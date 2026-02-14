15 историй, когда сказка о любви вдруг превратилась в «тыкву»

"Расстался после того, как услышал "экспрессо". Поддерживаю. Наша речь определяет уровень умственного развития. Никакая дальнейшая совместная жизнь не исправит этого. Человек так и будет всю жизнь спотыкаться о "хочете", " ложим", "ихние", " калидор", и тысячи других слов. И если в вашей семье привыкли ходить по театрам, выставкам, много читать, разбирать прочитанное, спорить о характерах и поступках героев,то есть, развиваться умственно и духовно, то вряд ли вы долго протянете в браке с человеком, чей "потолок" -это чтение объявлений и рекламы на столбах.

В этом отношении есть хороший советский фильм, "Мелодия на два голоса", о девушке из интеллигентной семьи, которая влюбилась в рабочего с завода. Парень хороший, но ни к чему не стремится, максимум- думает, не записаться ли в библиотеку...