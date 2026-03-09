15 случаев, когда справедливость не просто восторжествовала, но и сделала это эффектно

Шла на собеседование и какой-то наглый молодой человек в дорогом костюме грубо оттолкнул меня и женщину с кипой бумаг, чтобы первым заскочить в лифт бизнес-центра и бросил в нашу сторону: «На собеседование опаздываю, сами понимаете: время — деньги!» Помогла женщине собрать бумаги, и оказалось, что она тот самый руководитель, к которому я иду на собеседование. Мы дошли до ее кабинета, а там у секретаря сидит тот парень, который нас грубо отпихнул. Она глянула на него и просто сказала: «Вы правы, время — деньги. Мое время стоит слишком дорого, и я на вас его тратить не буду».