15 светлых историй о везении, в которых подарки судьбы были внезапнее летнего ливня
Порой удача поджидает там, где ее совсем не ожидаешь: случайный подарок становится любимым, ошибка при бронировании превращает обычный номер в люкс у моря, а домашнее животное находит нужную вещь в трудную минуту. В этой подборке — истории о везении, честности, добрых поступках и маленьких радостях. Они напоминают: иногда самый обычный день может преподнести нам подарок от судьбы.
- Много лет назад училась на заочке в другом городе. Еду на сессию, опаздываю на поезд. В панике пытаюсь остановить попутку. Машины проезжают мимо, зато останавливается трактор! Понимаю, что выбора нет, слезно прошу подвезти до вокзала. Парень мчит на всех «парусах». Буквально за минуту до отправления въезжаем на вокзал на тракторе, заскакиваю в вагон, и поезд трогается... И тут я обнаруживаю, что сумку с паспортом и зачетной книжкой оставила в тракторе! Очень расстроилась, решила выйти на ближайшей станции и вернуться домой. Выхожу из поезда, бреду по перрону, а навстречу бежит тот самый парень! Он умудрился доехать до этой станции раньше поезда и с моей сумкой в руках разыскивал меня. Отдал сумку, а я просто потеряла дар речи от удивления. Прошло уже 40 лет, а я до сих пор помню этого человека, хотя даже не знаю его имени!
- Сдала квартиру двум студентам. Ни разу не повышала аренду, разрешила завести кота. А они: «Только не выгоняйте, мы взяли из приюта двух!» Прикиньте, во что коты могут превратить квартиру? Через 4 года ребята решили съехать. Приезжаю за ключами, и у меня челюсть падает: там арендаторы за свой счет перестелили линолеум, переклеили обои, шторы новые повесили и заменили обивку дивана! Вернули квартиру даже в лучшем состоянии, чем получили. На прощание девушка обнимает меня и говорит: «Когда студентами были, нас никто не хотел селить, а вы еще и котов разрешили». Мы обе аж всплакнули. Не арендаторы, а подарок просто!
- Работал на стройке. На объекте завелся кот. Серый, жалкий. Мы его откормили, назвали Директор. Через 3 месяца приехал заказчик принимать работу, увидел Директора и говорит: «Я беру этого кота». Теперь он живет в особняке с теплыми полами и поварами. Вот же повезло животине!
Кот, развалившись на бархатной софе и небрежно поедая фуа-гра: "Эх, побегать бы сейчас по стройке!"
- Меня сократили на работе, денег не было от слова совсем. Вышла гулять с собачкой, прокручивала в голове, как вообще выживать дальше. И тут эта вредина резко срывается с поводка и уносится в кусты. Бегу за ней, а она стоит и гордо держит в зубах толстенный кошелек. Открываю — а там сумма размером в мою хорошую месячную зарплату! Честно, внутри шла жесткая борьба, но совесть победила. Представила, как там сейчас человек переживает. В общем, нашла владельца по имени на банковской карте, списались, встретились. Мужчина забирает кошелек, смотрит на меня в полном шоке и выдает: «Я думал, таких порядочных людей не существует!» И на радостях отсчитывает мне несколько крупных купюр. Вот это был подарок! Этих денег мне хватило, чтобы продержаться еще месяц. А потом я нашла новую работу.
Я один раз кольцо золотое нашла. Не бумажник, не вернешь. И даже по размеру подошло, но не смогла носить почему-то, в ломбард сдала
- Несколько лет назад знакомая развелась с мужем, денег впритык. И тут, как назло, у нее в квартире все посыпалось: соседи залили, карниз отвалился, техника сломалась. Идет она с работы, зарплату задержали, а дочка звонит, мол, мам, еще и унитаз потек. Видимо, это было последней каплей, она села на скамейку и горько заплакала. И тут мимо идет симпатичный мужчина, подсаживается к ней и начинает успокаивать. На ее жалобы говорит: «Починю вам бесплатно, я „мужем на час“ работаю». Вот так они и встретились, давно поженились. Он — владелец компании в сфере ремонта и бытовых услуг, а она сейчас отделом клининга руководит.
Ой, у меня тоже знакомая пара - он вдовец с двумя детьми был, а она - разведенная с тремя, сами где-то за 40 уже. Оба уже побитые жизнью, с проблемами по здоровью и тд. Короче, они не только поженились, но и открыли свой бизнес - производство пленки упаковочной. Очень состоятельные люди, дом у них загляденье!
