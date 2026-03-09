Ну так-то работодатель имеет право увольнять без отработки 2х недель, и даже одним днём. Но обязан выплатить за отработанный период.
15 случаев, когда справедливость не просто восторжествовала, но и сделала это эффектно
В глубине души каждый из нас верит: справедливость существует. И порой она проявляется как мудрый и ироничный урок, который возвращает нам веру в лучшее. Это те самые моменты, когда жизнь будто подмигивает нам, восстанавливая баланс самым неожиданным образом. И вот 15 таких реальных историй, в которых «карма» сработала быстрее, чем мы успели сказать «справедливость».
На работе начальница вечно ко мне придиралась. Я держалась до последнего — все-таки дети, ипотека, — но в какой-то момент просто сдалась и ушла. Долго потом собирала себя по кусочкам. Прошло два месяца, вдруг стук в дверь. Открываю, а там она стоит, растрепанная, в какой-то помятой одежде. Спрашиваю: «Что случилось?» А она с порога начинает: «Компания на грани разорения, новый сотрудник не справляется, я просто не знаю, что делать!». В итоге я ей твердо отказала — слишком хорошо помню, через что мне пришлось пройти, пока я на нее работала.
Нас с двумя детьми среди ночи выгоняет на улицу хозяин квартиры. Сам он весь из себя крутой, на дорогой машине. Никакие уговоры дать нам хотя бы переночевать не подействовали. Пришлось будить детей и идти в никуда. Прошло время, у нас все наладилось. И тут вижу: к дому подкатывает какая-то развалюха, а из него вылезает тот самый хозяин. Оказалось, его же «друзья» отобрали у него все имущество. Попросил прощения за тот случай. © verahopelove
Когда моя мама и ее брат были маленькими, им купили мороженое. Брат долго смеялся над моей мамой, думая, что это ее мороженое выпало из рожка, но оказалось, что это его. © yeetyeetgirl / Reddit
Меня сократили, а на мое место начальница наняла свою подругой. Но оказалось, что ее подруга не справляется с моими обязанностями, и им пришлось нанять ей в помощь еще 3 человек. В итоге начальница превысила бюджет отдела, и уволили уже ее. © X0AN / Reddit
Покупала себе еду на фудкорте. Все выбрала, встала в очередь на оплату. Слышу, как другая девушка начинает заигрывать с парнем, который накладывает еду. Он ей улыбается, идет к кассе и машет, мол пойдем рассчитаю. Вся очередь в легком недоумении. И тут мы все дружно видим, как этот парень случайно переворачивает поднос с ее едой, и весь компот оказывается на ее бежевых штанах. От ее флирта не осталось и следа.
Я работала в ювелирном салоне. Работала хорошо, владельцам все нравилось, у меня были лучшие продажи и меня сделали менеджером. И тут мне поступило предложение с большей зарплатой. Я сообщила руководству за две недели, а меня выгнали в тот же день. Без зарплаты. Через месяц их салон сгорел, остались с колоссальными долгами. © julietta.steel
В седьмом классе я обмазал желтой краской весь стул, чтобы кто-нибудь на него сел. Мы тогда играли во что-то активное и постоянно перемещались по кабинету. И в конце концов я забыл об этом стуле и сам на него сел. Получил по заслугам. © Tyler24601 / Reddit
Однажды начальник сказал мне, что у меня ничего не получится, и меня никогда не повысят. Ровно через 6 недель его понизили в должности, а через полтора года меня повысили на его должность, но в другом филиале. Недавно узнал, что меня могут перевести в его филиал, чтобы исправить ситуацию. Получается, теперь я буду его начальником. © Anem89 / Reddit
Был у нас начальник, руководил методом кнута и пряника, кнутов почему-то всегда было больше. Коллектив его откровенно недолюбливал. И тут один из клиентов пришел и очень грубо начал говорить с девочкой на ресепшне. Она разрыдалась, бросилась писать заявление на увольнение. А этот начальник говорит: «Расторгайте с этим клиентом договор. Либо пусть извиняется. Обидел нашего человека». © niknile / Pikabu
Я обслуживала очень грубую женщину. Она постоянно возвращала блюда с высокомерным видом. Ее семье явно было неловко за нее. И вот она попросила стакан воды, я принесла и поставила перед ней. И вдруг дно стакана откололось, и вся ледяная вода полилась со стола в ее открытую сумочку. © Unknown author / Reddit
Шла на собеседование и какой-то наглый молодой человек в дорогом костюме грубо оттолкнул меня и женщину с кипой бумаг, чтобы первым заскочить в лифт бизнес-центра и бросил в нашу сторону: «На собеседование опаздываю, сами понимаете: время — деньги!» Помогла женщине собрать бумаги, и оказалось, что она тот самый руководитель, к которому я иду на собеседование. Мы дошли до ее кабинета, а там у секретаря сидит тот парень, который нас грубо отпихнул. Она глянула на него и просто сказала: «Вы правы, время — деньги. Мое время стоит слишком дорого, и я на вас его тратить не буду».
Помню, сидела на диете, ходила в спортзал. Вышла с работы после не самой удачной смены: настроение и аппетит просто зверские. Заехала по пути в магазин. В очереди какой-то мужик стал нагло себя вести. Стою, закипаю как чайник. И тут он пытается пролезть вперед меня со словами «в спортзал бы походила». Прорваться ему, конечно, не удалось, ведь я хожу в зал и на своем месте в очереди стояла как скала. © user8836898 / Pikabu
Когда мне было года три, мой отец решил научить меня глупой шутке: брал и резко дергал мои штаны вниз. Конечно, он делал это только дома. Но однажды мы были в строительном магазине, и мне пришла в голову гениальная идея: разыграть теперь его. Можете себе представить, лицо папы и людей вокруг. © ScherisMarie / Reddit
Коллега втихаря скопировал мою презентацию, над которой я работал три месяца, и выдал за свою на общем собрании. Я сидел в конце зала и молча смотрел, как он купается в лучах славы, рассказывая о «своих» блестящих расчетах. Когда дошло до финального слайда с графиками, коллега вдруг запнулся. На экране высветилась мои имя, фамилия и рабочая почта, ведь все подтягивалось из моего облака. Оправдания он придумать не успел, и наш директор все понял.
