18 человек, которые просто шли по улице и наткнулись на сокровище

Иногда жизнь устраивает настоящие квесты без всяких подсказок и карт сокровищ. Просто идешь себе по улице — и вдруг находишь нечто, от чего глаза округляются и настроение подскакивает до небес. Эти счастливчики точно не ожидали, что обычная прогулка обернется таким везением. Мы тщательно отобрали для вас фото реальных находок, которыми люди поспешили поделиться в соцсетях.

«Нашел ее на свалке»

«Нашел вчера на обочине, сегодня почистил и мне очень нравится результат!»

«Пожалуй, лучшая моя находка. Кто-то выкинул пластинки, а я их коллекционирую. Увы, некоторые были залиты водой, но в итоге я оставил себе половину»

«Один из соседей продал дом и оставил кучу вещей на обочине. Вот спасибо!»

«Только что нашел эту винтажную красоту на тротуаре!»

«Кто-то выбрасывал кучу стаканов Looney Tunes 1973 года. Я не смог устоять!»

«Нашел голову статуи пришельца в русле реки»

«Это появилось посреди ночи на моем дворе. Ведьмин круг»

«Нашел во время прогулки с собакой. Понятия не имею, зачем кому-то выбрасывать новую чугунную сковороду»

«Встретил кота с четырьмя ушами»

«Во время прогулки я обнаружила этот невероятный камень с ручной росписью»

«Кто-то выбросил цветы. Смотрите, что с ними происходит в темноте!»

«Я нашла детеныша ворона посреди дороги»

«Кто-то выбросил новый набор книг о Гарри Поттере. А я счастлив»

«А мой папа нашел сову»

«Мой подросток был в восторге от этих находок»

«Наткнулся на камень в виде носка»

Нашел ее на улице, дома почистил и починил