15 историй о людях, которые распоряжаются своим тугим кошельком весьма оригинальным способом

Беговая дорожка для собак - вещь! Отличается от человеческой наличием боковых бортиков. Но сначала собаку надо научить на ней бегать. Моей собаке нравилось бегать, но я не люблю этот монотоный вид спорта. Поэтому водила его в дог-салон, он там на беговой дорожке гонял.