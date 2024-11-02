15+ историй о том, как порой удача может изменить жизнь к лучшему

Истории
1 час назад

Порой жизнь преподносит сюрпризы, и кажется, что сама удача решила улыбнуться. Такие мгновения наполняют нас энергией и поднимают настроение до небес, мир вокруг становится ярче, а проблемы — не такими уж значимыми. Даже если такие чудеса случаются редко, воспоминания о них согревают еще очень долго.

  • Стою на перекрестке. Вдоль проезжей части идет мужчина, с кем-то оживленно разговаривает по телефону, машет руками, возмущается: «Ну нет у меня денег! Нет, я не знаю, что с этим делать!» — и пинает сугроб. Тут я вижу его удивленные глаза, а потом он вдруг поднимает крупную купюру с земли. В телефон говорит: «Ладно, пока», — и начинает кричать на всю улицу «яяхххууу». Наверное, деньги сильно нужны были. © TanyaWoronowa / Pikabu
  • Помню, как лет в детстве шлепаю мимо магазина летом, а там машина стоит на разгрузке, и мужики ящики с яблоками выгружают. А яблоки красные, огромные — никогда таких не видел. Встал и залип: смотрю, удивляюсь. Вдруг грузчик глянул на меня, сунул руку в ящик и вытащил оттуда яблоко. Нет, яблочище прямо размером с арбуз! И так 3 раза. И мне эти яблоки-арбузы в руки сунул, подмигнул хитро и говорит, мол, беги! Никогда потом не ел таких вкусных яблок! © Canvas.Bag / Pikabu
  • Надумал сегодня купить холодильник, сгреб денежку в карман и поехал. Пришел в магазин — там скидка целых 12 тысяч на холодильник, который я хотел купить. Купил еще пылесос. Дальше решил заехать сыну за фастфудом. Забираю заказ — за 3 минуты ожидания бесплатно картофель фри. Покупаю роллы жене на ужин — скидка. Купил лотерейный билет. Жду розыгрыш. © albucid22**us / Pikabu
  • У подруги цель — выйти замуж за богатого. И я с ней за компанию ходила по заведениям. Познакомились мы с мужчинами, речь зашла про работу, я обожаю свою, могу часами говорить. Закончилось все тем, что я начала показывать ему свои проекты. На следующий день мне написала HR из его компании, пригласила на собеседование. Через 2 недели получила предложение на должность с высокой зарплатой. Боялась идти, но все закончилось хорошо, с ним отношения только деловые. Работаю там уже 2-й год. © Подслушано / Ideer
  • Вернулась с работы, собралась зайти в квартиру, но прибегает сосед снизу и говорит: «Вы нас топите!» Меня в пот аж прошибло. Забегаем на кухню, а там вода под раковиной фонтаном бьет. Перекрываем кран, я собираю воду и начинаю реветь взахлеб. И тут этот сосед выдает: «Вы что творите? У вас просто шланг лопнул, а вы ревете. Ведь все живы и здоровы. Не переживайте, я ремонт планировал делать и вам помогу, чем смогу». А я у себя в голове уже начала прикидывать, во сколько обойдется ремонт соседям, ведь у меня денег кот наплакал. В итоге сосед мне помог воду собрать и новый шланг подключить. Договорились, что когда он начнет у себя ремонт делать, то зайдет и ко мне.
  • А мне недавно счастье привалило. Соседка-пенсионерка продала свой старый дом и выгребала весь «хлам» с чердака, где у нее хранились игрушки 40-летнего сына. И говорит такая: «Ну, ты на досуге зайди, глянь. Может, тебе что надо для дочки?» Пришли мы с моей двухлеткой, а там не хлам, а настоящие сокровища: старые металлические машинки, конструктор, большой железный самосвал. И все в хорошем состоянии. Конечно, мы все сгребли — получилось 3 пакета.
    На прошлых выходных приехала я к родителям в гости, а соседка опять меня зовет. Я, говорит, дальний угол чердака, наконец, разобрала. И показывает еще море пакетов, а в них настольный хоккей, разные головоломки, значки, морской бой, баскетбол настольный, какая-то игра с колечками и колышками, елочные игрушки и маленькая сборная елка, гирлянда, кукла метровая, железная дорога и даже «Сега», которую на заре 90-х еще мой отец привозил соседке по ее заказу из другого города. Святые ежики, всего не описать! Короче, сейчас на пару с дочкой во все это играем. Она в диком восторге, как, собственно, и я. © Kid.Ding / Pikabu
  • Знакомые купили тур в Турцию: 4 звезды, вторая линия (до моря 900 метров). Когда они прилетели в Анталию, то выяснилось, что по вине турецкого оператора их номера в отеле продали 2 раза. Согласно договору, в этом случае им должны предоставить отель уровнем не ниже того, который они оплатили. Но был горячий сезон, и что им достанется — вопрос. Они на эмоциях устроили скандал, даже в столицу звонили — в ту фирму, где тур покупали, хотя те вообще тут ни при чем. Повезли их в другой отель, и тут они закрыли рот и стали молиться, чтобы турки не передумали, потому что это был отель 5 звезд, на самом берегу моря и очень крутой. Тур в этот отель стоил в 2 раза дороже, чем они заплатили. Так везет только один раз в жизни! © Владислав К. / Dzen
  • Жила я в чужом городе одна с дочкой. Работала в садике нянечкой, зарплаты еле-еле хватало на оплату жилья и еду. Обуви у меня зимней не было, мерзла я, как цуцик, и мечтала о теплых сапогах. И вот как-то утром выхожу из дома и вижу чудо: у подъезда на скамейке сапоги женские стоят! Зимние, замшевые, хорошенькие! Видно, что не новые, но в хорошем состоянии. Сейчас, конечно, я уже на ноги встала и не посмотрю в сторону чужих вещей, даже если новое что-то стоять будет. Но тогда,10 лет назад, выбирать не приходилось. Всю зиму в этих сапогах отходила. На работе спрашивали, мол, где такие классные отхватила. © LuckyZami / Pikabu
