Ревностно и ревниво это разные по смыслу слова!!!! Порывы не ревностные, а порывы ревности....
16 историй о том, что любовь может нечаянно нагрянуть, когда ее совсем не ждали
Истории
52 минуты назад
Про поиск любви не зря снимают сотни фильмов и пишут тысячи книг. Но в жизни истории не менее напряженные, романтичные и непредсказуемые. И герои этой статьи только доказывают это своим примером. Теперь мы еще раз убедились, что встретить вторую половинку можно где угодно и когда угодно. Книжный магазин, прилавок в продуктовом, склон для катания на сноуборде - для любви преград нет.
- На моей бывшей работе есть старый принтер. Печатает он не очень, тормозит постоянно, еще и ломается каждую неделю. Так вот, я только окончила институт, ни с кем не встречалась. Тут принтер решил подсуетиться и снова сломался. Чинить отправили молодого, красивого. Естественно, я сразу по уши влюбилась... Через год у нас была свадьба. © Карамель / VK
- Как-то зашла с коллегой в книжный после работы. Просто погулять, отвлечься от дел. Едва переступив порог, сразу потянулась к стеллажу с книгами моего любимого автора. Начала увлеченно рассказывать, какие произведения читала, что понравилось, что нет, какие моменты до сих пор заставляют пересматривать взгляд на жизнь. Жестикулировала так активно, что в какой-то момент не глядя похлопала коллегу по плечу, но, повернувшись, поняла, что это совсем не он. Да и взгляд незнакомца был слишком внимательным, явно не просто из вежливости слушал. “Знаете, я не планировал сегодня экскурсию по книжному, но теперь кажется, что пропустил что-то важное. Если вдруг у вас есть время, может, за чашкой кофе продолжите?” – сказал он, чуть усмехнувшись. Коллега потом долго меня подкалывал, а я спустя год пью кофе уже не с ним, а с тем самым незнакомцем. © Карамель / VK
- Мы с коллегой работали на распродаже в черную пятницу и устали почти до состояния зомби. Я буквально заснула в комнате отдыха. Мы раньше с ним не общались, даже не разговаривали. А тут он будит меня, чтобы показать свой новый телефон и похвастаться, как он преобразует текст в речь. Я понять не могла, почему вообще он сейчас заговорил со мной. Но вот прошло 3 года и мы счастливо живем вместе. © Unknown author / Reddit
- Пошла я как-то в ЖЭК, разбираться из-за холодных батарей. Передо мной дед ругается, очередь двигается медленно, народ злой, у всех лица страдальческие. И тут заходит он. Высокий, в черной куртке, волосы в идеальном беспорядке. Подходит ко мне и спрашивает: "Девушка, а вы случайно не знаете, куда тут с жалобами?" Говорю: "Вон туда, в третье окно". Он улыбнулся, а у меня внутри что-то екнуло. Пока я доползла до своего окна, он уже разобрался со своими проблемами и ушел. Ну, думаю, все, судьба дала шанс и тут же его отобрала. Но не тут-то было. Выхожу на улицу, а он стоит, меня ждет. Пригласил на кофе. Я киваю, и вот мы уже идем по улице, смеемся, обсуждаем коммунальный ад и жизнь. Еще через год, он сделал предложение. Так вот, люди знакомятся в кафе, на сайтах, а я нашла себе мужа среди квитанций и очередей. Вот что значит — судьба. © Мамдаринка / VK
- Когда мне было 18, сосед из нашего двора, старше меня на 7 лет, сделал мне предложение. Я тогда гордо ответила: “Не для тебя старалась”. Уехала в столицу, нашла статусного и успешного мужчину, жила красиво. А потом попала в аварию, прогнозы врачей были не очень. Мой “идеальный” парень испарился в тот же день. Пришлось вернуться домой, где неожиданно рядом оказался тот самый сосед. Теперь мы женаты уже 7 лет, растим двоих детей, а я снова хожу. Только благодаря мужу. © Карамель / VK
- Ездила в командировку с тремя коллегами, молодыми мужчинами. По пути назад, чтобы не скучать, я громко подпевала песням, и одна из них была про любовь. Один парень спросил, пою ли я своему мужу, но я ответила, что у меня никого нет. И в этот момент выяснилось, что все трое в меня влюблены! Они начали спорить и ругаться, кто будет за мной ухаживать! Остановили машину и пошли выяснять вопрос. Как мне было страшно, хоть я ничего такого и не сделала. Остановила попутку, попросила успокоить разгоряченных парней. Обошлось. Доехали до пункта назначения, переночевали. Больше я песен про любовь не включала и не пела... В итоге я вышла замуж за одного из парней. Ревностные порывы мы обговорили и сошлись на том, что если что-то будет не устраивать в отношениях, обсуждать это спокойно. Такая вот командировка тогда выдалась. © Подслушано / Ideer
- Когда первый раз увидела своего мужа, в голове промелькнуло: вот это чудик. Он был в трениках с вытянутыми коленками и большой лохматой прической. Это был конец учебного года, общежитие. А на следующий год мы поселились в соседних комнатах. За что я его полюбила — не знаю, но я дышать не могла, когда он мимо проходил, а он даже не смотрел на меня. И вот однажды, дежуря в институте, он забрал у меня студенческий, красуясь перед друзьями. Вечером я пришла забирать студенческий и осталась на всю жизнь. © Подслушано / Ideer
- Работаю в небольшом книжном магазине. Ко мне часто заглядывала компания ребят. Громкие, веселые. Я потихоньку начала участвовать в их разговорах, а потом как-то так сложилось, что они стали ждать, пока я закончу смену, и звали с собой в кафе или просто гулять. Один из них, самый спокойный, как-то незаметно стал появляться чаще других. То книгу мне посоветует, то принесет что-то перекусить. Когда задерживалась, ждал у входа, провожал до дома. Никаких намеков, никаких прикосновений, даже взглядов двусмысленных не было. Просто забота. А я влюбилась так, что голова пошла кругом. И вот, 10 января, после праздников, когда мы вдвоем гуляли по заснеженному городу, он неожиданно остановился, засунул руки в карманы и такой: “Слушай, давай просто поженимся?”. Мы поженились. Потом мы быстро нашли квартиру, сняли ее, обставили всякими уютными штуками. У нас оказывается очень совпадают вкусы почти во все. И завели кота, которого подобрали на улице. Он любит спать на моих ногах и целовать по утрам моего мужа, чтобы он проснулся и покормил его. Я так счастлива. © Карамель / VK
Как я рада всегда, когда узнаю о подобном! Есть она все таки, любовь!!! Счастья вам!!!!)))
