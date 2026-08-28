18 историй и фото с котиками, которые поднимают настроение одним своим существованием

Кошки могут не только целыми днями уютно валяться на диване, сыто мурлыча себе под нос. Из них получаются прекрасные помощники, которые берутся за любое дело. Хотите пирог испечь? Позовите котика и он его украсит. Решили в магазине закупиться? Пушистый помощник уже тут как тут, готов помогать с покупками и поднимать ваше настроение.

Прихожу вечером с работы, начинаю тискать кота, а от него чужими духами пахнет. Причем запах такой знакомый, а где встречала не помню. Я к мужу с вопросами, а тот изо всех сил отнекивается, мол, я тут ни при чем. Все выяснилось, когда я зашла в спальню и увидела на постели рыбешку. Маленького такого карася. Тут как раз вспомнила, что утром ехала с соседкой в лифте, и она рассказала, что муж привез с рыбалки карасей. И именно ее духами пахло от нашего кота! Звоню соседке, рассказываю ситуацию, а та смеется: «Ну, а что. Стою на кухне, чищу рыбу, а тут с балкона Кеша ваш заваливается, как к себе домой. Я его потискала, дала карася и он ушел». А котик, видимо, решил, что сам он и сухим кормом обойдется, а рыбку нам притащил. Кормилец! ADME Светлана БМВ только что Ага. Муж с соседкой снюхался, а на котика всё свалили. Ответить

Хозяйкам на заметку: замесите тесто и пригласите профессионала, чтобы он сделал красивое оформление. У вас все равно так хорошо не получится

А, понятно. У вас тут гайка разболталась. Все починим, хозяйка! Вы пока консервы открывайте, чтобы мастера накормить

© HeroDunDun / Reddit Ирина Александровна только что - И кран течет, и мышь шуршит в подвале! А нам с хозяйкой не везет на мужиков... Один увидел мышь - так еле откачали, другой узнал про кран - и сразу был таков! ))) Ответить

Показывал квартиру молодой паре, которые зачем-то принесли с собой своего кота. Они все посмотрели, заглянули в каждый угол, и, вроде, остались довольны. Мы уже начали обсуждать задаток, как внезапно я вижу, что их кот с разбегу запрыгивает на подоконник и начинает уютно устраиваться там ко сну. Через минуту уже вовсю дрыхнет. Хозяйка квартиры смеется: «Все. Он выбрал». Покупатель говорит: «Тогда и мы берем». Честно, за 15 лет в недвижимости у меня были сделки по совету родителей, детей и даже тещи. Но чтобы окончательное решение принимал кот — впервые. magurm

Пушистая модель прикидывает в голове, сколько пакетиков с лакомствами ей должны за эту фотосессию

Не тратьте кучу денег на посудомоечную машинку, а обращайтесь ко мне. Вылижу ваши тарелки качественно и с удовольствием. В качестве оплаты рассмотрю рыбу

Мужчина, ну что же вы мимо проходите? Купите хлебцы жене. У нас и с шоколадом есть, и с карамелью...

Пришла из магазина, поставила пакеты на пол, разбираю покупки в присутствии 4-х мохнатых помощников. Один из котов засунул морду в ручку пакета. В этот момент я уронила банку. Кот дернулся — пакет зашуршал. Он сорвался с места галопом, пакет за ним развевается, как плащ. Остальные коты ломанулись следом. Бэтмен бежит, потому что не может избавиться от плаща, остальные пытаются его догнать, а завершаю этот стихийный марафон я. Дали три круга по квартире, пока пакет не отвалился сам. gory.po.koleno42

Я подогнал машину, открыл багажник, можешь загружать

Здравствуйте! Эти книги не очень интересные. Возьмите наш новый бестселлер «Как постичь кошачью мудрость за 3 месяца»

Непонятно, конечно, зачем там установили бездушную камеру, если рыжий охранник может не только следить за нарушениями, но и сразу осуждающе на них смотреть

Заметил, что с достаточно высокой столешницы пропадают печеньки. Жена такие вовсе не ест. А кроме нее в доме только дочь 1,5 годика и кот. Дочь еще на стул залезать не умеет, кот так высоко прыгать тоже. Поставил ради интереса камеру: оказывается, мелкая и кот приходят на кухню, потом дочь берет в руки кота и закидывает его на столешницу. Кот зубами хватает пачку печенек и скидывает их вниз. Дочь протягивает руки к коту, тот податливо «падает» к ней. А потом эта мини-банда ест печеньки — малышка честно угощает кота. После дочь выкидывает пустую коробку в мусор, заметая следы. © Палата № 6 / VK

Подходи, народ! У меня дыни, сладкие, как персики! Арбузы, сочные, как апельсины! И авокадо есть еще...

valerie.bere

Пушистый инструктор по вождению поможет вам сдать экзамен в приятной и непринужденной атмосфере

kms_po_nds

Очередь на тренировки к этому фитнес-инструктору, наверное, расписана на годы вперед

Вот зря говорят, что животные ничего не понимают. Очень зря. Были на даче и обнаружили наличие неприятного гостя — мышь. Естественно, такое соседство никого не устраивало. К тому же, она уже умудрилась перегрызть один провод. Поэтому когда мама в сердцах крикнула Моське (старый черный кот), что он должен быть обеспокоен таким положением дел в доме и как хозяин позаботиться об этой проблеме! И знаете что? В этот же вечер на кухне была добыча, а сам Моська выглядел не иначе как король. Нет, ну серьезно, в его взгляде явно читалось: «Я решил проблему. Вот, смотри и восхищайся». Ну не прелесть ли? © Карамель / VK

Такой мастер по обслуживанию оборудования, должен быть в каждом офисе, мы считаем. Сразу видно, что это отменный специалист