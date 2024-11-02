15+ историй о том, как порой удача может изменить жизнь к лучшему

Порой жизнь преподносит сюрпризы, и кажется, что сама удача решила улыбнуться. Такие мгновения наполняют нас энергией и поднимают настроение до небес, мир вокруг становится ярче, а проблемы — не такими уж значимыми. Даже если такие чудеса случаются редко, воспоминания о них согревают еще очень долго.