19 историй от людей, чья смена начинается, когда в городе гаснут все окна
Город засыпает — просыпаются работники ночных смен. Труд в «ночную» звучит по-особенному: пока дома сонная тишина, внутри заводов кипит жизнь, снуют по городу такси и зябко поводят плечами сторожа на обходе, оставив в теплой комнате недоумевающую кошку. Есть в этом своя романтика, согласитесь? Мне тоже довелось поработать в ночные смены — в конце статьи расскажу, как это было.
- Был такой эпизод лет 15 назад примерно на одном телеканале. По ночам там крутились записные форматы, но эфирная смена в аппаратной, конечно, все равно работала. И в составе команды есть человек, который обновляет содержимое тулбара с бегущей строкой. Работа очень простая: в ленте появилась горячая новость одной фразой? Ты делаешь Ctrl+C — Ctrl+V, копипастишь ее в «бегучку» и вуаля!
Берут на эту позицию новенького, Сережу. Молодой парнишка, только-только окончил институт. Парня ставят к нам в ночь. Поднимаю глаза на просмотровый монитор, а там в бегучке крутится что-то вроде «аыоврыфвлвыт». Прибегаем уже чуть ли не всей командой к Сереже, картина маслом: чел спит лицом на клаве. То есть он мало того, что уснул, прилег на клавиатуру и лицом набирал «аыоврыфвлвыт» в админке, он еще умудрился как-то нажать «Отправить». Видимо, палец на кнопке держал. После смены, уже утром, ведем Сережу к начальству.
— Как так-то? Зачем в ночную смену тогда сам попросился?
— А мне так удобно, я днем тогда могу своими делами заниматься!
— Так иди в день!
— А день мне нужен для своих дел! Я в день работать не буду! Я специально ночь взял!
Короче, не сработались.
- Подруга ушла в ночную смену, попросила остаться, чтобы присмотреть за ее маленькой дочкой. Все указания были выполнены, дочка благополучно была уложена и спала. Я легла в соседней комнате. Три часа ночи. Просыпаюсь от шепота рядом, поворачиваю голову и вижу в полумраке фигуру с длинными волосами в белой ночнушке... А это дочка проснулась и решила прочитать мне стихи. Шепотом, чтобы не разбудить...
Сторож нефтебазы в три часа ночи вдруг увидел, что через стекло на него смотрит корова. Откуда она взялась, он гадает до сих пор. А на фото — его напарница
- Работаю в ночную смену. И для меня самое крутое чувство в мире — ехать утром после смены домой в одном вагоне с людьми, которые едут на работу.
- Существует у нас бородатый вопрос-шутка, задаваемый всем новым начальникам и бухгалтерам: «А вот если ночная смена на работе спит и ей снится, что она работает, положена ли ей оплата сверхурочных?» Новый начальник с абсолютно серьезным выражением: «Непременно! Я обязательно буду в таких случаях подавать в бухгалтерию приказ о сверхурочных. Не забывайте только представить документальное доказательство того, что вам действительно снилась работа...»
- Работаю на складе в ночную смену. В 2 ночи начинается моя смена и погрузка товара, а заканчивается смена в 12 дня. Приезжает в понедельник водитель на погрузку, разговорились с ним во время рабочего процесса, тут у него телефон звонит, он начинает радостно кричать, отключается и говорит мне: «У меня внук родился, представляешь?»
Я говорю ему: «Поздравляю! А кто, мальчик или девочка?» Он с недоумением смотрит на меня: «Ты чего? Говорю же, внук! Мальчик, естественно!» И я вообще его добил: «А сколько лет ему?» Выйду завтра на работу, извинюсь.
- Работаю в ночную смену в колл-центре книжного магазина. Звонок в час ночи: «Здравствуйте. Мне нужен карбюратор». Отвечаю, что, вероятно, не туда попали, а он мне: «И что мне делать? У меня что-то отпало у мотоцикла, я думаю, это карбюратор». Говорю, что не понимаю даже, о чем речь, сожалею, а он: «Так а мне что делать? Не поможете мне никак, что ли?»
Кто-нибудь может объяснить, зачем книжному магазину нужен круглосуточный колл-центр?
