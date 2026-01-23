Хорошо конечно что так удачно сложилось но как по мне - заходить на сайт знакомств со злости от того что бывший женится ( читай -" как он скотина посмел вместо того чтобы всю оставшуюся по мне сохнуть" ) - странная идея.
20+ человек решили устроить личную жизнь после 30-ти. И тут началось такое, что любовные романы отдыхают
Кто-то говорит, что после 30 лет отношения строить сложнее — все вокруг уже в браке. А кто-то говорит, что проще — ты уже знаешь, чего хочешь и умеешь отличать любовь от просто красивых слов. Но в реальности все бывает куда интереснее, и кажется, что от возраста это не зависит. Примеры таких любопытных историй — в нашей статье.
- До 32 лет у меня вообще не было серьезных отношений. И тут психолог заставила меня скачать приложение для знакомств. Один парень оттуда настойчивым оказался, то в театр приглашал, то в кино. А на пятом свидании вдруг встал на колено и выдал: «Будешь моей первой девушкой?» Оказалось, что он тоже на свидания только третий месяц ходит. Сейчас мне 37, мы ждем второго ребенка и счастливы в браке.
- Развелась в 38 лет. И тут узнаю, что бывший женится. От злости пошла на сайт знакомств, клацнула на фотку какого-то мужика. Выпили с ним кофе, он был без авто, попросил подвезти. А потом такой: «Можно, я не буду выходить?» Я в шоке молчу. А он вдруг как выдаст: «Не знаю, что ты со мной сделала, но я не хочу с тобой расставаться. Дай мне еще 5 минут, пожалуйста». Думаю: «Странный какой». Но именно с того момента я перестала думать про бывшего и присмотрелась к нему повнимательнее. Эти 5 минут каким-то образом превратились в 5 счастливых лет, и мы действительно больше не расставались.
- Я повар. В соцсетях мне попалось фото мужчины, одетого в поварской китель. Симпатичный. Дай, думаю, напишу. Оказалось, что мы работаем в соседних заведениях. На перерывах ходили поболтать друг с другом. Так что к моменту первого свидания мы уже неплохо познакомились! © wfSHM / Pikabu
- У меня первые отношения начались в 35. Мы поженились, но через 6 лет развелись. Бывший быстро завел девушку, а на меня никто не обращал внимания. Но был у меня один друг: мы вместе катались на мотоциклах, он ходил ко мне — поболтать и выпить чаю. А потом бац — и мы пара. Никаких ухаживаний, конфетно-букетных периодов и подарков не было. На свидании я вообще никогда в жизни не была. © Felis.Vernalis / Pikabu
- Мы познакомились в клинике неврозов. Нам было по 31 году. Пролежали в разных отделения больше месяца, разговаривали часами, поддерживали друг друга. Выписались с разницей в 2 дня. Потом 2 года просто дружили, а потом хоба — и поняли, что у нас может получиться что-то хорошее. © Vorbis / Pikabu
- Я села на единственный свободный стул за столиком в кафе. За ним уже сидел мужчина. Говорю ему: «Я просто жду, пока мои друзья сходят в туалет, вам необязательно со мной разговаривать». Мы вместе уже 22 года. © thanggua / Reddit
- Иду по улице, а навстречу симпатичный мужчина с пуделем. Вдруг пес как рванет ко мне! Запутал вокруг ног поводок, я с места не могу сойти! Мужик просит прощения, пес скачет, я ржу. В качестве извинений хозяин собаки пригласил меня на кофе. Так все и закрутилось. А позже он мне признался, что специально тренировал Маффина так делать, чтобы с девушками знакомиться. Я была поражена — ну что за ребячество, ему ведь уже за 30! А он мне: «Я просто ничего получше придумать не смог». Вот я и попалась. И не жалею — скоро у нас свадьба!
