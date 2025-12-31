15 человек, на которых наследство свалилось нежданно-негаданно
Народное творчество
1 час назад
Иногда жизнь вдруг вспоминает о нас и решает сделать подарок. Эти реальные истории о людях, которым в наследство досталось кое-что интересное и полезное. Мы собрали самые удивительные случаи. Кто-то получил редкость, а кто-то — просто повод надолго поверить в удачу. Давайте узнаем, что свалилось на головы этим счастливчикам.
- Досталась квартира от бабушки с дедушкой, которую решили продать. Много вещей было роздано, много выброшено перед продажей. Осталась небольшая часть книг, в основном полученных по подписке, книги о здоровье. Девать их, кроме помойки, было некуда. Но перед выносом решил их все пролистать на предмет заначек. По итогу обнаружил 21 тысячу! Поэтому совет хороший — проверяйте свое наследство перед утилизацией. © Effim45 / Pikabu
- После свекра осталась мебель приличная, но нам не надо. А тут соседи сделали ремонт и позвали меня в гости. Я смотрю, мебель у них старая, говорю, мол, заберите у нас хорошее кресло. Чтобы его легче вынести, муж открутил один подлокотник. А там на фанерке снизу 50 тысяч лежит! Тем летом мы на них большой ТВ на дачу купили. Будем смотреть и папу чаще вспоминать. © Unknown author / Pikabu
«Мужу сестры достались часы от дедушки. Оказалось, они стоят € 500»
- История про моих друзей. Был у них дедушка мужа, которого они дохаживали. Но вот отчалил плот Харона, увозя старого смутьяна в последний путь, и, проводив дедушку, супруги приступили к осмотру его квартиры.
Муж все порывался повыкидывать имеющийся дедовский хлам, но супруга его была иного мнения. В недрах постельного белья, тщательно проложенные и заклеенные утюгом в целлофан, оказались стодолларовые купюры. Далее досмотру подверглись все шифоньеры и шкафы, в том числе детские игрушки мужа. У старенького ватного Дедушки Мороза оказался еще сверточек долларов, перетянутый резиночкой. В общем стало ясно, что денег хватит не только на ремонт хаты, но и как минимум на половину такой же хаты рядом. © Tell.amonet / Pikabu
- Мой друг занимается ремонтом квартир и домов, в том числе с предварительным вывозом всего и вся. Как-то раз ему новые собственники сказали вывезти все имущество на свалку, ибо им старье не нужно. В итоге оказалось, что старье стоит в общей сумме чуть больше 1 млн. Порой стоит внимательнее изучать, что выкидываешь. © devorina / Pikabu
Наследство от пожилой соседки. Одну такую вещь можно продать за £ 180.
- Свекровь после матери выкидывала старые вещи. Собрала все тряпье и отнесла к мусорке. Приходит через какое-то время женщина к ней и говорит: «Я вот пальто возле мусорки увидела, хотела себе забрать, а в кармане нашла 8 тысяч и квиток на получение пенсии с адресом». Свекровь в шоке была. Но дело в том, что живет она в маленьком поселке, где многие другие друга знают. Отблагодарила она ту женщину или нет — уже за давностью лет не помню. Надеюсь, что да. © Graviy / Pikabu
- После бабули отец с другом решили все лишнее из квартиры вынести и ремонт сделать. Тащат, в общем, матрас. Батя смотрит, а там прорезь около шва, аккуратная такая. Ну он и залез, а там 200 тысяч с чем-то. Офигели они конкретно, конечно! © KostyaKorobkin / Pikabu
- Достался мне от бати гараж в наследство. Битком набитый разными вещами. Я потом поражалась, как он вообще умудрялся там машину ставить. Вишенка на торте: при раскопках в углу обнаружили незаметно стоящий прицеп! © LadyUnknown / Pikabu
«Мне достался набор столового серебра»
