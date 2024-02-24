16 сериальных звезд, которые в 2024 году празднуют большие юбилеи. А мы помним их совсем другими

Кино
34 минуты назад

Сложно в это поверить, но первая серия «Санты-Барбары» вышла аж 40 лет назад, а первый эпизод «Игры престолов» — 13 лет назад, хотя по ощущениям кажется, что недавно. Многие актеры, сыгравшие в этих и других культовых сериалах, в 2024 году отмечают солидные юбилеи, как, например, Кортни Кокс из «Друзей» отпразднует свое 60-летие, а Тобиасу Моретти из «Комиссара Рекса» стукнет 65.

Джудит МакКоннелл, сыгравшая роль Софии Уэйн Кепвелл в «Санта-Барбаре», в апреле будет праздновать 80-летие

Одной из важнейших ролей в карьере Тоньо Маури стала роль Хосе Игнасио Лопеса в многосерийке «Просто Мария». В июле актеру стукнет 60 лет

Далтон Виг получил из известность благодаря сериалу «Клон», где он сыграл мужа Жади Саида Рашида. В июле ему исполнится 60 лет

Звезде сериала «Роковое наследство» Патрисии Пилар в январе исполнилось 60 лет

Настоящую известность Тиффани Тиссен принес сериал «Беверли-Хиллз, 90210», в котором она сыграла Вэлери. Недавно актриса отметила 50-летие

С 2004 по 2005 годы Карол Кастро блистала в сериале «Хозяйка судьбы». В этом году ей исполнится 40 лет

Кортни Кокс, запомнившаяся многим по роли Моники Геллер в «Друзьях», в июне отпразднует 60-летие

© Friends / Warner Bros. Television and co-producers, Kristin Callahan / Everett Collection / East News

С 1997 по 2002 г. Калиста Флокхарт радовала зрителей игрой в сериале «Элли Макбил». В ноябре актрисе и по совместительству жене Харрисона Форда стукнет 60 лет

Конлет Хилл играл роль «мастера над шептунами» Вариса в «Игре престолов» с 2011 по 2019 годы. Уже очень скоро он отпразднует свое 60-летие

Кто из нас не засматривался на красавчика Тобиаса Моретти, который на пару с псом Рексом расследовал преступления в сериале «Комиссар Рекс». Так вот, он уже на пороге 65-летия

С 2006 по 2013 годы Эд Хелмс блистал в роли Энди в культовом сериале «Офис». В январе артисту исполнилось 50 лет

Многие помнят Антонио Фагундеса по роли «кофейного барона» и владельца фазенды в сериале «Земля любви». Сегодня он находится на пороге 75-летия

На протяжении многих лет Дженнифер Энистон играла в сериале «Друзья». Тогда она удостоилась премий «Эмми» и «Золотой Глобус». Недавно актрисе стукнуло 55 лет

© Friends / Warner Bros. Television and co-producers, Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

https://www.eastnews.ru/picture/subject-ceremoniia-critics-choice-awards-2024/109792644

Звезда «Игры престолов» Джейсон Мамоа в августе отпразднует 45-летие

© Game of Thrones / HBO and co-producers, ktla / Broadimage / Broad Image / East News

Впервые героиня Тери Хэтчер Сьюзан Майер появилась в «Отчаянных домохозяйках» в 2004 году и присутствовала там на протяжении 8 лет. В декабре ей исполнится 60

В 32 года Эйлин Дэвидсон засветилась в мыльной опере «Санта Барбара», сыграв там Келли Кэпвелл. Летом она отметит 65-летие

Довольно любопытно взглянуть на то, как изменились звездные красавицы за 10 лет. Как, например, если в 2014 году Энн Хэтэуэй предпочитала короткую стрижку, то сейчас у нее длинные волосы. А вот Джулия Робертс 10 лет назад любила убирать свою роскошную шевелюру в шикарные прически, но в нынешнем году носит распущенные волосы и плюс добавила к своему образу челку.

Фото на превью Santa Barbara / Dobson Productions and co-producers, Simplemente María / Televisa S.A. de C.V. and co-producers

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