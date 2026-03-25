16 человек, у которых за суровой внешностью скрывается сердце из нежнейшего зефира — 25.03.2026
Серьезные офисные работники, строгие родители и непреклонные преподаватели — вся их суровость часто оказывается напускной. Иногда именно такие люди способны на самые неожиданные и трогательные поступки. Взять хотя бы грубоватого на первый взгляд мужчину, который не засиживается с друзьями после работы, а торопится домой, потому что его маленькие дочки испекли что-то вкусное к чаю.
- Утром я не нашла одну варежку — потеряла, так и ходила без рукавиц. Чтобы попасть на работу, мне нужно полгорода объехать, добиралась по-разному. Возле дома есть остановка, на которой маршрут начинался в 6:30, бывало, я не успевала на него. И вот стою, жду свою маршрутку, подходит ко мне здоровенный суровый мужчина, встает напротив, грубоватым тоном говорит: «Я с твоей варежкой две недели катаюсь», — и протягивает ее мне. Так приятно было и так тепло!
- Зашла в купе. До этого уже двое суток в дороге. Легла на свою нижнюю полку и задремала. Просыпаюсь от шипения соседки: «Вам не стыдно днем спать? Я же есть хочу». Спросонья не поняла, что к чему, стала извиняться. И вдруг суровый дед напротив басом выдал: «Женщина, дайте девушке поспать, садитесь тут. Вы за 10 часов уже третий раз чем-то недовольны».
- С 5 по 11 класс у нас была биологичка — такая строгая и суровая, что у меня коленки дрожали каждый раз, когда я заходил в класс. Все эти 6 лет я только и надеялся, что меня не вызовут к доске. Был уверен, что она терпеть не может нас всех, а меня особенно. Но в 11 классе на последнем уроке она вдруг прослезилась. Сказала, что очень любит нас и будет безумно скучать. В тот момент у меня будто весь мир перевернулся.
Думаю, что на последнем уроке они все так говорят. Большинство из вежливости.
- Сегодня мы пошли за покупками, и мой двухлетка решил, что он котик. Стал ползать по полу и мяукать. На уговоры подняться на ноги, потому что он не котик, а мальчик, не соглашался. Рядом стояла очень суровая женщина со шваброй и напряженным лицом. Она посмотрела на ребенка и сказала: «Мяу».
- Не люблю завтракать по утрам, поэтому на учебе мой живот часто начинает урчать. Однажды на экзамене, который принимала довольно строгая преподавательница, я начала отвечать на вопрос, и тут мой живот возмутился. Завтракать я не хочу, а организм требует свое. И вот эта преподавательница спокойно лезет в свою сумочку, достает два пирожка и предлагает: «Давай вместе перекусим». Мы посидели, поели, поболтали. Экзамен я сдала на пять.
То есть посреди экзамена они сели перекусить? Экзамен был у неё одной?
- У моего мужа большой строительный бизнес, под его руководством почти пять тысяч человек по всей стране. У него в офисе нельзя ошибаться — сразу же увольнение. Знаменит как жесткий, циничный, чересчур строгий бизнесмен. Многие смотрят на меня с сочувствием. А дома он совсем другой.
Он говорит, что на работе вынужден быть строгим начальником, а дома он муж и отец. В кругу семьи много танцует, смеется, дурачится. Очень любит детей. У нас сын, которому 13 лет, и пятилетние дочки-близнецы. Бывает, когда его беспокоят даже вечером или ночью, он нервничает, злится. Но я давно просекла фишку. Когда из его домашнего кабинета слышу сердитый голос, сразу же отправляю к нему кого-то из детей, а иногда сразу троих. И вскоре оттуда раздается смех.
В России был один сотрудник в институте (их отдел был рядом с нашим), которой дома был ласковым и нежным, а на работе всем хамил. В Германии тоже один такой попался. Особенно хамил женщинам, но, так как он был фрилансером, вылетел, как только столкнулся с одной суровой коллегой.
Поэтому мне не очень нравится, когда человек так резко меняется в зависимости от того, дома он или на работе. Можно быть на работе требовательным, принципиальным, но не жестоким и циничным.
- Мой отец — очень сдержанный и строгий человек. Я знаю, что он меня любит, но теплые слова в свой адрес слышала только от мамы. Два года назад переехала в другой город. Мой папа стал говорить мне, что он меня любит, что я самая лучшая дочь на свете, и что он очень скучает. Когда это случилось в первый раз, я прослезилась. Вот чего мне не хватало все детство!