- Мне было 37, а я все ждала «того самого». Но отношений завести не получалось. И тут мне в соцсетях пишет очень красивый мужчина. Оказалось, что в детстве мы были знакомы, но почти не общались. А он такой выдает: «Я ведь был тогда в тебя влюблен». Это было 3 года назад. Скоро мы поженимся! © Unknown author / Reddit
- Поехала одна в Турцию отдыхать: загорать, есть, книжку читать. В первый же день ко мне подсел какой-то тип. Все время пытался завести разговор, куда-то приглашал, я уже не знала, куда от него деваться. А я человек неконфликтный, мягкое «нет» не работало. В конце концов я сбежала от него на концерт, который проходил на территории отеля, и там столкнулась с незнакомым мужчиной, он вместе с мамой и сестрой отдыхал. Они оказались из другой страны, но слово за слово, и через неделю у нас с ним юбилей. © wertydwerty / Pikabu
- Мои родители развелись. Мне было 7, и я с мамой переезжала в другую страну. На прощание папа повел меня в кафе. В очереди перед нами стояла женщина с дочкой моего возраста. Мы с этой девочкой сразу подружились. И тогда мой папа и мама девочки решили отвести нас в парк, чтобы мы подольше поиграли. Потом они обменялись номерами телефонов и начали общаться, а вскоре поженились! А подружка стала мне еще и сестрой. С тех пор прошло 25 лет, и я очень рада, что мы тогда пошли в кафе! © thelittletikitikitinut / Reddit
- Мы познакомились на встрече любителей старых автомобилей. Там были несколько бабулек, которые настойчиво пытались нас свести. Из-за этого мы старательно друг друга избегали. А год спустя он позвонил, чтобы что-то спросить. Мы проболтали 3 часа, и на следующий день созвонились снова. Говорю ему: «Приезжай в гости!» А он взял и согласился. Через 1,5 года, за несколько дней до моего 40-летия, мы поженились. А в 43 я родила нашу дочку. Считаю, что это судьба. © ltls1976 / Reddit
- Мы с друзьями часто ходили в одно кафе. Официант так оживлялся при виде меня, что друзья подшучивали по этому поводу. Однажды я спросила, есть ли у него девушка. Он ответил «нет», и я дала ему свой номер. Он позвонил в тот же день и признался, что я ему очень нравлюсь. Мы сходили на пару свиданий, и я подумала: «Не мое». Решила мягко ему отказать, но подруга уговорила меня сходить на третье свидание. Вот и все. Мы вместе уже 10 лет. Он самый добрый человек из всех, кого я знаю, и он очень меня любит. А я его. © Unknown author / Reddit
- Я работала официанткой и однажды обслуживала столик, за которым сидела компания женщин. И одна вдруг спрашивает меня: «У вас тут нигде не спрятаны высокие красивые мужчины?» Я засмеялась и сказала: «К сожалению, нет». А она: «Ну, может, есть не такие высокие и не особенно красивые?» И у меня вырвалось: «Нет. Но вы могли бы встречаться с моим папой!» (мои родители были в разводе). Она оставила мне свой номер, и я передала его отцу. А он пригласил ее на мороженое, сказав, что по выбору мороженого о человеке можно многое узнать. И что вы думаете? Они поженились и прожили в браке 20 лет — до момента, когда его не стало. © WholyForkingShrtball / Reddit
- В 36 лет я рассталась с мужчиной, с которым мы были вместе 9 лет. Мы так и не поженились и не завели детей. Я переехала и начала работать в университете. Мне нравился один преподаватель, но не было и намека на взаимность. Как-то я попросила его помочь в работе, и мы подружились: ужинали по выходным, гуляли. Как-то раз я спросила его: «Ты когда-нибудь меня поцелуешь?» А он просто ушел. А потом сказал, что я ему тоже нравлюсь, но наши отношения неуместны. Затем он пошел в отдел кадров и спросил, может ли он завести роман на работе. А ему ответили: «Дерзай!» Так что вскоре мы поженились, у нас маленький сын. © Cosmic_Personality / Reddit
- Я встречалась с парнем в студенчестве, но быстро его бросила из-за какой-то дурацкой выходки. А спустя много лет мы совпали в приложении для знакомств. Я притворилась, что не помню его. А он меня вспомнил и пригласил встретиться. С тех пор мы вместе. Он так меня любит! Как потом оказалось, в приложении для знакомств я была его первым же совпадением. © lolwuuut / Reddit
- Я в разводе. Один мужчина с сайта знакомств пригласил меня на свидание. Мы болтали без умолку, у нас оказалось много общего. И тут я поняла, что ни разу не упомянула о своих троих детях. У него-то своих не было. Рассказала ему, а он такой: «Ты не против встретиться снова?» Через полгода я познакомила его с детьми, а еще через полгода мы купили дом. Теперь мы женаты, и я чувствую себя счастливее, чем когда-либо. Дети его обожают! © jeaux65 / Reddit
