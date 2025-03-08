16 историй о том, что любовь может нечаянно нагрянуть, когда ее совсем не ждали

Про поиск любви не зря снимают сотни фильмов и пишут тысячи книг. Но в жизни истории не менее напряженные, романтичные и непредсказуемые. И герои этой статьи только доказывают это своим примером. Теперь мы еще раз убедились, что встретить вторую половинку можно где угодно и когда угодно. Книжный магазин, прилавок в продуктовом, склон для катания на сноуборде - для любви преград нет.