Когда девушка работала диспетчером грузоперевозок в ночную смену, то часто собирала себе вот такие ланч-боксы. А коллеге нравилось каждый раз спрашивать, что у нее сегодня на обед
- Очень нравилась одна девушка, и наконец-то с ней познакомился. Пригласил на свидание. Она вся такая творческая. Долго думал, куда же ее пригласить, банальное кафе вряд ли ее зацепит. Узнал, что у нас в городе проходят сейчас концерты классической музыки. Поинтересовался у нее. Сказала, что очень нравятся такие мероприятия. Покупаю билеты. Самый поздний концерт в 19 часов. И, как назло, мне пришлось работать в этот день почти сутки.
Начальник отпустил на час раньше. Прибежал домой, быстро перекусил, принял душ — и на свидание. Пришли на концерт, девушка была в восторге. Мне вроде тоже зашло. Но в какой-то момент я стал чувствовать, что вся эта классика меня отлично убаюкивает. Я уже и щипал себя, и на стуле ерзал, но все же уснул.
Разбудила меня девушка по окончании концерта. Оказывается, я проспал 40 минут, что девушке совсем не понравилось. Она с недовольным лицом уехала домой. Я пытался ей позвонить, объяснить, что работал почти сутки, не спал, но она больше на связь так и не вышла.
- Где-то в два часа ночи к ресепшну подошел мужчина и потребовал, чтобы я налила ему кофе. Пришлось ему отказать — аппарата у нас нет.
— А другая девушка налила мне кофе прошлой ночью.
— Извините, но я не знаю, о какой девушке идет речь.
Он, видимо, принимает меня за дурочку. Прошлой ночью на смене был парень.
— Как ваше имя?
— Меня зовут Айжан.
— Как?
— Айжан.
— Эйжан... Это же материк! (Asian... it’s a continent!)
«Да ты сама очевидность!» — подумала я.
— Что ж... я знаю, про кого теперь оставлять отзыв, — бросил он мне напоследок.
И я хочу рассказать одну приключенческую историю.
Это случилось в прошлом году, в конце октября. Мы на снегоходе Yamaha VK 540 E III отправлялись на рыбалку в Момском районе Якутии. Дорога лежала через озеро. Обычно в это время лёд на нём уже крепкий, и мы всегда переезжали без опаски. Вот и в этот раз показалось, что всё надёжно — впереди ровное белое поле. В санях сидели жена с сыном. Эти сани мне сделал на заказ умелец в Якутске: я дал ему свои размеры, чтобы их полозья шли точно по ширине лыж снегохода — след в след. Пассажирские места были устроены так, что мои сидели спиной вперёд — лицом к нашему шлейфу. Проверять толщину я не стал — сразу дал газу по привычному маршруту, прямо по центру водоёма.
Однако на самой середине озера я заметил круглые дыры во льду — то, что у нас, саха, называют «харахтар» (глаза). Сердце ёкнуло, но проскочили нормально. Только у самого берега, где росла высокая осока, снегоход всё-таки разломал слабый лёд. Благо, машина мощная, благополучно выскочила на сушу.
Добрались до зимника, порыбачили три дня. Собираясь домой, я рассудил так: раз на улице мороз, за эти дни лёд схватился ещё сильнее. Когда подъехали к озеру, я снова с ходу погнал по центру. Место, где мы разломали лёд у берега в прошлый раз, затянулось. Это придало уверенности.
Мчимся. Приближаемся к середине, и вдруг я вижу: матушка родная, да этих «глаз» на льду стало еще больше!
Сверху лёд казался целым, но под этой коркой скрывались пустоты.
Скорость огромная. Тормозить нельзя — под нами глубина около 10 метров, остановимся прямо на тонком льду и моментально уйдем на дно. Поворачивать бесполезно — по широкой дуге мы всё равно проломим эту ледяную ловушку. Выход один — давить на газ. Выжал максимум, снегоход летит во всю мощь, а впереди — сплошные скрытые дыры. И прямо посреди этих окон задняя часть снегохода резко проваливается! Гусеница рушит лёд и уходит в воду!
