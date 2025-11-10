15 винтажных вещей, которым время только добавило шарма

Ткань выглядит очень грубой, тут изначально подразумевается сорочка вниз. Вообще, платья того времени мне нравятся, но по фото не понятно, как оно реально должно выглядеть… Тут бы надо как оно на человеке смотрится, конечно, а то лежит такая тряпка.

В принципе, думаю, его можно как-то обыграть, чтобы не выглядело, как будто это костюм на тематическую вечеринку. Само по себе выглядит добротным, возможно, спереди подшить юбку повыше (я категорически против того, чтобы это резать, не для того оно почти полтора столетия пережило) и скомпоновать с чем-то интересным, чтобы не походить на монашку…