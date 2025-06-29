Вспомнилось выражение "раб мечтает не о свободе, а о собственных рабах" 🤔
13 кадров, которых хочется спросить: «Вы зачем пошли с людьми работать?»
Люди, которым по работе приходится постоянно общаться с другими, — это особая категория.
Иногда все проходит спокойно: вежливые фразы, формальные улыбки, стандартные диалоги. Но бывает, что в процессе они выдают такое, что просто не знаешь — смеяться или плакать. Вот несколько историй о том, как обычное общение внезапно превращалось в нечто запоминающееся.
Вот было позорище. После работы (15 гинекологических УЗИ) зашел в магазин и спросил у продавщицы: ’Когда последние месячные?’" Она сначала быстро и четко ответила: «29 мая», а потом робко спросила: «А вам зачем?»
Решил выбрать самый вкусный чай — заказал на маркетплейсе 40 видов. Прихожу за ними в ПВЗ, называю код; девушка приносит пачки и со злостью говорит: «Зачем вы столько чая назаказывали? Я вчера замучилась их принимать!» Мне ничего лучше не пришло в голову, как ответить: «Я работаю в доме престарелых, у нас намечается чайная вечеринка». Жалобу на нее писать не стал — уж больно была симпатичная.
Недолго встречался с одной девушкой, работающей официанткой в кафе. Забирал ее после работы в 23:00, и она сразу превращалась в оборотня. Обязательно надо с сотрудницами зайти в кафе, докопаться, почему бокалы плохо вымыты, стол плохо вытерт, напитки медленно наливаются; таксист приехал — пусть ждет положенные 15 минут... Поначалу закрывал глаза на это, но потом все-таки послал это создание.
Вчера на приеме у гинеколога случился буквально мем:
— Здравствуйте, цель визита?
— Кольпоскопия для контроля, вы мне шейку лечили.
— Я вас не помню.
Осмотр...
— Настя?! Чего новенького? Детей не захотела? Ай, какая молодец. Ай, какая шейка красивая.
Гинеколог узнал меня.
Работаю в банке с юридическими лицами. Каждый день приходят представители компаний — совершают операции по счету, в частности, снятие наличных денег. И вот приходит девушка, вся из себя, ей нужно снять 1 500 000. Начинает заполнять чековую книжку, в которой нужно указать сумму прописью, и спрашивает: «А как правильно пишется — один с половиной или полтора миллиона?» И такое бывает...
а реально, как правильно писать именно эту сумму с возможностью сказать "полтора"? Или таки один миллион пятсот тысяч единственный правильный вариант?
Пришла забирать товар с пункта выдачи. Все как обычно, девушка сканирует код, а потом вдруг округляет глаза, таращиться на меня и выдает: «Два года работаю, но такое в первый раз». И убегает в подсобку. Вот уж не знала, что такой шок вызовет набор из 20 трусов для собаки.
я блин 2 раза меняла пвз из-за работников, которые комментировали мои заказы (а там - посуда, нитки, корм кошачий, все обычное), благо пвз теперь в каждом доме, смысл жаловаться, там зп копеечная, работники не держаться за свои места
Каждый раз, когда подхожу к машине, я приветствую ее: «Привет, кисуля». Когда еду, могу разговаривать с ней. Однажды отдаю машину в автосервис, передаю ключи мастеру и по привычке говорю вслух: «Не скучай, кисуля, я скоро заберу тебя». Мастер офигел, но когда возвращал ключи, сказал: «Кисуля ваша даже не мяукала». Я девушка, мне 25.
Еду в такси на работу. Утро, не выспалась, глаза прикрыла. Таксист поговорил по телефону. Открываю глаза и говорю: «А куда это мы?» Таксист аж заорал испуганно. Он всю ночь работал, взял последний заказ, поговорил с женой — она ему расписала, что приготовила, — и он забыл, что сзади пассажирка, и в предвкушении поехал себе домой. Хорошо хоть в гараже не закрыл.
Утром покупала на заправке кофе с батончиком и не заметила, как убрала один батончик в сумку, а подавщица дала мне еще один. Обнаружила уже в машине. Вечером решила заехать и вернуть, чтобы ее не оштрафовали. А кассирша взяла и смотрела на меня как на полоумную. Чуть со стыда не сгорела — лучше бы схомячила оба...
Подавала показания счетчиков воды и света на сайте РКЦ ЖКХ. И вот в очередной раз захожу туда, а там сделали вход по логину и паролю. Я начала звонить в ЖЭУ, они сказали приехать за логином и паролем к ним, и для получения этого нужен был лицевой счет, а пароль был сгенерированный. Я спрашиваю: «Вы зачем так сделали?» А в ЖЭУ мне говорят: «Для вашего удобства...»
Заказала ковролин и его должны были вырезать по схеме с размерами комнаты. Вырезали неправильно, но обещали замену. Спустя время получаю ответ от менеджера: «Мы вырезали ковролин по вашей схеме неверно, попробовали еще раз и снова ошиблись. В третий раз это снова не получилось. К сожалению, мы не можем выполнить заказ в силу физической неспособности». Такой отмазы я еще никогда не слышала.
Заходим в магазин сыну шапку купить, выбрали, рассчитались, говорю ему, чтобы сразу надел. А там этикетка, и малой хотел ее перегрызать. Я ему: «Ну что ты как дикарь?! Сейчас продавщица все сделает». Прошу продавца отрезать этикетку. Та заглянула в один ящик, потом в другой, растерянно посмотрела по сторонам — и впилась в этикетку зубами. Да, вот это я понимаю — сервис...
Раньше всегда покупала капронки в магазинчике в ТЦ. У меня рост 172, вес 74 — всегда беру размер 3. Но тетка-продавец постоянно навязывала мне четверку. И постоянно говорила: «Да вы что, с вашим ростом вам четверку надо брать». Однажды я уже не выдержала и ответила ей, что могла бы она и сетку размерную изучить. Та губы поджала, обиделась, но больше не лезла ко мне со своим ценным советом.
Хм, у меня и рост и вес поменьше, и я всегда уверенно беру 4. Размерную сетку знаю. Но мне удобнее надевать и носить именно 4 размер.
А вот еще одна подборка историй, герои который просто хотели перекусить, а попали в эпизод ситкома.