15 историй о людях, которые распоряжаются своим тугим кошельком весьма оригинальным способом
В фильмах нам показывают, что большие деньги — это яхты, бриллианты и светские рауты. Но в реальной жизни, когда на счету появляются лишние нули, человеческая фантазия начинает работать на совершенно других оборотах. Здесь 15 живых историй о людях, чьи финансовые возможности и бытовые причуды вызывают искреннюю улыбку.
- У меня есть знакомая — Валентина Сергеевна, она на пенсии, но подрабатывает «няней» в очень состоятельной семье. Но не для детей, а для пса. У собаки есть свой отдельный гардероб, но это ничего.. Я обалдела, когда Валентина мне рассказала, что хозяева купили псу специальную беговую дорожку для животных, мол, ему форму поддерживать надо. В итоге собака эту дорожку стороной обходит... И что вы думаете? Они эту дорожку в итоге моей знакомой сплавили. Ну она сама теперь по ней ходит, и мужа своего заставляет, дорожка-то, оказывается, до 100 кг выдерживает.
- Я работала консультантом в спортивном магазине. Была одна фирма, которая доставляла вещи, заказы из разных стран для состоятельных людей. Они просто давали им заказ. И сотрудник этой компании пришел и говорит: «Мне нужны такие же сланцы, 7 штук такого-то размера». И я говорю: «У нас одна пара, в таких-то городах, и одна пара в другой стране». И он такой: «Пускай все на бронь поставят, мы самолетом доставим». Я говорю: «А зачем 7 штук?» Мне говорят: «Чтобы в каждой комнате было по одной паре».
- У знакомой был директор, который с запредельным трепетом относился к своим дорогущим часам. Представьте, дважды в год он отправлял их на сервисное обслуживание, но не почтой, а с вип-экипажем в виде главбуха. Она лично летела с ними, заселялась в шикарный отель на пару дней, а затем возвращалась обратно.
- Рассказывали про одну женщину, у которой был очень богатый муж. Она захотела учиться в Милане. Супруг все ей оплатил, перевез, сам прилетал в гости. Потом она стала жаловаться, что итальянские уборщицы плохо моют ее роскошные апартаменты, а вот любимая тетя Зина все знала и делала отлично... Он оформил в Италии компанию, чтобы сделать тете Зине рабочую визу, оплатил ей репетитора по итальянскому, перевез ее в Милан полноценно, так еще и отправил учиться вождению, чтобы та возила его любимую жену по городу и сама могла ездить по делам. Потом еще эта тетя Зина летала с собакой из Милана обратно, чтобы свозить любимого питомца проверить здоровье.
- Моя бабуля на десятки лет арендовала огромный овраг. А все потому, что там росли краснокнижные растения и пели соловьи в терновых кустах. Ей просто там нравилось проводить время и любоваться природой без любителей шашлыков. Не то чтобы сильно «по-богатому», но и не самое стандартное вложение.
Очень понимаю бабулю!
У нас недалеко есть парк на террритории быв.общины баптистов.
Очень приятный для гуляния, потому что там чисто и категорически запрещены мангалы)
- Родственница брата работает нянечкой у богатых людей. Они купили элитный частный дом с дорогим ремонтом, но решили переделать все под себя. В итоге отдали ей дорогой кухонный гарнитур, плитку и многое другое, а она все это отдала своему зятю (брату моего парня). Плитка, которая не пригодилась, досталась нам в наш дом, который сейчас строим, — будет на балконе на полу.
- На первой работе начальница любила пожить в отеле, хотя ее огромная квартира находилась прямо через дорогу. Тогда я думала: «Ну и необычное желание». Выросла, и теперь мы с мужем на первое января и еще несколько раз в год тоже ночуем в гостинице ради атмосферы. Кстати, выбираем тот же отель, что и начальница когда—то.
- Я занимался продажей отделочных материалов премиум-класса. Один из моих клиентов, проживающий в Швейцарии, постоянно путешествовал по миру. В каждой новой локации он покупал недвижимость и переделывал ее на свой вкус, чтобы останавливаться в собственном доме, а не в гостинице.
