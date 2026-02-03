15 фото, которые показывают, как пара простых деталей создает в доме атмосферу тепла и уюта

Уют — это ощущение тепла и дома, в который хочется возвращаться. Иногда для этого хватает пары деталей, фантазии и желания сделать пространство по-настоящему своим. В этой подборке — реальные фото из соцсетей, где люди показали, как создают уют и превращают обычные комнаты в места с настроением.