Не сбавляя газу, оборачиваюсь на ходу: сани, слава Богу, идут, а из-под гусеницы сзади фонтаном хлещет живая вода! Спасло то, что я заранее установил самодельный отражатель — ледяной поток не заливал моих. Я только молил Бога, чтобы мотор вывез, чтобы разгонная скорость не упала. На этой бешеной тяге «Ямаха» буквально вынесла, вытащила нас из водяного плена на крепкий лёд.
Остановился только на берегу. Из машины вышел — руки-ноги ходуном ходят, весь дрожу от пережитого шока. Позже я осознал, как нам повезло. Если бы мы ехали на «Буране», мы бы точно утонули. У «Бурана» одна лыжа по центру — она бы пошла прямо по хрупкой сердцевине озерных «глаз», и тяжелая гусеница провалилась бы следом. Нас спасло то, что у «Ямахи» две лыжи, а у саней — широкая база. Весь наш автопоезд шёл врастопырку, цепляясь краями за более-менее прочный лёд по бокам от промоин.
Подхожу к саням, смотрю назад на наш след — а там позади нас сплошная открытая вода колышется, которую мы только что пробили на скорости. Жена спокойно так из саней спрашивает: «А чего это вода поверх льда выступила?». Они ведь сидели спиной вперёд. У нас на Севере знающие люди в санях всегда так ездят — чтобы ледяной ветер и колючий снег из-под гусениц не пронизывали лицо. Те, кто не знает, сначала садятся лицом вперёд, но быстро одумываются. Вот и мои сидели по-таёжному, защищённые от ветра спинами, а летящую воду закрывал мой самодельный отражатель. Позади себя они видели только выступающую воду, поэтому так и не поняли, что мы только что над десятиметровой бездной со смертью разминулись... Сидят сухие и довольные.
- Ночная смена. Время — часа 4 с половиной утра. В цеху ни души. Я мету литейный зал (как самый младший в бригаде). Как и обычно, в наушниках. Внезапно начинает играть «Push the tempo». Естественно, я начал радостно махать метлой во все стороны. И в один момент, подняв голову вверх, я заметил мастера по печам, который вышел на балкон. Никогда не забуду выражение его лица...
Море Лаптевых, 4 часа 16 минут утра. Пока все спят, у кого-то за окном рабочей смены вот такой вид
- Уже третью неделю я настойчиво пытаюсь привлечь ее внимание. Она работает в цветочном магазине в ночную смену, и я устал покупать цветы (домашние растения, букеты, розы и так далее). На балконе я даже развел палисадник. Теперь мы интересуемся делами друг друга и можем поболтать о пустяках. Сегодня я снова пришел к ней за какой-то мелочью. В этот момент у нее зазвонил телефон, она извинилась. Подняв трубку, она сказала: «Да, любимый? Отпущу покупателя и перезвоню». И закончила разговор. А вместе с их разговором закончился и я.
- Работаю таксистом больше 3 лет. Мой график работы нестабильный, но стараюсь работать до 1–2 часов ночи, именно после 22 поступают нормальные заказы. Стою как-то, смотрю на время, а уже час. Устал, пятница, это обычно самый продуктивный день. Звоню диспетчеру и говорю, что уезжаю домой, чтобы она сняла меня с линии. Через 2 минуты перезванивает и говорит, что поступил вызов прям в мой дом, не хочу ли я с собой прихватить клиента, я, конечно же, согласился. Села девушка, молчаливая такая, я и сам-то не особо разговорчивый, поэтому мы молча проехали всю дорогу. Подъезжаем, и тут она говорит, что у нее всего 50 рублей, сейчас она домой сбегает, возьмет деньги и вынесет мне. Я согласился. Жду 5 минут, 10 минут, 15, но никого нет. Захожу в подъезд, это моя соседка снизу, стучу ей в дверь, она открывает и с таким удивлением: «Как вы меня нашли?» Сказал ей, что я ее сосед сверху. Она была очень удивлена, конечно. Отдала мне 500 рублей вместо 450 оставшихся, компенсация, наверное.
- Дежурю, моя работа — закрыться на ночь, поспать и открыться утром. Просыпаюсь от настойчивого звонка в дверь, через все здание иду к выходу, открываю, выглядываю на улицу — никого. Смотрю на часы — 03:15. Смотрю на дверь — у нас и звонка-то нет. Иду дальше спать.