- Мне было 37. Летела как-то в самолете. На посадке я увидела мужчину, который шел по проходу, и подумала: «Надеюсь, он сядет рядом со мной». И он сел. Заговорить я стеснялась, но он оказался общительным. Мы болтали без умолку 6 часов, вываливая друг другу такие откровенные вещи, которые можно рассказать только тому, с кем больше никогда не встретишься. Перед высадкой он спросил, как меня зовут и добавил меня в соцсетях. Через месяц у нас было первое свидание. Сразу после он сказал мне, что у нас все будет серьезно. В прошлом году мы поженились. Это самые счастливые, легкие и здоровые отношения в моей жизни. © Strange-Strategy554 / Reddit
- Мне было 35, я только что рассталась с бывшим и не хотела отношений. Поехали мы с мамой в круиз. На одной из экскурсий с нами в группе был мужчина. Никаких намеков на флирт не было, он был просто вежлив и дружелюбен. Он путешествовал один, и мы с мамой взяли его под свое крылышко. В какой-то момент я поняла, что нравлюсь ему. Мы обменялись номерами. Короче говоря, в минувшие выходные мы отметили нашу 3-летнюю годовщину. © dutchess08 / Reddit
- Моя свекровь та еще штучка. Даже с космонавтом встречалась! Бросила его из-за слишком плотного расписания тренировок. А отец свекрови был профессором в университете. Однажды к нему устроился аспирант, которого бросила жена. И профессор ему говорит: «Ты подойдешь моей дочери. Она сегодня идет на танцы, и ты приходи». Аспирант и пошел, чтобы подлизаться к своему новому профессору. Вскоре после этого аспирант и моя будущая свекровь начали встречаться. Ей тогда было 33. Они до сих пор вместе, у них замечательные сыновья. Старший из них — мой муж. © plotdevice / Reddit
- Мы познакомились, когда снимались в массовке в кино 4 года назад. Между сценами очень много свободного времени, поэтому мы начали болтать и быстро поняли, что у нас общие увлечения и интересы. © MagnusWrex / Reddit
- Я пережила тяжелое расставание. Пыталась с кем-то встречаться, но ничего не получалось. Когда мне исполнился 31 год, я исполнила свою мечту и купила мотоцикл. Мне нужны были шлем и куртка. Знакомые посоветовали мне магазин, где работал их друг. Он оказался симпатичным парнем и помог мне выбрать все, что нужно. У него была жена и двое детей, он собирался разводиться. Мы начали общаться, и хотя я сильно влюбилась, но сближаться не хотела: из-за его развода мне все казалось слишком сложным. Мы гоняли вместе на мотоциклах, я помогла ему найти квартиру. А через 2 года я поняла, что больше не могу ждать — пришла к нему в День влюбленных, и мы поцеловались. Мы вместе 6 лет, поженились, и у нас до сих пор словно медовый месяц. © Additional_Country33 / Reddit
- Мама моей лучшей подруги — школьная учительница. Когда ей было за 30, ее ученики тайком создали для нее профиль на сайте знакомств. Когда ей начали приходить сообщения от какого-то мужчины, они рассказали все ей и передали пароль от аккаунта. Прошло 10 лет, она вышла за него замуж, и они счастливы! © bokkie22 / Reddit
- В 30 лет я сдалась и приняла свою судьбу «сумасшедшей кошатницы». Ни с кем не встречалась. Нашла новую работу и подписала контракт, по которому нельзя заводить шашни с коллегами. Выхожу на работу и вдруг вижу потрясающего мужчину! Я подумала: «Ну ничего себе!» Я попыталась встречаться с другими, но постоянно всех сравнивала с ним. Целый год я изо всех сил пыталась скрыть, что он мне нравится. И, кажется, он тоже. Коллеги смеялись над нами, даже начальник заметил. В общем, мы вместе и планируем второго ребенка. © Aggressive-System192 / Reddit
- Когда моей бабушке было 80, она поехала в другой город к родне. У них в это время гостил знакомый из Германии, ему тогда было 92. Он познакомился с бабушкой и пригласил к себе в Германию, полечиться у местных докторов. Оплатил ей билеты, она приехала, и началась у них самая настоящая любовь. Он сделал предложение. Но ей нельзя находиться в стране дольше 3 месяцев из-за визы. Так что они встречаются 3 месяца через 3. Когда они не вместе, то каждый день созваниваются. Он ей рассказывает, что купил ей красивые туфельки на свадьбу и уже вовсю ищет платье! © Палата № 6 / VK
