16 сериальных звезд, которые в 2024 году празднуют большие юбилеи. А мы помним их совсем другими

Сложно в это поверить, но первая серия «Санты-Барбары» вышла аж 40 лет назад, а первый эпизод «Игры престолов» — 13 лет назад, хотя по ощущениям кажется, что недавно. Многие актеры, сыгравшие в этих и других культовых сериалах, в 2024 году отмечают солидные юбилеи, как, например, Кортни Кокс из «Друзей» отпразднует свое 60-летие, а Тобиасу Моретти из «Комиссара Рекса» стукнет 65.