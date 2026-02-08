Про "сидеть дома и вести быт" насмешило 😂 А я считаю, что это мужчина должен вести быт, заботиться о жене и отпрысках, да ещё и о внешнем виде не забывать. Шоб еженощно массаж, стpиптиз и все дела. И чтоб деньги в дом носил.
15 историй о девушках, которые устали ждать первого шага и взяли инициативу в свои руки
Иногда ждать, пока кто-то сделает первый шаг, — слишком долго. Поэтому героини этих историй решили действовать сами: написать первыми, позвать к кино или просто сделать то, на что обычно «не принято». Рассказываем, что из этого получилось.
- Как я вышла замуж. Позвонила понравившемуся мужику, компания которого охраняла наш завод, и сказала: «Иван Иванович, а вы женаты?» А раньше до 37 лет верила в сказки, что мужчина сам должен сделать первый шаг. Оказалось, он 7 лет в разводе, сидел там один, сопли пускал и был рад звонку Потом выяснилось, что он на меня тоже глаз положил. Потом мы вызвали недовольство моего директора своим романом, но это совсем другая история. © spbwyle_
- Понравился мне парень. Я намекнула, что хотела бы на свидание сходить, и он пригласил меня в кофейню. Денег у него было только на 2 дешевых американо, тогда я сама себе купила латте. Вся моя влюбленность прошла, когда он заявил, что жена должна дома сидеть и вести быт. Милый мой, если у тебя даже на кофе нет денег, то как ты семью тянуть собираешься?
- Моя подружка считала, что ее никто никогда не полюбит. А в нее влюбился парень-кореец. Типа, решил, кому из русских он еще может понравиться?! Короче, встретились два одиночества, и он с каникул привез ей белые кеды! Очень это круто было в те времена. Она решила: такого надо брать! И предложила — ну, чтоб не упустить. А он взял и согласился! Живут уже почти 40 лет. И хорошо живут! Дочь вырастили, внуков нянчат. © irinaverkhovsky
- Мои мама и папа познакомились так. Мама увидела в магазине потрясающие сапоги, а получки еще не было. Тогда она решила занять денег на работе. Но у кого? Тут коллега ей подсказала, что в соседнем цехе работает бережливый парень и у него можно занять. Пошли они в соседний цех, познакомились. Мама заняла денег и купила сапоги. Принарядилась и уже в обновке пригласила папу в кино. Так все и завертелось.
- У нас половина девчонок в 8-м классе были влюблены в Мишу, который носил длинные волосы и играл «Нирвану». Ну и я тоже. Короче, мы поехали в поход и я устроила так, что мы с Мишей оказались на одной стоянке. Только приехали, выгрузили рюкзаки и старшие ребята говорят: «Так, вы соберите сухие ветки для костра, вы — ставьте палатку, а ты, Миш, возьми котелок и сходи за водой к речке». Река была буквально в 10-ти метрах. Все ребята с этнузиазмом взялись за дело, и лишь Миша картинно присел на бревно и простонал: «Ох, я так устал!» А меня аж челюсть упала от такой наглости! А в голове отчетливо мелькнула мысль: «Это что же, дома он тоже будет на диване лежать, пока жена горбатится?» Вот так моя любовь к Мише и прошла.
- У нас была неформальная тусовка. Моя подруга, Рита, положила глаз на Артема. Он был популярным парнем: высокий, носил длинные волосы и браслеты с шипами. В общем, крутой. Она ему то пирожков принесет, то билеты на концерт купит. В итоге стали они встречаться. Проходит 2 месяца, узнаю, что они расстались. Рита мне и говорит: «Просто ты не знаешь, какой он забывчивый и рассеянный! Я прикинула, если он ребенка в детский сад поведет, он же его в автобусе забудет!»
- Катя, моя подруга, разведена. Стала ходить в спортзал и познакомилась там с тренером. Он — красавчик. Подруга веселая, пара ее шуток, подмигиваний, и они сблизились. Парень пригласил ее на индивидуальную тренировку в зал. Катька накрасилась, пришла и видит картину маслом: с ее почти бойфрендом стоит и флиртует девица. Тренер краснеет, бледнеет и говорит: «Привет, Кать, это моя девушка, ничего, если я вас вместе потренируют?» Катя в шоке, конечно, ни о каких девушках она не знала. А та девица всю тренировку ревнивым коршуном смотрела на Катю. В общем, Катя решила, что ей на фиг не сдался такой кавалер.