Фото с ночной смены в Дубне: пока город спит, на мосту работают при свете прожекторов
- Полжизни проработала на ЖД дежурной по станции. Потом подруга предложила работу в своей компании, и я согласилась. Думала, ну все, все эти гудки позади, но нет же. Еще два года почти каждый день мне снилось, что я дежурю, и именно в мою смену что-то случилось. Муж поначалу подскакивал вместе со мной, а потом даже привык и уже не просыпался. И вот только последний год я сплю спокойно.
Уже десять лет на пенсии, очень часто вижу сны про работу, особенно столовую, прихожу обедать талон не могу найти 😁
- Устроилась в кондитерскую. Поставили меня в ночную смену, а в цеху только я и начальник. Работаем, он улыбается: «Ну наконец я с новенькой познакомился. Далеко пойдешь, цыпа!» Я уже рот раскрыла, чтобы сказать, что замужем. И тут он вдруг как давай смеяться, глядя на мое возмущенное лицо. Отсмеявшись, пояснил: «Должность у тебя счастливая. Одна тут до тебя выиграла программу и уехала в Париж круассаны крутить, другую позвали в лучший ресторан города работать, третья на повышение ушла через месяц». Вот как! Перспективно, однако. Но мне-то уже 45, какая же я цыпа?
- Сломался у нас конвейер на заводе ночью, отпустили всех домой раньше. Приехал домой, три часа ночи. Разуваюсь и вдруг слышу из нашей спальни чужой мужской голос: «Потерпи, сейчас все будет». Я весь красный, врываюсь в комнату, а там моя жена сидит на полу c тазиком, из батареи хлещет вода, а наш сосед снизу, Михалыч, пытается провернуть заевший вентиль. Вместе кое-как справились. Соседей в итоге подтопили, но не сильно, да и Михалыч все равно как раз ремонт делать собирался.
От автора: ночные смены в интернет-кафе
Давным-давно, когда интернет был маленьким, компьютер был совсем не в каждом доме, а телефоны — кнопочными, я работала в интернет-кафе. Работать приходилось всю ночь, сменщица приходила в 8. Так что я запасалась книгами и слушала самую необычную музыку, которую только могла найти. Например, у меня были скачаны 9 альбомов от японца, играющего на окарине, и 3 альбома колокольного звона. Благодаря этой работе я, кстати, умудрялась читать по 100 книг в год.
Лучшая книжка, когда надо отдохнуть перед ночной
А мне помогает аудиокнига "Старосветские помещики" в озвучке О.Борисова.😁
Однажды ко мне уже под утро пришли жених и свидетель. Свадьба была назначена на утро, а они забыли сделать свадебные «номера» на машину. И мне пришлось что-то мудрить, имея в своем распоряжении лишь ворд, обычный офисный принтер и простенький ламинатор. Пока я колдовала, на террасе жених и свидетель красили из баллончика в золото консервные банки, которые собирались прицепить к машине. В какой-то момент оттуда донеслась фраза: «Оксана (видимо, невеста) нам это не простит». С номерами я, попотев, справилась. Радостные парни ускакали, а через час вернулись с подарком — огромным ананасом и коробкой персикового сока. Самые смешные чаевые в моей жизни.
Типичное лицо после ночной: кто я, где?
Посетители, надо сказать, у нас были довольно мирные. Кто-то зависал на сайтах знакомств, кто-то в тишине писал учебные работы, кто-то играл в шахматы по сети. Но в 4 утра их поток обычно иссякал. И чтобы дотянуть до 8, я вытаскивала кресло на террасу маленького торгового центра, в котором было наше интернет-кафе, и там, попивая кофе, наблюдала, как под пение птиц над домами медленно занимается розовый рассвет. Иногда ко мне приходил поболтать скучающий пожилой охранник и показывал фотки того, как растет его внук. Иногда — местные кошки. До сих пор вспоминаю это время с нежностью.
А вам доводилось работать по ночам? Делитесь своими историями в комментариях!
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Комментарии
"...чья смена начинается, когда в городе гаснут все окна". Ну, уж не знаю, где и как обстоят дела, но в Москве у этих людей смена не началась бы никогда 🤣