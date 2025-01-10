По телефону тоже не смог сказать, что она ему понравилась и он зотел бы еще встретиться
«Любовь непредсказуема» — именно это поняли 17 мужчин, которые очень хотели семейного счастья
Любовь — штука непростая. Многие мужчины мечтают найти свою вторую половинку, но этот путь тернист. Иногда отношения приходится прекращать, но бывают и удачные знакомства. А некоторые еще и крутую историю для будущих внуков получают в придачу.
- После развода в 40 лет остался один. Вдобавок еще и жил в глуши. Как тут не отчаяться? Плюнул на все, сосредоточился на себе. Но однажды на празднике встретил одну милую даму. Мы поболтали, и на этом все. Потом встретились на другом мероприятии, и я опять забыл попросить номерок. Думал о ней почти каждый день. А потом, когда решил рассказать об этом своим знакомым, оказалось, что я опоздал, ведь эта красотка первая спросила у них мой номер! С тех пор мы вместе. © Bimlouhay83 / Reddit
- Я встретил девушку. А где-то через месяц мой друг тоже похвастался новой пассией. Мы все перезнакомились, стали тесно общаться. Ездили в походы, ходили в рестораны, гуляли и практически каждые выходные отдыхали или у нас, или у них. Все было хорошо на протяжении полутора лет, пока у нас с девушкой не состоялся один разговор. Оказалось, ей нравится мой друг, а ко мне она потеряла интерес. Расстались. Самое интересное, что все это время мне нравилась девушка друга. И вот внезапно друзья зовут нас поговорить. Оказалось, что у них ситуация полностью аналогичная нашей, и они тоже были на грани расставания. Вот так мы и поменялись парами. Дружить и общаться компаниями продолжаем по сей день, и все счастливы. © Подслушано / Ideer
- Пошел на свидание с девушкой. Так получилось, что ее брови «смылись» из-за дождя. Несмотря на это, она была приятной и интересной собеседницей. Мы провели полчаса вместе, и я старался не обращать внимания на отсутствие бровей. Но когда она посмотрела на себя в камеру, то, конечно же, заметила «пропажу»... и сбежала! Так и не успел сказать ей, что мне все равно на брови. © Не все поймут / VK
- Моя жена умерла. На ее похоронах я встретил девушку, которая хоронила своего мужа. Мы разговорились, поплакались друг другу. Как-то все завертелось, что уже через два месяца мы вместе сидели в ресторане, и я понял, что полюбил ее. Еще через полгода мы сыграли свадьбу. Сейчас у нас двое маленьких мальчиков и ждем третьего. С женой любим друг друга очень сильно, и мы всегда можем поделиться между собой всеми секретами. © Подслушано / Ideer
- Я долго и упорно работал над собой, занимался в зале. Это помогло мне повысить самооценку. Только тогда я решил начать поиски партнера на сайтах знакомств. Я тратил 1-2 часа в день на просмотр анкет и переписку, сходил на несколько свиданий, были даже какие-то короткие «так себе» отношения. А потом я все-таки встретил ее — свою жену. Но мне действительно пришлось приложить много усилий, чтобы найти ее. © Beep_Boop_Beepity / Reddit
- В приложении для знакомств одна красотка покорила своей улыбкой и сказочными глазами. Лайкнул ее в надежде, что она ответит взаимностью. Так она мне написала первая! Пообщались, позвал на свидание, она согласилась. Уже нафантазировал семью, детей, любовь. Но тут вдруг спустя полчаса она начинает выпрашивать у меня деньги, потому что ей нечем заплатить за коммунальные услуги. © Не все поймут / VK
А мне хочется часто потроллить. Сказать "так ты за патриархат! Значит женщина не должна работать, дай 100 тыс., будь патриархальным мужиком"