- Был у нас мировой дед. Завещание оставил на жену. Но гражданская супруга все, что смогла, из дома вынесла. Мы ругаться не стали. И тут я вспомнил, что дед любил читать. Говорю жене, мол, поищи в книгах. Она меня отшила, а потом, вот же чудо, с подругой все же решила поискать «клад». В одной из книг были найдены пятитысячные купюры суммой в 100 тысяч. Ну и мое «Я же говорил», естественно, прилагалось. © tov.pupkin / Pikabu
- Моя подруга недавно купила квартиру — обычную «двушку» в старом доме. Жилье досталось от бабушки ее внукам, а те решили его продать. Когда подруга заехала, оказалось, что прежние хозяева оставили кучу старых вещей. Во время косметического ремонта она заглянула в шкафы — и вот тут начались сюрпризы. В деревянных кружках лежали доллары, около пары тысяч, а в коробочке из-под монпансье — золотые колечки и сережки. © kozanostradamys / Pikabu
- Позвонили люди из клининга и сообщили, что вывозят из квартиры абсолютно все на свалку. Мол, нам не надо, а тебе интересно, хочешь — забирай, только быстро! Всем, чем успел, набил свою машину под самый верх. Среди прочего был проигрыватель винила шикарный, больше сотни пластинок, много книг, проигрыватель бобинный, всего не вспомню. Все продал в течение недели за шестизначную сумму, цены ставил ниже рынка, разобрали быстро. © cahek490 / Pikabu
«Мне вот в наследство досталась антикварная мебель, которой 150 лет. Пока не знаю, что с ней делать»
Что делать с антикварной мебелью?! Если такое не нужно - то продавайте! Я бы с удовольствием купила такой диванчик и два кресла! "Красота-то какая! Лепота!" (с)
-
-
Ответить
- Наняли меня вывезти старую мебель. А там шкафы, столы, стулья — словом, все. Еще около 50 мешков, набитых под завязку мусором. Носим помаленьку. И тут у меня развязывается один мешок. Я срочно звоню жене, потому что там в каких-то тряпках лежал фотоаппарат. А во втором мешке хрусталь. Говорю в трубку жене: «Слушай, говорю, я не очень понимаю, что происходит, но мне кажется, что тебе нужно подъехать». В общем, загружаю все, что есть в машину и на полной скорости газую не на свалку, а в гараж. Жена прилетает туда на такси.
Забегая вперед, поясню. Жил-был пенсионер, из руководства. Ну и дочке из другого города досталась его квартира. Она ее решила продать, а прежде — расхламить и выкинуть все скопом. Поэтому все, что было в этой квартире, было отправлено в мешки. Скажу, что большую часть вещей я продал на торговых площадках, но и некоторые действительно хорошие вещи мы с женой оставили себе в пользование. © benzin500 / Pikabu
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
19 теплых снимков, в которых так и чувствуется приближение Нового года
Фотоподборки
1 неделя назад
Как выглядели бы персонажи наших любимых сказок, если бы с ними сегодня снимали сериалы
Кино
1 неделя назад
19 человек рассказали, как невинная уборка обернулась неожиданным поворотом
Истории
4 дня назад
18 историй о знакомствах, которые без улыбки читать невозможно
Истории
1 месяц назад
12 ярких комиксов, которые наглядно покажут разницу между большим городом и провинцией
Интересное
1 месяц назад
14 историй из жизни, которые превратились в семейные мемы
Народное творчество
1 месяц назад
18 человек, которые не расслышали всего одно слово и угодили в пикантную ситуацию
Истории
1 месяц назад
15 историй из путешествий, которые пошли не по плану, но запомнились на всю жизнь
Истории
3 недели назад
18 предложений руки и сердца, в которых жизнь сыграла против сценария
Народное творчество
2 месяца назад
Деньги — не главное: 20+ человек рассказали о самой ценной вещи, которая досталась им в наследство
Народное творчество
1 месяц назад
17 историй о том, как пары, которые давно вместе, находят свои способы говорить «я тебя люблю»
Истории
2 месяца назад
17 ироничных комиксов о том, что женская дружба — это порой сложно, но очень весело
Авторские колонки
4 недели назад