15 жизненных историй, после которых перестаешь судить по внешности

Внешность часто создает первое впечатление, но именно она чаще всего и вводит в заблуждение. За привычными образами, странной одеждой или суровым взглядом нередко скрываются совсем другие характеры и судьбы. В этой подборке — реальные истории людей из соцсетей, которые наглядно показывают: помнить о первом впечатлении стоит, а вот доверять ему — не всегда.