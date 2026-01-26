15 жизненных историй, после которых перестаешь судить по внешности
Внешность часто создает первое впечатление, но именно она чаще всего и вводит в заблуждение. За привычными образами, странной одеждой или суровым взглядом нередко скрываются совсем другие характеры и судьбы. В этой подборке — реальные истории людей из соцсетей, которые наглядно показывают: помнить о первом впечатлении стоит, а вот доверять ему — не всегда.
- Шла с работы поздно, решила срезать путь через темный двор. Впереди стоит огромный мужчина. Пытаюсь его обойти, а он делает резкий выпад мне навстречу: «Стой!» Я зажмурилась и пискнула: «Ой!» Повисла пауза. Мужчина убирает руку и говорит: «Да чего вы пищите? Там бетон свежий залили, я уже полчаса тут стою, устал прохожих гонять. Обойдите по травке, пожалуйста, а то весь труд насмарку».
- У нас детский ортопед — здоровенный дядька с бритой башкой и с бородой. «Рукава» забиты, а на шее татуха в виде кабана! Я, когда впервые его увидела, челюсть уронила, а 3-летняя дочка восхищенно поинтересовалась: «А ты сын Дедушки Мороза, да?» © Elemmire / Pikabu
- На годовщину свадьбы пошел купить жене подарок. Прямо с объекта, где показывал новичкам, как асфальт укладывать. Продавщица сначала косилась и предлагала самые дешевые кольца. Когда показал пачку денег, сразу выложила все самое новое и дорогое. Еще и угощение предложила, как для самых любимых покупателей. © vbv82 / Pikabu
- Проспорил друзьям желание. Пришлось мне одеться как ободранец и сходить в магазин. Надел вытянутые треники, тельняшку, шлепки, телогрейку, накладную бороду, взял с собой мелочь. Друзья за мной пошли и поодаль ржали как кони. Купил сырок, дешевый напиток и два доширака. Охранник брезгливо смотрит и выдает: «Денег-то хватит?» Что-то мычу и считаю мелочь. Хватает, беру еще пакет. Нужно было видеть лица продавцов, охранника и покупателей, когда какой-то ободранец сел в дорогую машину, припаркованную тут еще вчера, и вальяжно уехал. © Подслушано / Ideer
- Я работал продавцом, и, помню, как-то к нашему магазину подъехала большая черная тачка. Из нее вышел мужик. Весь в татухах, в кожаных шмотках, на ногах — крутые ботинки. Короче, выглядел как тип, которого не хочется встретить в темном переулочке. Но вот он поворачивается и, прежде чем закрыть дверь авто, достает оттуда крошечную собачку с розовым бантиком на голове. Зашел он с ней в магазин и все время, пока ходил между прилавками, что-то мило говорил своей пушистой спутнице. © craftycayuse / Reddit
Через кассиров и охранников в день проходит столько человек, что всем нас***ь.
- Работаю в охранном агентстве. Обеспечиваю безопасность важным людям. Естественно, попал я сюда не за красивые глаза. Высокий, с рождения немаленький в размерах, мастер спорта по боксу, имею черный пояс по тхэквондо. За собой слежу, у меня в меру развитая мускулатура. Внешне я не совсем похож на интеллектуала, соответственно, и отношение ко мне и коллегам соответствующее. А у меня, между прочим, два высших и магистратура — с красными дипломами. Я свободно говорю на трех языках, у меня обширный круг интересов и познаний, постоянно читаю научную литературу. Работу свою не люблю, даже больше скажу — ненавижу. Единственная причина, по которой я не ушел, — хорошая зарплата. У меня больная дочь, а ее лечение крайне дорогое. Вряд ли я сразу попаду на должность, которая будет приносить такой же доход, если пойду по специальности. © Подслушано / Ideer
- Я водитель школьного автобуса, возила учеников из очень благополучного района. Меня поразило, что эти детишки — одетые, кстати, в очень дорогие одежки, — каждый день благодарили меня за то, что я их довезла. Когда родители встречали их у автобуса, то всегда напоминали им, что надо сказать «спасибо». Эти люди действительно были из высшего класса, но вовсе не из-за денег, а в первую очередь из-за культуры. © Gina Hall / Quora
Мне неприятно, что нормальное вежливое общение возводится теперь в ранг какого-то необыкновенного благородства, а хамство теперь считается почти нормой. Печально.
