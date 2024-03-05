14 актеров-маминых пирожочков, которые так изменились, что у нас глаза на лоб полезли

Многие из нас помнят Джонатана Липницки — очаровательного юного актера из фильма «Стюарт Литтл», другим зрителям запомнился Фрэнки Муниз из сериала «Малькольм у центре внимания». Во время съемок этим актерам было совсем немного лет и сегодня их могли бы узнать лишь самые преданные фанаты.