  • Училась я ужасно, много пропускала. И вот конец учебы, осталось только сдать экзамены. Стою на остановке с девочками из группы. Они зубрят билет «очень сложный», а я ничего не зубрю — у меня даже билетов не было, и не готовилась я от слова совсем... Девчонки в шоке: «Зачем вообще на экзамен идешь, если не готовилась?» И дальше друг другу один и тот же билет пересказывают. В итоге захожу в кабинет в первой пятерке, беру билет, читаю вопросы и понимаю, что это тот самый «очень сложный» билет, который девчонки всю дорогу повторяли друг другу. И сразу без подготовки иду на него отвечать. Преподаватель была в шоке: «Как так? Уроки не посещать, а так хорошо ответить!» В итоге поставила мне 4, а я и о тройке-то не мечтала! © Мама Катя / Dzen
  • Были мы в свадебном круизе с женой. Я купил часы в ювелирном магазине на корабле. А в день, когда я их приобрел, магазин проводил розыгрыш призов для клиентов. По сути, магазин возвращал стоимость часов, и покупатель-везунчик мог получить их бесплатно. Мы решили задержаться в салоне, чтоб посмотреть розыгрыш, и я выиграл! Мне вернули около $ 100. Сразу после этого мы пошли играть в лото — каждый вечер там было такое развлечение на корабле. И я сорвал джекпот в размере $ 600! Эти дополнительные деньги позволили нам классно провести оставшуюся часть круиза. © the_middle_way / Reddit
  • Середина 90-х. Мама в декрете с совсем маленьким ребенком, отчим после операции на позвоночнике. Денег нет вообще. Кошку кормим размоченным в воде хлебом. У мамы день рождения. Мы пошли в магазин, купили хлеб, лук и один банан. И я его раздавила в сумке луком! Мама расстроилась, я совсем поникла. И вдруг в этом же магазине я нахожу деньги. Прямо под ногами, на полу. Первый раз за год поели сыра всей семьей. © ddtrulit / Pikabu
  • Мне было 4, вела меня мама в садик. Опаздываем, спешим. И тут я вижу, что в луже красивая бумажка валяется. Я просила маму остановиться, чтоб ее подобрать, но она даже не глянула на лужу — некогда. Вечером меня из сада забирал папа. Идем с ним мимо той лужи, а бумажка все еще лежит. Я, счастливая, побежала ее доставать, а это оказались $ 100! В 1994 году это была невероятная сумма для нас! © Мама Дорогая / ADME
  • Был на дворе 2008 год. Мы с моей женой только расписались и отыграли свадьбу в своем небольшом городке, а вечером вылетали в столицу. После росписи и банкета решили не переодеваться и лететь прям в свадебных нарядах. Билеты были в эконом-класс. Но когда мы подошли на стойку регистрации, и персонал узнал, что мы только что расписались, нам предоставили бизнес-зал. Мы были приятно удивлены таким отношением. После того как всех пригласили на посадку в самолет, мы также пошли занимать свои места в хвосте. Только уселись, как командир экипажа от лица авиакомпании и всего летного состава по громкой связи нас поздравил, а в виде подарка предложил проследовать в салон бизнес-класса. Под бурные аплодисменты пассажиров и бортпроводников мы туда и пошли. Это было настолько приятно, что словами не описать! © perevetich1 / Pikabu
  • Мама подарила мне очень красивое ожерелье. Однажды утром я шею трогаю и чувствую: пусто. Наверное, я неправильно застегнула замочек, и оно слетело. Я очень расстроилась, потому что ожерелье было просто сказочно красивым! А через несколько часов я нашла свою пропажу в собственном ботинке! Оказывается, ожерелье упало на рубашку, затем в штаны (с ремнем), а из них выскользнуло в левый ботинок, который был туго зашнурован. Чудеса! © Rough_Cut / Reddit
  • Мы с девушкой гуляли по берегу реки. Я как раз пытался объяснить ей, что сейчас настолько на мели, что никак не могу позволить себе поехать на фестиваль, о котором мечтаю. И вдруг я нахожу $ 210 наличными! Понятия не имею, как они оказались на берегу реки, далеко от города. © Turbulent-T / Reddit
  • Учился я на 4 курсе универа, а на выходных ездил к родителям в соседний город. Автобус ходил два раза в сутки: в 13:00 и в 21:00. Я всегда возвращался на вечернем, чтобы подольше в воскресенье побыть дома. И вот однажды я купил себе обратный билет на вечер воскресенья заранее, но в субботу повздорил с друзьями и уехал на дневном рейсе. Мама уговаривала остаться, но я отказался. А утром в понедельник звонит мне одногруппница-землячка и рассказывает, что вчера вечером тот самый автобус, на котором я должен был ехать, столкнулся с фурой. Если бы не поменял билет, я бы уже все это сейчас не писал. Я 3,5 года ездил именно этим рейсом! © Unknown author / Pikabu
  • У нас был запланирован перелет в Новый год. Но вдруг началась метель, и рейс отменили. А потом — бац! — и регистрацию на него снова открыли. В общем, так получилось, что мы с сестрой оказались единственными пассажирами в самолете. Нам предоставили дополнительные закуски и позволили лететь первым классом. Было круто! © KittyLilith17 / Reddit

Такие моменты напоминают нам, что жизнь полна приятных неожиданностей, и, возможно, за следующим поворотом нас ждет новый сюрприз. Главное — не упускать возможности и принять их как подарок судьбы.

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