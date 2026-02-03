15 фото, которые показывают, как пара простых деталей создает в доме атмосферу тепла и уюта

Фотоподборки
46 минут назад
15 фото, которые показывают, как пара простых деталей создает в доме атмосферу тепла и уюта

Уют — это ощущение тепла и дома, в который хочется возвращаться. Иногда для этого хватает пары деталей, фантазии и желания сделать пространство по-настоящему своим. В этой подборке — реальные фото из соцсетей, где люди показали, как создают уют и превращают обычные комнаты в места с настроением.

Как же приятно принимать ванну в такой атмосфере!

Когда за окном зима, дома особенно чувствуется уют

«Наши питомцы наслаждаются отдыхом»

Чертово_колёсико
11 часов назад

такие большие окна и открываются, а приточная вентиляция там зачем?🤔 Из-за этого короба странно повышены занавески. Стол у окна, вроде рабочий, заставили цветами

-
-
Ответить

А вы тоже сначала решили, что это шкаф с книгами?

Бич
12 часов назад

Если честно немного странный выбор принта для шторки в ванной комнате.....

-
-
Ответить
  • Больше всего меня поразила шторка для душа, сделанная с помощью ИИ. © SpadfaTurds / Reddit

«Наша маленькая уютная студия 32 м²»

  • Вы выжали максимум из пространства и просто идеально все организовали! © Start-Plenty / Reddit

Деревянная отделка придает спальне особую атмосферу

Так уютно быть дома, когда за окном зима

«Снег, огонь в камине и собака — я доволен»

Приглушенные тона создают расслабляющую атмосферу

«Наша кухонька в серый британский день»

«Тропическая» обивка стульев удивительно сочетается с растениями

Даже на небольшой кухне можно создать уголок для маленьких радостей

«Хотела сделать спальню более уютной»

«Растения делают любое пространство лучше»

Парящие под потолком свечи и подушка в виде письма из Хогвартса

«Ко дню рождения жены я превратил нашу скучную квартиру в волшебное место. Моя жена даже расплакалась от счастья»

Поделитесь в комментариях вашими уютными фото!

Фото на превью DiscountPleasant2111 / Reddit

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее