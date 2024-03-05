14 актеров-маминых пирожочков, которые так изменились, что у нас глаза на лоб полезли
Кино
49 минут назад
Многие из нас помнят Джонатана Липницки — очаровательного юного актера из фильма «Стюарт Литтл», другим зрителям запомнился Фрэнки Муниз из сериала «Малькольм у центре внимания». Во время съемок этим актерам было совсем немного лет и сегодня их могли бы узнать лишь самые преданные фанаты.
1. Джереми Аллен Уайт начал сниматься в сериале «Бесстыжие» в 2011 году. И спустя 13 лет он все также востребован в кино
2. Дин-Чарльз Чапман засветился в 4 сезоне «Игры престолов» (2014 г.). В 2022-м актер сыграл в сериале «Перебежчик»
3. Айзек Хемпстед-Райт заполучил известность в 2011 году с выходом «Игры престолов». Сегодня актер продолжает свою карьеру
4. В 1999-м Джонатан Липницки сыграл в «Стюарт Литтл», а в 2023-м принимал участие в съемках фильма Man Goes on Rant, выход которого запланирован на 2024 год
5. В 2002 году Джошуа Хердмана можно было лицезреть в «Гарри Поттере и Тайной комнате». Сейчас он успешно совмещает работу в кино и профессиональный спорт
6. В 2000 году Фрэнки Муниз появился в первом эпизоде сериала «Малькольм в центре внимания». Сегодня актер успевает сниматься в кино и заниматься автогонками
7. В 2016 году Майло Паркер вошел в актерский состав сериала «Дарреллы». В 2024-м планируется выход сразу двух картин с его участием
8. В 2017 году 21-летний Дилан Миннетт засветился в сериале «13 причин почему». Сейчас актеру 27 лет, последний фильм с его участием вышел в 2022 году
9. В 2005 году Джордан Фрай очаровал всех своей игрой в фильме «Чарли и шоколадная фабрика». Актер продолжает сниматься в кино
10. В 2010 году Уиллу Поултеру досталась одна из значимых ролей в фильме Хроники Нарнии: Покоритель Зари". Сегодня он также появляется на киноэкранах
© The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader / Walden Media and co-producers, Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News
11. Джейден Мартелл сыграл в ужастике «Оно» в 2017 году. Сейчас юный актер продолжает принимать участие в кинопроектах
12. В 2016 году вышел первый эпизод сериала «Очень странные дела» с Гейтеном Матараццо. Сейчас Гейтен — один из востребованных актеров
© Stranger Things / 21 Laps Entertainment and co-producers, Jeffrey Mayer / Avalon / Photoshot / East News
13. В 2003 году Джереми Самптер потрясающе вжился в роль Питера Пэна. Сегодня Джереми не так активно снимается в кино, но все же его можно увидеть на экранах
14. В 2005 году вышел фильм «Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф» с Уильямом Мосли. А спустя 18 лет его игрой можно было насладиться в «Рождество в Ноттинг-Хилле»
Многие сериальные звезды в 2024 году празднуют большие юбилеи. Как, например, Тоньо Маури из «Просто Марии» и Далтону Вигу из «Клона» исполнится 60 лет, а Джудит МакКоннелл из «Санта-Барбары» и вовсе 80 лет.
Фото на превью The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader / Walden Media and co-producers, Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News
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Мамины пирожочки и глаза на лоб в одном заголовке? Авторка адми превзошла себя
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