В Санкт-Петербурге он приобрел почти целый этаж в центре города. Площадь ванной комнаты там составляла около 24 квадратных метров. Я поставлял для этого проекта дорогую итальянскую мозаику. Когда укладка на стены была завершена, я приехал взглянуть на результат, так как объект был уникальным.
На месте меня ждало открытие. Оказалось, что весь пол в ванной планировали засыпать в специальный поддон мелкой розовой галькой, привезенной самолетом с далеких островов. Саму гальку я не видел — в помещении стояли запечатанные мешки. Я спросил архитектора, почему выбрали такое решение. Он пожал плечами: «Это требование клиента. Он хочет ходить в ванной именно по такой гальке». Вот такое необычное пожелание.
- Один давний друг из обеспеченной семьи делает целое событие, когда его мама решает пожарить макароны с мясом. Он снимает и присылает мне душевный мини-влог, где радуется как ребенок. Показывает буквально каждый шаг. Случается это ровно один раз в год, а так у них все готовит повар.
- Бывшая коллега работала в салоне сотового оператора, и однажды к ней подошла женщина, чтобы заменить сим-карту. Коллега открыла историю расходов и слегка удивилась количеству подписок. За два года со счета была списана, мягко говоря, баснословная сумма. На предложение написать заявление и вернуть хотя бы за последний месяц, клиентка сказала, что ей очень некогда и попросила просто отключить.
- Я вчера покупала говядину. Продавцов знаю хорошо, больше двадцати лет у них беру. Как обычно — попросила сделать пару килограммов фарша из грудинки и шейки, а еще купила красивый толстый край на стейки. Пока я расплачивалась, пришла женщина, тоже взяла толстый край и попросила его смолоть в фарш. Я даже оторопела от неожиданности. Она расплатилась и ушла. Я у продавцов в недоумении спрашиваю: «Это как? Это зачем, толстый край в фарш? Как такое возможно?» А мне отвечают: «Она как-то вырезку просила смолоть, такие вот причуды»
Я такого расточительства тоже не понимаю. И молоть шикарную вырезку в фарш никогда не стара ьы
- Я знаю две богатые семьи, которые на всем экономят — наверное, поэтому и богатые. Первая пара: владеют несколькими квартирами в хороших районах. Детей у них нет и не было. Одеваются в секонд—хенде, а в столовую ходят со своими чайными пакетиками. Деньги предпочитают хранить в чулках.
Вторая семья: тоже имеют несколько квартир, но никогда не покупают новую мебель, одежду или посуду. Если приходим к ним в гости, то едим из пластиковых тарелок. При этом каждый раз опасаешься садиться на их стулья и табуретки — кажется, они вот-вот развалятся.
Какие странные люди, наверное, они тайком ещё какую-то жизнь живут, потому что единственную жизнь проживать так - это трэш
- У знакомого в квартире есть круглый зал, а в самом центре — огромная крутящаяся колонна с большим телевизором, антикварными картинами и статуями. Вокруг расставлены большой диван, обеденный стол, кухня. Где бы ты ни находился, можешь с пульта повернуть эту гигантскую колонну к себе нужной стороной.
- У меня есть знакомые — люди не мультимиллионеры, но очень обеспеченные. Они могут купить себе массажное кресло за триста тысяч просто потому, что захотелось. При этом в поездках они забирают из отелей и самолетов абсолютно все: пакетики сахара, мини-шампуни, одноразовые тапочки и зубные щетки. Вот такие наблюдения о привычках.
- В 2006 году моим друзьям-студентам родители мужа отправили через знакомую посылку: сумку с продуктами и конверт с деньгами — сорок тысяч рублей. Когда дети получили передачу и пересчитали содержимое, в конверте денег оказалось в несколько раз больше.
Родителям тут же сообщили о находке. Те с невозмутимым видом ответили: «Мы просто случайно ошиблись, лишнее тогда верните». У семьи свой магазин автозапчастей, денег им всегда хватало. Видимо, для них на тот момент в толщине пачек разницы не было никакой, хотя эта сумма в те годы была очень приличной.
Правду говорят, у богатых свои причуды и, как показывает жизнь, у всех они разные.
