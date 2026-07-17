15 светлых историй о везении, в которых подарки судьбы были внезапнее летнего ливня

Ой, у меня тоже знакомая пара - он вдовец с двумя детьми был, а она - разведенная с тремя, сами где-то за 40 уже. Оба уже побитые жизнью, с проблемами по здоровью и тд. Короче, они не только поженились, но и открыли свой бизнес - производство пленки упаковочной. Очень состоятельные люди, дом у них загляденье!