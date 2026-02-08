15 историй о девушках, которые устали ждать первого шага и взяли инициативу в свои руки

Была ещё молоденькой студенткой, не красавица, но достаточно симпатичная, чтобы на меня обращали внимание. Захожу в трамвай и обалдеваю: прямо напротив двери сидит красивый мужчина. Такой красивый, что сердце ёкнуло. Наверное, мои эмоции слишком явно отразились на лице, потому что он улыбнулся той самодовольной улыбкой, которой улыбаются красивые мужчины, принимающие комплименты женщин. Я осталась стоять у двери, держась за поручень. Тут красавец встаёт, подходит к двери, готовится выйти из трамвая и хватается за поручень, обхватывая мою руку своей. Я вижу его пальцы, и в моем мозгу вспоминается старинная книга "Хиромантия", в которой описываются такие же пальцы. В книге говорилось, что обладатель такой формы ногтей и пальцев имеет подлую натуру. Мою "любовь" как ветром сдуло, и я уже совсем с другим выражением лица посмотрела на красавца, резко убрав свою руку из-под его руки. Как говорится, недолго музыка играла. А красавец, ничего не поняв, довольный собою вышел из трамвая.