- Сегодня мы отвезли детку в сад. Муж пошел ее заводить, а я осталась в машине. Но крошка не захотела отпускать папу. Мой суровый и эмоционально непробиваемый муж провел с ней там полтора часа. Когда я ему позвонила, то услышала в трубке смех детей, а муж сообщил: «Солнце, ты меня отвлекаешь, мы здесь в футбол играем».
- В детстве у меня с мамой были не самые теплые отношения. Я всегда была на редкость чувствительным ребенком, а мама вела себя довольно строго. С годами мы стали гораздо ближе. И вот однажды, когда мы вместе трудились на даче, мама вдруг обернулась ко мне и спросила: «А знаешь, что для меня самое большое счастье в жизни?» Я покачала головой в недоумении, а мама улыбнулась и сказала: «Это ты».
- Заказала такси. Водитель, суровый мужчина в кожанке, молчал всю дорогу. В конце поездки я заметила у него на приборной панели маленькую розовую наклейку с котиком. Спросила: «Дочка приклеила?» Он посмотрел в зеркало, смягчился и ответил: «Нет, это я сам. Напоминает мне, что дома меня ждут, даже когда смена выдалась тяжелая».
- Обожаю, когда мой суровый мужик между своими суровыми мужскими делами подходит ко мне и спрашивает: «Может, сделать тебе сырнички? Я почувствовал, что ты их хочешь».
- Солидная фирма. Многомиллионная прибыль. Серьезные люди в костюмах. Строгий офис, режим работы, дресс-код. Все так чинно и прилично. Но тут бухгалтер внезапно принесла фигурки мультяшных героев — сыну купила. Все эти авторитеты обступили ее и с восторгом и неподдельным интересом стали обсуждать, какой из персонажей круче, какой добрый, а какой — злой.
- Работал со мной один мужик. Электромонтер, накачанный и брутальный донельзя. Молчаливый и постоянно хмурый. Он мало общался с коллегами, но все знали что у него две дочки растут. Сей субъект ходил в потертых джинсах, застиранных футболках и стоптанных ботинках. Но жена и дочки взяли его в оборот. Он подстригся и одеваться стал с иголочки. Потом на его шкафчике со спецодеждой появились магнитики с феями. Мужик постоянно торопился домой после работы. Как потом выяснилось, дочки, которые подросли, готовили разные вкусняшки, накрывали на стол и ждали родителей.
- Работаю с документами. Приходит ко мне дяденька лет 40. Суровый такой. Я проверяю его бумаги и начинаю ржать на весь кабинет. У него вместо подписей солнышки стоят! Думала, он пошутил, а у него и в паспорте солнышко. Сначала не понимала ничего, а потом увидела его фамилию. «Солнце». Ох, повеселил он меня! Спасибо ему за чувство юмора и за нескучную подпись.
- Я люблю вязать. Вчера дочь сказала, что ее игрушечному котику холодно, когда он с ней в садик идет, и я за вечер связал ему шапку и шарф. Вязать меня научила мама, когда мне было 12 лет. Реально успокаивает.
- Работала я как-то официанткой. Перед открытием ресторана много всяких дел: и мебель протереть, и всяких салфеток наготовить, и приборы на каждый стол красиво разложить. В общем миллион забот, а времени всего час. Поэтому на открытие обычно приходят два сотрудника. Однажды мой коллега заболел, а я проспала. До открытия 15 минут, бегу и думаю: «Как я все успею?» Вбегаю и вижу картину маслом — наш суровый дядечка-охранник педантично выкладывает вилочки параллельно ножикам, а зал блестит. Взаимовыручка.
Бонус: суровый котик тоже может быть ласковым
- Взяли котенка мейн-куна. Порода суровая (мы так читали, да и по отзывам хозяев так выходило), сам на руки никогда не приходил и немного терпел, если его держали. Ловили моменты, когда можно погладить красавца. Не двигались, если хоть к ноге прижимался. Потом родился ребенок. В первые месяцы на кота времени не было, и его как подменили. Лучшей няньки теперь не найти, сам укладывается нам на грудь, мелкому дает себя трепать в разумных пределах. В общем, все эти барские замашки проходят, оказывается.
Вот вам и суровые ребята! Интересно, а у вас бывало, что люди, которых вы знаете уже давно, вдруг раскрывались с неожиданной стороны?
