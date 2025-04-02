20 историй про родственников, с которыми общаться — себе дороже

Родственников не выбирают, а порой так хочется. Ведь иногда они ведут себя так, что непонятно — то ли пожать плечами и махнуть рукой на их выходки, то ли отстаивать свои границы и показать, что с вами так себя вести нельзя, даже родне. Герои нашей подборки решили выпустить пар и рассказать свои истории на просторах сети.