«Любовь непредсказуема» — именно это поняли 17 мужчин, которые очень хотели семейного счастья

Не понимаю обмана в том, кто ты есть, типа как веган, а наа деле - нет. Как жить с чокнутым наа отсутствии мяса человеке, если ты себя этим будешь мучить? Я люблю мясо и мне пофиг, кто что про это думает. А если дома меня будут чморить, хоть и бессловно, наа тему - зачем мне это? Какой бы няшкой мужчина не казался, такого он не достоин. Как и женщина. И по любой сильной. принципиальной для тебя разнице.