20+ человек решили устроить личную жизнь после 30-ти. И тут началось такое, что любовные романы отдыхают

Кто-то говорит, что после 30 лет отношения строить сложнее — все вокруг уже в браке. А кто-то говорит, что проще — ты уже знаешь, чего хочешь и умеешь отличать любовь от просто красивых слов. Но в реальности все бывает куда интереснее, и кажется, что от возраста это не зависит. Примеры таких любопытных историй — в нашей статье.