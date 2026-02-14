15 историй, когда сказка о любви вдруг превратилась в «тыкву»

2 часа назад
Любовь умеет и порхать как бабочка, и жалить как пчела. Во втором случае ровно в полночь карета трескается по швам, принц или принцесса исчезает, а вместо «долго и счастливо» остается лишь горькое «как я этого не заметил раньше?» Герои нашей статьи рассказали о том, каким был их момент, когда розовые очки вдруг разбились.

  • Это история о том, как я узнала, что у моего парня есть жена. Сидим, ужинаем и вдруг он резко: «Я хочу кое-что сказать, но ты не переживай — это ни на что не повлияет. У меня есть жена, она в другом городе, мы давно не живем вместе». Мы с этим парнем, на минуточку, встречаемся и живем вместе уже год, летали в разные страны. Я в шоке. Он даже показал мне ее фото. Разводится не хочет, так как это «муторно», да и вообще «зачем, если и так у нас все хорошо». © frm_frrfre
  • Моя двоюродная сестра бросила парня, потому что у него была хорошая машина. Но один нюанс: она была темно-зеленая. Сестра сказала: «Тот, кто тратит столько денег на машину и выбирает зеленый цвет, мне не подходит». Да, она та еще штучка. © SabrinaSpellman1 / Reddit
  • Иногда брак развалить может даже не измена, а простая фраза, после которой уже все. Моя подруга как-то сильно простыла, лежала с температурой. И тут ее муж выдал: «Ты сегодня на ужин что готовить будешь?» © ana.dia27
  • Парень из лаборатории, где я была на практике, пригласил в ресторан. Приличное заведение, с живой музыкой. Поели, потанцевали, пошли гулять. Целуемся на скамеечке, романтика, и тут он выдает: «Ты такая милая, прямо как моя жена! Вы даже чем-то похожи, хотя она постарше, конечно». Я была шокирована, молча встала и ушла. Больше у нас с ним никаких свиданий не было. В то лето я потом вообще шарахалась от парней. © Лили Марлен / Dzen
  • Мой бывший муж, когда я температурила, закрылся в комнате старшей дочери, которая уехала на неделю к бабушке, и смотрел там целыми днями фильмы, ночью там же спал. Чтобы не заразиться. А я тем временем с высокой температурой ухаживала за двухмесячной дочерью, выходила на улицу, чтобы она не сидела в четырех стенах со мной, сама ее купала. © olganovikova1165
  • Я рассталась с мужчиной, потому что он был помешан на рыбалке. Он хотел, чтобы все наши свидания были связаны с рыбалкой. Но у меня аллергия на рыбу! © georgiafff / Reddit
Маруся Маруся
1 час назад

А он закрываться в комнате стал после рождения второй дочери? До этого был нормальным и ухаживал за заболевшей женой? Если нет, тогда очень непонятно, что сподвигло даму рожать от него еще ребенка

-
-
Ответить
  • В колледже я встречался с девушкой — она была добрая, смешная, умная. Мы отлично ладили. Но со временем я стал замечать, что каждый раз, когда я чем-то увлекался — новым проектом, книгой, которую читал, — она как бы... отмахивалась. Никакого любопытства, никаких «расскажи подробнее», только вежливые кивки и смена темы. Однажды я рассказал ей, как хочу отправиться в автомобильное путешествие, чтобы погоняться за грозами и сфотографировать молнии. Я так загорелся этой идеей, а она просто улыбнулась и сказала: «Звучит так, будто тебе стоит отправиться в это путешествие в одиночку». Через несколько недель мы расстались. Без обид. Просто понимание того, что мы не подходим друг другу. © ThreeHoleBlonde / Reddit
  • В те годы, когда я еще не задумывалась о том, чтобы выйти замуж, появился новый ухажер. Парень был серьезный и обстоятельный, живший при маме и построивший планы на много лет вперед. О моем участии в планах меня не предупреждали, выяснилось все после распития чая у него дома под бдительным надзором его мамы.
    — Мама одобрила, — доложил он в следующую встречу.
    — Что одобрила? — притормозила я на полушаге.
    — Тебя в качестве моей жены.
    Я стояла и хлопала глазами.
    — Она сказала, что ты мне подходишь, — продолжил парень. — У тебя щиколотки узкие, значит, породистая.
    Я сидела дома и разглядывала ноги в поисках указания на какую-нибудь определенную породу. Щиколотки были действительно изящными. Такие кому попало не отдашь. Так что замуж за этого парня я так и не вышла. © LOL.Story | Смешные истории из реальной жизни / VK
  • Один парень расстался со своей подругой, потому что она сначала съела корочку от пиццы, а потом уже остальной кусок. Он сказал, что это «тревожный сигнал, который многое говорит о ее отношении к жизни». © Unknown author / Reddit
Алина
1 час назад

И ни слова о том, интересовался ли он ее увлечениями и ее жизнью.