- Я счастлива замужем уже почти 5 лет, отношения у мужа и моих родителей очень теплые. А вчера я узнала от мамы, что когда я впервые привела будущего супруга знакомиться, у мамы чесались руки вытолкать его за дверь. Настолько он ей не понравился и показался глупым. Она уже обдумывала, как меня отговорить от этих отношений, но потом решила, что не имеет на это права. Со временем она поняла, что была неправа, а внешность обманчива, как и первое впечатление. В итоге они подружились. Я очень благодарна маме за ее мудрость. Жаль, что не всем родителям хватает на это ума. © Карамель / VK
- При первой встрече я подумала: «Фу, что за одежда на нем? У такого никогда девушки не будет». Потом так получилось, что общие знакомые порекомендовали меня к нему в фирму, мы стали вместе работать. Вместе ездили в командировки, нам было удивительно легко общаться на любые темы. Вот словно знаем друг друга тысячу лет. Потом в авралы буквально ночевали на работе и на рассвете возвращались домой. Но у меня правило — не встречаться с начальником! Было. Недавно праздновали юбилей нашей свадьбы. © Подслушано / Ideer
- У бывшего мужа было две машины: дорогая и подешевле. В деревню ездили только на второй, так как дорога там не очень. Заезжаем один раз на автомойку, а мойщик прям в лоб говорит, что это ведро с гвоздями он мыть не будет. Тебе надо, мол, ты и мой его сам. А бывший мой — человек очень принципиальный. Мы доехали до дома, он переоделся, завел дорогую машину и поехал на ту же мойку. Так обратно он приехал на машине, которую в качестве извинений аж воском отполировали. © Рина / ADME
Она была вся такая принципиальная и с плохо одетым не встречается и с начальником нельзя, но если хочется то можно.
- Есть у меня один знакомый. У него такое чудное лицо: пухлые щеки, борода и усы редкие, глаза детские и какие-то удивленно распахнутые. И сам он какой-то трогательно неуклюжий. При первом взгляде на него чувствуешь снисходительность и думаешь, что он наверняка маменькин сынуля. Такой наивный щеночек, который еще ничего в жизни не видел. Он и сам прекрасно знает, какое впечатление производит, и пользуется этим. А на самом деле ему 36 лет, он знает несколько языков, работал в серьезных местах, женат, у него двое детей. © oseledich / Pikabu
- Я немного высокомерно относилась к соседу. Думала, он грубиян. А потом узнала, что он — добряк. Как оказалось, у него на участке домики сделаны для кошек бродячих, чтобы те греться приходили. Дома живет штук семь, на крошечную зарплату он умудряется всех кормить, да еще и стерилизовать. В выходные привезу ему два мешка корма, буду помогать.
- На днях зашла в парикмахерскую, чтобы подрезать челку. Парикмахер была высокая, на первый взгляд грубоватая и сухая девушка. И вот я села в кресло, она накрыла меня плащом, мило улыбнулась и спросила: «Ну как? Нос не чешется?» Посмеялись, поговорили, познакомились. Теперь в этой парикмахерской есть постоянный клиент. © Не все поймут / VK
- Есть у меня подружка, которая на первый взгляд кажется неприступной и холодной. Она держится так высокомерно, что многие стараются обходить её стороной. Все привыкли считать ее Снежной королевой. И только я знаю, что она может опоздать на нашу встречу, потому что вызывала на улице незнакомой бабушке такси, чтобы та не мерзла на холоде. И никто не догадывается, что она отдает кучу денег в приют для животных. © Не все поймут / VK
- Муж у меня настоящий богатырь: 2 метра ростом, брутальный, бородатый. Друзья, когда видят нас вместе, всегда говорят с восхищением: «Ась, ты за Ромой, как за каменной горой!» Они все знают моего любимого таким, каким я описала его выше, но только я знаю его настоящим. Утро, мою голову в ванной. Вдруг слышу громкий рев и крик. Бегу на кухню и вижу: муж лежит на полу. Спрашиваю, что случилось, а он смотрит испуганными глазками и отвечает: «Я мышь увидел, запрыгнул на табуретку. Она не выдержала, и я упал». © Палата № 6 / VK