- После множества неудачных попыток познакомиться в интернете, я таки нашел девушку не в онлайн-пространстве. Она предложила мне дружбу. Но я четко сказал: «Мне не нужна дружба, либо встречаемся, либо расстаемся». Она не смогла меня отпустить, и у нас были отношения. Это я к чему? Не нужно соглашаться на меньшее, мужики, вы всегда должны четко понимать, чего хотите от жизни, тогда будет вам счастье. © jeffd5 / Reddit
- После очередного разрыва я решил отказаться от любви. Занялся собой, привел свой дом в порядок, однако все равно было как-то грустно без женщины. Пытался ходить на свидания. А потом встретил старую подругу. Мы никогда толком не общались, потому что и она, и я были в отношениях. А теперь оказалось, что мы прекрасно друг другу подходим. Я влюбился по-настоящему, у нас завязался роман. Мы оба удивлены, что все сложилось так просто. © thewongtrain / Reddit
- Хотел сделать девушке предложение руки и сердца в ресторане. Кольцо положили в напиток и принесли ей в качестве комплимента от ресторана. Девушка заметила кольцо и как давай орать: «Сережа, ты издеваешься? Такой маленький бриллиант? Он хоть настоящий вообще?» Вместо помолвки у нас случилось расставание. Девушка-официантка после этой сцены пришла поддержать меня. Мы разговорились, она сама оставила мне свой номер. Полгода я отходил от разрыва, а потом решил позвонить ей. Кино, свидания. Все завертелось очень быстро. Я купил любимой серебряное кольцо на помолвку, она много раз говорила, что хочет носить на теле только серебро. А предыдущее кольцо с бриллиантом мы сдали, и на эти деньги полетели в Париж. И я счастлив, что именно так сложилась моя судьба. © Не все поймут / VK
это что ж за кольцо такое было, что если его сдать, можно в Париж улететь? Обычно ювелирку скупают по бросовым ценам.
- Жили с девушкой 3 года. Она была прекрасна: красива, умна, нежна, и готовила так, что пальчики оближешь. Я думал, что она моя судьба. Но я ошибался. Она родила сына, а через год уехала в Италию с новым мужем. Моего сына воспитывают ее родители. Они запретили мне видеться с ним. Не смог дальше жить в родном городе, уехал и начал все сначала. Открыл бизнес, и через 3 месяца он уже приносил доход. Стал искать человека на должность директора, просмотрел кучу резюме, и тут внезапно нашел свою любовь. И любовь, и директора в одном флаконе. Теперь у меня есть все: жена, работа, деньги. Ждем дочку. © Рабочие истории / VK
- У меня было очень много безграмотных девушек. Это всегда раздражало, я бросал их, констатируя этот факт. И вот я встретил девушку в интернете. Она писала длинные предложения. Ни одной грамматической ошибки! Настоял на встрече. Пышная, в меру высокая девушка с зелено-карими глазами и светлыми волосами. Я влюбился в нее после пары слов. Как позже выяснилось, она начинающий писатель. Мой писатель. © Подслушано / Ideer
- Познакомился с девушкой в вегетарианском кафе. Так сильно мне понравилась, что я стал притворяться веганом. Закрутился роман. Я терпел вкус травы ради нее. Пришло время съезжаться, я признался, что я ем мясо. Ведь больше не получится это скрывать. А потом не мог ее угомонить, потому что та как давай смеяться. Потом она повела меня к холодильнику, открыла морозилку, а там: мясо, сосиски, сыры, фарши. То, что она спрятала от меня. Ведь весь этот год она тоже притворялась веганом ради меня. Нам точно суждено быть вместе. © Не все поймут / VK
«Моего сына воспитывают ее родители. Они запретили мне видеться с ним»… Мдааа… Скажи, что ты ч(м)удак, не говоря, что ты ч(м)удак. Наверное, родители еще и пальчиком погрозили, ну как можно с ними бороться! Можно только страдать и писать об этом в интернете.
