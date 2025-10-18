18 человек, которые просто шли по улице и наткнулись на сокровище

Иногда жизнь устраивает настоящие квесты без всяких подсказок и карт сокровищ. Просто идешь себе по улице — и вдруг находишь нечто, от чего глаза округляются и настроение подскакивает до небес. Эти счастливчики точно не ожидали, что обычная прогулка обернется таким везением. Мы тщательно отобрали для вас фото реальных находок, которыми люди поспешили поделиться в соцсетях.
«Нашел вчера на обочине, сегодня почистил и мне очень нравится результат!»
«Пожалуй, лучшая моя находка. Кто-то выкинул пластинки, а я их коллекционирую. Увы, некоторые были залиты водой, но в итоге я оставил себе половину»
«Один из соседей продал дом и оставил кучу вещей на обочине. Вот спасибо!»
«Только что нашел эту винтажную красоту на тротуаре!»
«Кто-то выбрасывал кучу стаканов Looney Tunes 1973 года. Я не смог устоять!»
«Нашел голову статуи пришельца в русле реки»
«Это появилось посреди ночи на моем дворе. Ведьмин круг»
«Нашел во время прогулки с собакой. Понятия не имею, зачем кому-то выбрасывать новую чугунную сковороду»
«Встретил кота с четырьмя ушами»
«Во время прогулки я обнаружила этот невероятный камень с ручной росписью»
«Кто-то выбросил цветы. Смотрите, что с ними происходит в темноте!»
«Я нашла детеныша ворона посреди дороги»
«Кто-то выбросил новый набор книг о Гарри Поттере. А я счастлив»
«Мой подросток был в восторге от этих находок»
«Наткнулся на камень в виде носка»
Нашел ее на улице, дома почистил и починил