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- Мы с ним работали вместе, но обменивались буквально парой слов сугубо по делу. А потом наступил день увольнения. Мы уволились оба в один день по ряду причин. После подписания всех бумажек мы решили прогуляться и так прошли почти весь город, наступила ночь, а мы все разговаривали и наслаждались друг другом. Домой я пришла только в 8 утра. Такого счастья давно не испытывала. Вместе уже 3 года. © Подслушано / Ideer
- Искала долго свой идеал, друзья смеялись, мол, найдешь и полюбишь полную противоположность. В голове был заложен четкий образ, высокий брюнет, накачанный, галантный, мужественный, умный и т. д. И вот однажды к нам в женский туалет случайно ввалился блондин со своими дурацкими шуточками и убогим пикапом, жуткий раздолбай. И что вы думаете? Мы три года вместе! Накаркали, блин! © Подслушано / Ideer
- Как-то раз решила немного развеяться, пошла с подругой в кафе. Сижу, тут ко мне подходит парень и говорит: «Поехали ко мне, я покажу тебе своего попугая». Ну, клеили меня по-разному, но таким способом — впервые. Стало любопытно, согласилась. Приезжаем, он открывает дверь, а оттуда вылетает огромный, говорящий попугай и орет: «Где ты шлялся?». В общем, уже несколько месяцев живем втроем: я, парень и его болтливый Жорик. © Палата № 6 / VK
- Когда училась в универе, влюбилась в харизматичного парня. На каникулах поехала к родителям и встретилась со своим школьным другом. Вспомнили школьные годы, и он признался, что любил меня в школе и любит сейчас. И так мне не по себе стало от разницы в отношении между влюбленным школьным другом и высокомерным сокурсником. Со школьным другом расписались, с тем перестала общаться, сказала, что замужем. Он прям взвился, как же так, бросила его величество, бегал за мной еще полгода. © Подслушано / Ideer
- Лет в 18 я затусила с парнем чисто на разок. Мне не понравилось, решила даже не вспоминать. А потом как-то раз увидела в клубе парня, очень похожего на того. Чтобы проверить, я подошла к нему и ехидно спросила: "Как тебя зовут?" Он ответил, оказалось, что это был другой парень. Но в итоге я вышла за него замуж. © __ideal_ / Reddit
- Я катался на сноуборде и увидел симпатичную девушку. Она тоже меня заметила, показала большой палец вверх, поэтому я решил повыпендриваться и произвести на нее впечатление. Выбрал сделать сальто назад. Приземлился, оглянулся, чтобы увидеть ее реакцию и в этот момент врезался прямо в столб. Отключился минут на 10. Пришел в себя уже в машине скорой, а девушка сидела рядом. © SLASH3R_99 / Reddit
- Два года назад я отработал 18-часовую смену без еды. По пути домой заглянул в продуктовый магазин через дорогу. Попросил девушку из отдела выпечки дать мне хлеб для сэндвича, вместо этого она сама сделала мне целый сэндвич. Лучший из всех. У нас скоро свадьба, а я бы никогда не встретил ее, не будь этого бесконечного дня. © catfapper / Reddit
- Я занимаюсь сдачей квартир в аренду. Как-то раз ко мне в офис зашел парень в стильном деловом костюме, я немного пофлиртовала с ним, но ничего серьезного. А потом мы столкнулись на площадке для выгула собак и проболтали целый час. Я даже убедила его пойти на встречу клуба танцев кантри, чтобы я его научила танцевать. А потом я узнала, что он ненавидит музыку в таком стиле. © Angeleyes93 / Reddit
Если вам, как и нам, тепло на душе от романтических историй, то предлагаем не останавливаться на достигнутом и заглянуть в еще парочку статей:
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