- У меня была история очень давно. Я решила покраситься краской из супермаркета, а кто-то подменил в коробке блонд на медно-рыжий. Внезапно цвет мне настолько подошел, что я собрала все комплименты от знакомых. А поначалу жутко расстроилась!
Поубивала бы этих шутников, которые меняют краску в коробках. Мне вместо блонда попалась платина. Ходила три недели как серая мышь. Если бы попался красный, обрилась бы наголо.
- Лет 12 назад будущая свекровь подарила мне туалетную воду. Явно передарив, так как на коробке не было пленки. Я сначала расстроилась: не люблю, когда мне дарят парфюм, не спросив о моих предпочтениях, ну и получить передаренную вещь весьма неприятно. Но в итоге тот аромат мне настолько понравился, что и по сей день его покупаю. Так что спасибо свекрови за подарочек!
Надо предложить производителям краски тоже в пленку упаковывать наборы для самостоятельной окраски волос, меньше будет переживаний, что купишь не то.
- Приехала с вечеринки по поводу сдачи небольшого объекта, который я проектировала. Дома обнаружила, что потеряла сережку с бриллиантиком. На следующий день обползала весь объект. Муж сказал: «Не расстраивайся, я тебе новые подарю». Еще через день нашла в туфле, в спальне: сережка упала, когда я раздевалась.
- Дед меня постоянно упрекал, что дома стоит целая библиотека, а я ничего не читаю. Мне тогда было не до книг, я постоянно работал, строил карьеру, а литературу откладывал, но обещал деду почитать потом. Деда нет уже 7 лет. Я уволился на прошлой неделе, а вчера отключил телефон и сел читать. Взял книжку про Робин Гуда, а из нее вывалилась дедушкина заначка, которая равна примерно трем моим зарплатам. Спасибо за подарок, дедуля.
Поставить Робина Гуда на полку и взять Робинзона Крузо - не догадался? А потом Робокопа. Не знаю, про Роб Роя есть книга или только фильм. Вот еще нашла - Робкие создания и Робкий ангел возмездия. В последней книге вместо денег была записка - "рОбота не волк. Вылетишь - не поймают". Можно еще РОбиндраната Тагора предложить, хоть он и Рабиндранат.
- На отдыхе забронировали самый дешевый номер с видом на парковку. Когда приехали, оказалось, что в гостинице перепутали бронирование и наш номер уже занят. Администратор долго извинялся и поселил нас без доплаты в люкс с огромной террасой и видом на море!
ой, я тоже помню такой случай - у нас был забронирован стандартный номер, а дали двухэтажный с какой-то гигантской террасой, там моя дочка мелкая на своем велике потом гоняла) кааааак это было прекрасно!
- Я официально заявляю, что у меня муж в подарочной версии! Он сегодня купил мне мицеллярную воду! Я не просила. Он просто заметил, что она закончилась, и сам купил. Рубрика «Как удивить жену». Повезло мне.
- Перед важным собеседованием так натерла ногу новыми туфлями, что едва могла идти. Пришлось купить в переходе дешевые кеды и явиться в строгом костюме с совершенно неподходящей обувью. Всю дорогу переживала, но руководитель тоже пришел на встречу в кедах и пошутил, что мы два сапога пара. Работу я получила, а те кеды потом носила еще три года.
- Помню, я студентка, денег почти нет. Иду куда-то по делам и понимаю, что ужасно хочется чего-то сладенького, типа вафельного тортика, а денег — только на дорогу. И тут из здания выходит тетя и зазывает на опрос, но в качестве вознаграждения — вафельный торт! Сколько лет прошло, а свою радость до сих пор помню.
- Перед переездом отдала соседке старую швейную машинку, которую собиралась выбросить. Через несколько месяцев она звонит и говорит, мол, начала шить сумки, открыла маленький онлайн-магазин. А потом присылает мне подарок — первую сумку из своей новой коллекции. Уже 2 года эту сумку в супермаркет таскаю — прочное дно, широкие ручки, очень удобная. Как удачно иногда вещи находят правильных хозяев!
- Шли с подружкой по улице, я эмоционально жаловалась на родню: «Они думают, что на меня деньги с неба валятся?!» И тут откуда-то сверху прямо в руки мне планирует крупная купюра. Мы так хохотали!
А вот и еще несколько статей с историями про счастливчиков:
Комментарии
Говорят, что бог любит дураков и пьяниц. Вот они счастливчики. Я не пьяница, и вроде не дура. И мне никогда не везло, как людям в историях. Но приятно, хотя бы почитать, что, всё таки, есть на свете везунчики.