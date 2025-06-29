13 кадров, которых хочется спросить: «Вы зачем пошли с людьми работать?»

Подавала показания счетчиков воды и света на сайте РКЦ ЖКХ. И вот в очередной раз захожу туда, а там сделали вход по логину и паролю. Я начала звонить в ЖЭУ, они сказали приехать за логином и паролем к ним, и для получения этого нужен был лицевой счет, а пароль был сгенерированный. Я спрашиваю: «Вы зачем так сделали?» А в ЖЭУ мне говорят: «Для вашего удобства...»