15 винтажных вещей, которым время только добавило шарма
Некоторые вещи с годами не теряют красоту — наоборот, становятся только лучше. Немного потертости, чуть истории, и вот уже обычный предмет превращается в настоящий раритет. В этой подборке мы собрали самые интересные винтажные находки, которыми поделились пользователи сети. Они точно стоят вашего внимания!
«Нашла эту юбочку в комиссионке»
«Мое винтажное свадебное платье из секонд-хенда!»
«Всего-то $ 9 за это великолепное винтажное платье»
«Нашла этот великолепный винтажный комбинезон Wenjilli в стиле 1970-х!»
«Обожаю такие юбочки с высокой талией»
«Синий костюм и пальто 1930-х годов»
«Мои новые любимые туфли. Это из 1960-х или 70-х? Взяла за $ 5!»
«Недавно купила этот пиджак в винтажном магазине, сказали, он из 70-х»
Сочетание цветов, как по мне, не самое удачное, но выглядит неплохо. Разве что ремень странный…
«Купила эту прелесть на распродаже. Вечернее брючное платье от Bernetti 1960-х годов»
- Да я просто челюсть уронила! © chocochip*** / Reddit
«Я теперь работаю в магазине винтажной одежды»
Отвратительный ракурс сверху, обрезающий ноги любой длины и ширины… И поза, ну правда, в этой позе толком неясно, как сидит вещь.
Платье, вроде, прикольное, но фото плохое.
P.S. Если фоткаетесь в зеркало в полный рост, опускайте камеру на уровень вашей талии или даже ниже. Или отходите подальше и используйте приближение. Тогда вы ничего себе не обрежете, как здесь.
«Теперь этот мое любимое платье»
Восхитительная вещь! Цвет великолепный, фасон бессмертный, клеточка ненавязчивая, даже пуговки выглядят довольно мило))
А ещё у девушки отличные волосы, симпатичная.
«Нашла сегодня платье из 70-х. Как думаете, не слишком детское? Мне 27 и я учусь на учителя»
- Мне скоро 50, и я бы с радостью носила его! © texaschicahere / Reddit
«Бархатное театральное платье конца 1960-х годов в стиле рококо»
«Достала из сундука моей мамы в сарае. Это 1880-е»
Ткань выглядит очень грубой, тут изначально подразумевается сорочка вниз. Вообще, платья того времени мне нравятся, но по фото не понятно, как оно реально должно выглядеть… Тут бы надо как оно на человеке смотрится, конечно, а то лежит такая тряпка.
В принципе, думаю, его можно как-то обыграть, чтобы не выглядело, как будто это костюм на тематическую вечеринку. Само по себе выглядит добротным, возможно, спереди подшить юбку повыше (я категорически против того, чтобы это резать, не для того оно почти полтора столетия пережило) и скомпоновать с чем-то интересным, чтобы не походить на монашку…
- Я ахнула! © Responsible-***5600 / Reddit
«Моя антикварная ночная рубашка»
- Боже, да вы словно с картины «Девушка с жемчужной сережкой»! © rikinaynay / Reddit
Комментарии
Из ретро стиля лично меня привлекают твидовые пиджаки, ботинки "оксфорд" и обувь с пряжкой.
Что поделать, не довелось сидеть на берегу реки Кэм и смотреть на старинные здания и поля нарциссов)