-
-
Ответить
  • Я знала одну пару, которая разбежалась, потому что один из них был одержим заботой о своих растениях и слишком эмоционально к этому относился. Он наделял каждое растение своей «индивидуальностью» и разговаривал с ними, как с ребенком. Другой просто не выдержал и разорвал отношения со словами: «Я не могу конкурировать с растением за внимание». © ase_feet / Reddit
  • Брат развелся после 9 лет. Жена хорошая. Все твердили, мол, Леша, ну ты учудил! На суде сказал: «Забирай все», — квартиру, машину, алименты. Судья аж переспросила. Адвокат чуть не упал. Спрашиваю Леху: «Ты чего творишь?» А он сказал фразу, от которой я до сих пор не отошел. Леша 9 лет зарабатывал, ремонт сам делал, тещу терпел, в отпуск возил. А жена постепенно начала решать за него все. Куда ехать, с кем дружить, что надеть. Он соглашался потому что думал так и надо, это компромисс. А потом она при его друзьях на даче сказала: «Леш, ну ты же без меня даже ресторан выбрать не можешь». И засмеялась. Он говорит: «Знаешь почему я все отдал? Не из благородства. Я понял что за 9 лет ни разу не принял своего решения. Ни одного. Всегда соглашался. Квартира, машина — это все равно ее выбор, ее решения. Я в суде впервые за 9 лет сделал то, что решил сам. Встал и сказал забирай. Это было мое первое собственное решение». © gumirovbros
  • Когда я жил в глуши, мой приятель поехал на первое свидание примерно два часа в одну сторону. Когда я спросил его, как все прошло, он просто вздохнул и сказал: «Ничего не получится... она заказала „экспрессо“». © gloveonafoot / Reddit
Dude
26 минут назад

во франции говорят и пишут слово «expresso» или гворя по русски «экспрессо»

-
-
Ответить
  • Мой друг был женат 14 лет. Супруга развелась с ним, когда он поменял цвет воды в унитазе на синий, и ей это не понравилось. © ImpressionFront6487 / Reddit
  • Дочери 17, решила «красиво» поздравить парня, купить ему Xbox. Я аж присела от цены. Сказала: «Дам половину, остальное сама». И подкинула ей заказ на техперевод. Дочь сидела над ним, психовала, но доделала. К моменту выплаты гонорара она посмотрела на деньги и выдала: «Знаешь, он классный парень, но не на тридцать страниц технического английского». © radaro.me
  • Аргумент знакомой, которая рассталась с бойфрендом: «Он постоянно сидит, уткнувшись носом в книгу». А ничего, что этот парень раньше хвастался тем, что закончил школу, не прочитав ни одной книги. Отношения с ней превратили его в увлеченного читателя, поэтому я считаю, что он всяко остался в выигрыше. © Xenovitz / Reddit

Кассирка Кассирная
22 часа назад

Если дочь решила, что она много сил тратит на то, чтобы парня порадовать, значит она поняла, что парень недостоин ее стараний, значит он сам в их отношения не вкладывается. Её решение верное.

-
-
Ответить
Oblaka_v_reke
19 часов назад

Девушка с xbox. А что так можно было? Бате повезло, что она решила не порш подарить. Если бы подарки сразу были за ее счёт, то, глядишь осознание бы раньше пришло.

-
-
Ответить
villiss
1 час назад

"он поменял цвет воды в унитазе на синий" - как и у войны, у развода есть повод, и есть причина.

-
-
Ответить
Lidiya T
1 час назад

"Расстался после того, как услышал "экспрессо". Поддерживаю. Наша речь определяет уровень умственного развития. Никакая дальнейшая совместная жизнь не исправит этого. Человек так и будет всю жизнь спотыкаться о "хочете", " ложим", "ихние", " калидор", и тысячи других слов. И если в вашей семье привыкли ходить по театрам, выставкам, много читать, разбирать прочитанное, спорить о характерах и поступках героев,то есть, развиваться умственно и духовно, то вряд ли вы долго протянете в браке с человеком, чей "потолок" -это чтение объявлений и рекламы на столбах.
В этом отношении есть хороший советский фильм, "Мелодия на два голоса", о девушке из интеллигентной семьи, которая влюбилась в рабочего с завода. Парень хороший, но ни к чему не стремится, максимум- думает, не записаться ли в библиотеку...

-
-
Ответить