- Сказала будущему мужу, что мне некогда ходить дружить. Мне же уже 23 года! Он честно ответил: «Ты знаешь, я немного зарабатываю, могу машину продать и сделаем свадьбу». А я сказала: «Машину продать всегда успеешь, давай вместе на свадьбу заработаем». Съехались и стали копить. Через 8 месяцев поженились. 20 лет, четверо детей, все есть. Не было только романтического предложения, я ни на минуту не пожалела и считаю, что иногда нужно самой делать шаги, не ломая границ, конечно. © marina_finprof_soft
- Подруга начала ходить в спортзал и там познакомилась с парнем — типичным «качком», как она его потом называла. Парень был симпатичный, и подруга аккуратно дала понять, что она свободна. Он не растерялся и сразу пригласил ее на свидание. В кафе все пошло не по плану: почти весь вечер он рассказывал о себе, тренировках, режиме питания и белке. Подруга пыталась перевести разговор на книги, фильмы и вообще жизнь за пределами спортзала, но безуспешно. После этого опыта она решила, что с качками лучше держаться на почтительном расстоянии
- Увидела шикарного аптекаря в ветаптеке, узнала, что он занимается восточным единоборствами, показала заинтересованность в этом спорте и получила его телефон. Посетили одну тренировку вместе, после чего я созналась, что занимаюсь фитнесом, и тренировки меня не особо интересуют. Улыбнулся и начал активно звонить. Итог — съехались через 2 месяца, вместе 15 лет, двое детей. © vicbereton6
- Ехала в метро и заметила парня с книгой, которую сама обожаю. Сначала просто украдкой поглядывала, потом поняла: если сейчас не подойду — буду жалеть. Подсела и сказала: «Извините, а вы на какой главе? Я над этой книгой плакала». Он сначала опешил, а потом рассмеялся и начал рассказывать, что тоже не ожидал такого поворота. Вышли на одной станции, пошли выпить кофе. Через три часа он проводил меня до дома. Договорились встретиться еще раз.
- В кофейне около универа я часто видела одного парня, но повода заговорить не было. И вот однажды он уронил телефон, экран пошел «паутиной». Я сказала: «Если что, это знак познакомиться». Он смутился, но улыбнулся. Я заказала нам два кофе, потому что «экран уже пострадал, пусть хоть настроение будет отличным». Обменялись контактами. Через неделю он признался, что тот разбитый телефон стоил того — иначе мы бы так и не заговорили.
Не знаю, писала ли я это уже здесь. Эта история так часто рассказывается в нашей семье, что просто уже не помню.
Мама была студенткой, жила в общежитии. Шла по коридору видит, её подруга разговаривает с какими-то высоким интересным мужчиной. А для того поколения мама была высокой, поэтому рост мужчины был дополнительным бонусом. Подошла к подруге. - "Отдай его мне!" - "???" - "Ты у меня нож брала, отдай, пожалуйста". Мужчина, конечно, обратил внимание на незнакомку. Познакомились, стали встречаться, поженились.
- Была студенткой и мне очень нравился КВН. И выступал в студенческой лиге один парень, назовем его Никита. Высокий блондин, такой остроумный! Я как его на сцене видела, сердце в пятки уходило. Решила с ним познакомитья. Через подружек, которые тусовались с КВН-щиками, я получила приглашение на их вечеринку. Пришла вся нарядная. Подсела к компании, где был Никита. И впервые услышала, как он говорит в быту, не на сцене. Он оказался... каким-то глупеньким, грубоватым и даже скучным. В тот же вечер моя влюбленность прошла.
- Еду в метро. В вагоне у дверей стоит очень симпатичный парень. Еду, исподтишка его разглядываю и думаю, интересно, он женат или нет? И вот мне выходить на следующей и я вдруг на автомате не задумываясь выдаю: «Вы женаты? Ой! Вы выходите?» Он такой: «„Нет“ на оба ваших вопроса». © spbwyle_
- В 40 лет угораздило влюбиться по уши. Мужчина внимание вроде уделял, но больше на месте топтался, отношения полноценные не получались. И вот сижу как-то на работе, смотрю в окно: коллегу так красиво на джипе забирают. И у меня рождается дерзкий план. Как раз этот парень пишет, спрашивает, как дела. А я ему выдаю: «У меня тут новый ухажер появился, говорит, заберет меня и увезет в другую страну. Не хочешь в последний раз увидеться?» В ответ — тишина. Я уже перепугалась, думала — все. А на следующий день иду на работу, смотрю, а он там! Стоит в лютый мороз с цветами, ждет. И заявляет: «Никому тебя не отдам».
Была ещё молоденькой студенткой, не красавица, но достаточно симпатичная, чтобы на меня обращали внимание. Захожу в трамвай и обалдеваю: прямо напротив двери сидит красивый мужчина. Такой красивый, что сердце ёкнуло. Наверное, мои эмоции слишком явно отразились на лице, потому что он улыбнулся той самодовольной улыбкой, которой улыбаются красивые мужчины, принимающие комплименты женщин. Я осталась стоять у двери, держась за поручень. Тут красавец встаёт, подходит к двери, готовится выйти из трамвая и хватается за поручень, обхватывая мою руку своей. Я вижу его пальцы, и в моем мозгу вспоминается старинная книга "Хиромантия", в которой описываются такие же пальцы. В книге говорилось, что обладатель такой формы ногтей и пальцев имеет подлую натуру. Мою "любовь" как ветром сдуло, и я уже совсем с другим выражением лица посмотрела на красавца, резко убрав свою руку из-под его руки. Как говорится, недолго музыка играла. А красавец, ничего не поняв, довольный собою вышел из трамвая.