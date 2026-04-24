15+ человек, для которых покупка вещей с рук обернулась увлекательным расследованием

Проходила мимо пейзажа на барахолке — обычный принт. Но внутри что-то екнуло, заставив меня вернуться. Присмотрелась: нет, настоящая живопись! А когда взгляд упал на левый угол холста, я буквально приросла к месту. Там оказалась подпись — имя на ту же букву, а фамилия — один в один как у моей тети (и моя девичья!). Вероятность того, что это ее рук дело, стремилась к нулю: я в Калифорнии, а вся родня — на другом конце страны. В сети найти автора не вышло, но я все равно забрала картину за копейки. Когда отправила фото брату, он тоже опешил: «Слушай, это что, тетя рисовала?» Совпадение кажется нереальным, но этот почерк и стиль до сих пор заставляют меня сомневаться.