- В юности я много общался с одной очаровательной особой, в которую был страстно влюблен. Когда я впервые переступил порог ее жилища, то был ошеломлен. Повсюду были ее изображения: на стенах, на предметах мебели, повсюду. Ни семейных снимков, ни фотографий с друзьями или домашними животными, ничего, кроме нее. В тот момент я осознал, Земля не вокруг Солнца, а вокруг этой девушки. © Палата № 6 / VK
- В старших классах школы встречался с одной девчонкой. Она рассталась со мной, но решила «френдзонить», из-за чего я был будто привязан к ней еще долгое время. Потом я в основном был одинок, заводил разве что несерьезные интрижки. Так привык к этому, что даже смирился. Но как-то раз случайно увидел пост своей знакомой в соцсети о том, что она развелась. Все убеждали меня написать ей. Не успел опомниться, как эта красотка сама позвала меня на свидание. Мы уже 6 лет вместе. © izwald88 / Reddit
О, "Мы уже 6 лет вместе". Не от тебя, мужик, это зависит, не от тебя )))
- В 16 лет я окончательно перестал верить в любовь после того, как меня бросила девушка. А в 18 лет пошел на концерт своей любимой группы. Стоял возле двери, ждал, когда нас запустят, разгадывал кроссворд. И тут вдруг голосок: «Вы в очереди на концерт?» Поднимаю взгляд, а там стоит красотка с прекрасными глазами, вьющимися каштановыми волосами, пирсингом. И улыбается. Разболтались с ней, а потом вместе пошли на концерт. Через два дня позвал ее на свидание. И вот прошло уже 22 года с того момента, а мы будто все те же 18-летние, которые любят жизнь и друг друга. © ForeverIdiosyncratic / Reddit
- Сижу в кафе и вижу, как парень делает предложение. Достает кольцо, встает на одно колено. Вдруг у нее звонит телефон. Она смотрит на экран, извиняется и уходит, оставив его с кольцом в руках. Парень в полном шоке стоит с кольцом посреди кафе. А минут через 10 девушка возвращается и садится обратно, будто ничего не случилось. Парень просто спрятал кольцо и сказал: «Ну что, десерт закажем?» Что это вообще было? © Палата № 6 / VK
- Понравилась девочка из университета, решился позвать ее погулять. А она меня послала, куда подальше. Не растерялся, придумал план мести: нашел ее маму в социальных сетях и скинул скриншот нашей переписки. И что вы думаете? Ее мама оказалась точно такой же хамкой и тоже назвала меня нехорошими словами. Яблоко от яблони недалеко падает. © Не все поймут / VK
Бывает, конечно, и так, что мужчины неплохо так чудят в отношениях — у нас есть подборка историй про это.
Комментарии
Прикольная подборка. Про предложение в ресторане особенно порадовало, что мужчина убрал кольцо и нашëл в себе силы продолжить вежливое общение. Поразительная у него девушка, конечно, так поступить нетактично
парень из последней истории - феерический идиот! что он ожидал от своей мести? что мама девочку наругает, она извинится и будут они жить долго и счастливо?
"девушка схоронившая своего мужа" - это, лять, что?
Напоминает мне тётушку мою 90 летнюю никогда замуж не ходившую...
Не понимаю обмана в том, кто ты есть, типа как веган, а наа деле - нет. Как жить с чокнутым наа отсутствии мяса человеке, если ты себя этим будешь мучить? Я люблю мясо и мне пофиг, кто что про это думает. А если дома меня будут чморить, хоть и бессловно, наа тему - зачем мне это? Какой бы няшкой мужчина не казался, такого он не достоин. Как и женщина. И по любой сильной. принципиальной для тебя разнице.
"В 16 лет я окончательно перестал верить в любовь" - я не смеюсь, я ржу, как лошадища.
В 19 лет мир рухнул, но я не исправимая дура и в 20 так влюбилась, что смогла окончательно избавиться от этого гемора только в 40. И это - самое лучшее, что случилось в течение последних 10 лет.