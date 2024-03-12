14 звезд показали свои фото из далекой юности. И от них так и веет теплой ностальгией

Культура
13 часов назад

Наверняка не все помнят, как выглядели наши любимые звезды несколько десятков лет назад. Так вот, сами селебрити с удовольствием выкладывают такие фото на своих страничках в соцсетях и некоторые из них мы вам покажем.

1. Юлия Снигирь

Ivanov Sergey / East News

2. Анастасия Стоцкая

3. Ирина Безрукова

4. Алена Хмельницкая

5. Светлана Иванова

6. Алсу

7. Виктория Лопырева

8. Дмитрий Нагиев

9. Виктория Боня

10. Максим Матвеев

11. Константин Крюков

Tarakanov Vadim / East News

12. Равшана Куркова

13. Наталья Рудова

14. Дарья Мороз

Наверняка многие из нас помнят Джереми Самптера, который в 2003 году блистательно воплотил роль Питера Пена и Джонатана Липницки, сыгравшем в «Стюарте Литтле» 15 лет назад. Так вот, эти и многие другие актеры, которых мы помним еще совсем детьми, заметно возмужали, а их фильмография пополнилась новыми работами.

Комментарии

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Solar
12 часов назад

Старые фотки такие классные! Естественные, без фильтров.. ))

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САН
9 часов назад

Я обещал ей не со зла,
Что ждёт её Европа...
В реальности она была
Сырьём для фотошопа.

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