15 историй о том, как родные превращают наши будни в сплошной аттракцион
Жизнь с родственниками — это как постоянная подписка на комедийный сериал, где вы одновременно и зритель, и главный герой. Никогда не знаешь, когда 5-летняя дочь решит «сдать» ваши ночные привычки гостям или когда вы устроите сцену ревности... сами себе.
Мы собрали 15 историй о людях, чьи будни благодаря родным превратились в настоящий аттракцион, где за каждым поворотом ждет либо взрыв смеха, либо грандиозный конфуз.
- Муж как-то ушел к друзьям. Смотрю — телефон дома забыл. И тут началось: постоянно кто-то ему названивает. На экране высвечивается «Катюша». Я сначала думаю: ну, может, коллега. Но звонки идут один за другим! У меня уже пар из ушей. На пятый раз хватаю трубку и выдаю с наездом: «Алло, это жена Леши! Чего мужу названиваете?» И тут слышу в трубке голос мужа: «Кать, ты совсем, что ли? Я свой телефон забыл, а твой на автомате с собой унес! Час не могу дозвониться, почему не отвечаешь?» И вот как теперь объяснить человеку, что я настолько увлеклась, что забыла главное: Катя — это вообще-то я сама!
- Сегодня глажу рубашку мужа. Вдруг чувствую — какой-то сладкий запах. Думаю: странно, рубашка чистая, а пахнет будто чужими духами. Сердце екнуло: все, изменяет! Уже мысленно готовлю допрос с пристрастием. Потом глажу свою — и от нее тоже пахнет тем же самым! И тут до меня дошло. Это же кондиционер для белья! Я впервые не забыла его добавить! © i.ondayeva
- Собрался на работу, выбежал из квартиры, понял, что забыл взять телефон. Поднимаюсь обратно на 4 этаж, открываю дверь. А там стоит моя девушка с моим телефоном в руках и своим телефоном возле уха. Говорит: «Быстро ты вспомнил про телефон, а то я вот уже тебе звонить начала». © balnnspb / Pikabu
- Покупал мой друг дом у одного мужика, а у мужика была дочь. Познакомился мой друг с той самой дочерью и закрутилось у них, завертелось. Романтика, прогулки, свадьба, ребенок. Дом он купил, уже будучи в отношениях с ней, в нем и живут. Тесть там частый гость, с внуком нянчится. А как дело до застолья доходит, то у старика первый тост: «За выгодную сделку!» © DarkElf2000 / Pikabu
- Сижу дома, никого не трогаю, вдруг звонок он папы.
— Юля, отвечай быстро! — судя по голосу, отец волновался, — Сколько гирлянд мы тебе отдали в прошлом году?
— Две, — не задумываясь, ответила я, — А что случилось?
— Ничего! — радости в голосе папы прибавилось, и он крикнул в комнату, забыв, что я еще на связи: «Таня! Готовь лоб, я был прав!»
Мама, прости, но щелбан достанется сегодня тебе. © JxaJxa / Pikabu
- Познакомился как-то с девушкой, ночевала у меня. Утром она убежала вприпрыжку, куда-то опаздывая, а я неспешно позавтракал и принял ванну. Смотрю — на столике ее серьги. Старинные, тяжелые. Прабабкины еще, говорила она. Сунул в карман и поехал возвращать.
Дверь открыла симпатичная дама в халате, по лицу — мама, я протянул ей серьги и сказал:
— Передайте, пожалуйста, Юле.
Она вздрогнула, неуверенно взяла в руки серьги, вопросительно посмотрела.
— Она у меня вчера забыла случайно.
— Вчера?!
— Ну да.
Пауза.
— Молодой человек! Но Юли не стало шесть лет назад!
Я застыл столбом, мучительно соображая, но в этот момент откуда-то выбежала Юля, возмущенно заорав:
— МАМА!!! Ну хватит уже так прикалываться!!!
