, а в фантастике разбираюсь примерно как в китайском. Он рассмеялся и сказал, что это поправимо. Позвал на кофе.
- Увидел, что симпатичная девушка покупает куриные сердечки. Я решил завязать разговор: «О, я тоже их люблю, они очень вкусные!» Девушка в ответ: «Моя овчарка тоже их очень любит». Я не растерялся: «Вы знаете, а из меня хорошая овчарка выйдет, я вас так буду сторожить — вы не представляете себе!» Она посмеялась.
- Боже, однажды на первом свидании я пролила напиток на весь стол, а потом попыталась убрать, но при этом опрокинула весь ужин. Мне было так неловко! В итоге мы посмеялись над этим, но мне хотелось залезть под стол и спрятаться. © ContentSuggestion982 / Reddit
- Познакомилась с парнем в интернете, и мы договорились встретиться в ресторанчике. Прихожу, мы немного поболтали, казалось, у нас много общего. Но тут он вытащил из бумажника фото своей бывшей девушки. Говорил о ней минут пять и заявил: «Если тебя покрасить в рыжий и сделать каре, то вы будете очень похожи». Как вы понимаете, второго свидания не было. Он очень удивлялся, почему.
- Это было наше второе свидание. После ужина мы устроились на пледе у воды и несколько часов болтали, обнимались, смеялись. В какой-то момент я наклонился ее поцеловать — и она так широко улыбнулась, что я промахнулся и поцеловал ее зубы. Я попытался разрядить обстановку и сказал: «Ну, вышло неловко», имея в виду себя. Но она решила, что это про нее и расстроилась. Пришлось извиниться и все объяснять. Вечер все-таки закончился на хорошей ноте. А на следующем свидании мы наконец-то по-настоящему поцеловались. © Unknown author / Reddit