Мама прыснула и пригласила пить кофе. Так я познакомился с тещей. © Serdobol / Pikabu
- Маленькая была, лет 5. Папа вернулся из командировки, гости пришли, застолье. И тут я так загадочно говорю: «А вот вы не знаете, что мама по ночам делает, когда папы нет, а я знаю!» Все замерли, всем интересно, что же мама по ночам делает, пока папы нет. Выдержав театральную паузу, многозначительно всех оглядев, продолжаю: «Она думает, что я сплю и ничего не вижу, а я все вижу. Она свет включит, книжку достанет и ЧИТАЕТ!» © Asaly / Pikabu
- Шастаю сегодня по закоулкам спорт-магазина, прикидываю утяжелители для ног. Милаха лет пяти гоняет с розовой гантелькой 0,5 кг. Ее окликает мать, мол, пойдем. Девчушка подбегает к стенду и изо всех сил тянется поставить снаряд на место, но роста ей явно не достает, самую малость. Я: «Давай помогу». Подхожу, беру гантельку и кладу на место. Девочка: «Большое спасибо! Мам, я нашла нового папу, он мне помог!» Маманя давит улыбку. И тут из недр зала появляется мужик (очевидно, отец семейства): «Полина, блин!» Берет кроху за руку и уводит. Дама, с трудом скрывая смех: «Извините». Компания удаляется. В этой семье бате явно не расслабиться. © Unknown author / Pikabu
- Было мне 8 лет, заболел живот. Мама провела меня по всем врачам, и остался гинеколог. Зашли к нему на УЗИ, он маме: «Вот как быстро дети взрослеют, дочка ваша выросла». А она ему с гордостью: «Ваша!» Врач стал серого цвета и еле выдавил: «К-к-к-а-к м-м-оя?!» А мама так спокойно: «Ну, вы роды принимали!» Она сразу и не заметила его реакцию на свое заявление, зато потом долго смеялись. © Подслушано / Ideer
- Моя бабушка жила рядом с аэропортом. Однажды ей пришлось сидеть с моим 2-летним братом, который тогда болел. Он постоянно плакал, и кое-как она уложила ребенка подремать. Но в тот день проводились учения пилотов и каждые 5 минут огромный самолет пролетал над домом и будил брата. Бабушка была женщиной и так громкой, а когда злилась, становилась еще хлеще. Что она сделала? Она связалась с оператором и сказала, что если пролетит еще хоть один самолет, то им придется плохо. Говорят, в тот день учения прекратились. © bubbaof10ec / Reddit
- Бывший муж как-то сделал завтрак: поджаренная колбаса, вырезанная в форме сердечек, и яичница. Колбасы очень много, прямо сердечный взрыв. Сижу ем, а что делать. Человек старался. Кое-как доела это безумие. А муж такой счастливый: «Вот и прекрасно. А то у колбасы срок годности завтра заканчивается, хорошо, что утилизировал!» Утилизировал он, блин. © Олень / ADME
- Муж как-то пошутил над сыном. Сидел он, простите за подробности, в туалете. Сыну было лет 6, он бегал по дому и что-то спросил у меня. Муж тоненьким голосом ответил. Ребенок прибежал ко мне с круглыми глазами: «Мама, какая-то девочка проникла в наш дом и сидит в туалете!» © Деймос / ADME
- Тесть узнал, что у нас с его дочкой будет ребенок, его первый внук. Поздравил нас, а потом серьезно сказал: «Пора» — и ушел. Мы так и не поняли куда он, списали на чудачества. И вот выходим из подъезда — а там тесть. Он отчаянно рубился в шахматы в компании дедов, которые, кажется, в любую погоду всегда играют там. Я спросил у него: «Что ж вы так внезапно ушли-то?», на что ответ: «Не терпелось приступить к дедовским делам». Интересно, что у него там еще в списке этих «дедовских дел»? © Палата № 6 / VK
- Мне было лет пять, и мы были в гостях у бабушки. Я побрела к шкафу и начала там рыться. Возвращаюсь ко всем с вопросом, от которого дедушка был в ужасе, а бабушка и мама лопнули от смеха. Я не понимала, что происходит, ведь я всего лишь спросила: «Бабуля, ты знала, что у тебя 25 пар обуви и 22 сумочки?» © Glittering-Star2662 / Reddit
- Вернулась домой с работы. Зашла в спальню, а там муж с сестрой в кровати. Прикрылись одеялом и смотрят на меня, выкатив глаза. Я начала убегать, а они кричали: «Это не то, что ты подумала!» Обернулась, посмотрела на них и тут до меня дошло, что они оба в парных футболках. Оказалось, они заказали нам с мужем парные футболки, а у сестры фигура как у меня. Решили примерить, а как услышали, что я захожу, не придумали ничего лучше, чем лечь на кровать и прикрыться одеялом, чтобы не испортить мне сюрприз. © Мамдаринка / VK
В конце концов, именно эти моменты и делают нашу жизнь по-настоящему живой и теплой. Ведь если над семейной драмой можно посмеяться вместе, значит, аттракцион удался. А какие «номера» выкидывают ваши близкие? Расскажите свои истории в комментариях!
