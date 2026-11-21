И я хочу рассказать одну приключенческую историю.

Это случилось в прошлом году, в конце октября. Мы на снегоходе Yamaha VK 540 E III отправлялись на рыбалку в Момском районе Якутии. Дорога лежала через озеро. Обычно в это время лёд на нём уже крепкий, и мы всегда переезжали без опаски. Вот и в этот раз показалось, что всё надёжно — впереди ровное белое поле. В санях сидели жена с сыном. Эти сани мне сделал на заказ умелец в Якутске: я дал ему свои размеры, чтобы их полозья шли точно по ширине лыж снегохода — след в след. Пассажирские места были устроены так, что мои сидели спиной вперёд — лицом к нашему шлейфу. Проверять толщину я не стал — сразу дал газу по привычному маршруту, прямо по центру водоёма.

Однако на самой середине озера я заметил круглые дыры во льду — то, что у нас, саха, называют «харахтар» (глаза). Сердце ёкнуло, но проскочили нормально. Только у самого берега, где росла высокая осока, снегоход всё-таки разломал слабый лёд. Благо, машина мощная, благополучно выскочила на сушу.

Добрались до зимника, порыбачили три дня. Собираясь домой, я рассудил так: раз на улице мороз, за эти дни лёд схватился ещё сильнее. Когда подъехали к озеру, я снова с ходу погнал по центру. Место, где мы разломали лёд у берега в прошлый раз, затянулось. Это придало уверенности.

Мчимся. Приближаемся к середине, и вдруг я вижу: матушка родная, да этих «глаз» на льду стало еще больше!

Сверху лёд казался целым, но под этой коркой скрывались пустоты.

Скорость огромная. Тормозить нельзя — под нами глубина около 10 метров, остановимся прямо на тонком льду и моментально уйдем на дно. Поворачивать бесполезно — по широкой дуге мы всё равно проломим эту ледяную ловушку. Выход один — давить на газ. Выжал максимум, снегоход летит во всю мощь, а впереди — сплошные скрытые дыры. И прямо посреди этих окон задняя часть снегохода резко проваливается! Гусеница рушит лёд и уходит в воду!

Не сбавляя газу, оборачиваюсь на ходу: сани, слава Богу, идут, а из-под гусеницы сзади фонтаном хлещет живая вода! Спасло то, что я заранее установил самодельный отражатель — ледяной поток не заливал моих. Я только молил Бога, чтобы мотор вывез, чтобы разгонная скорость не упала. На этой бешеной тяге «Ямаха» буквально вынесла, вытащила нас из водяного плена на крепкий лёд.

Остановился только на берегу. Из машины вышел — руки-ноги ходуном ходят, весь дрожу от пережитого шока. Позже я осознал, как нам повезло. Если бы мы ехали на «Буране», мы бы точно утонули. У «Бурана» одна лыжа по центру — она бы пошла прямо по хрупкой сердцевине озерных «глаз», и тяжелая гусеница провалилась бы следом. Нас спасло то, что у «Ямахи» две лыжи, а у саней — широкая база. Весь наш автопоезд шёл врастопырку, цепляясь краями за более-менее прочный лёд по бокам от промоин.

Подхожу к саням, смотрю назад на наш след — а там позади нас сплошная открытая вода колышется, которую мы только что пробили на скорости. Жена спокойно так из саней спрашивает: «А чего это вода поверх льда выступила?». Они ведь сидели спиной вперёд. У нас на Севере знающие люди в санях всегда так ездят — чтобы ледяной ветер и колючий снег из-под гусениц не пронизывали лицо. Те, кто не знает, сначала садятся лицом вперёд, но быстро одумываются. Вот и мои сидели по-таёжному, защищённые от ветра спинами, а летящую воду закрывал мой самодельный отражатель. Позади себя они видели только выступающую воду, поэтому так и не поняли, что мы только что над десятиметровой бездной со смертью разминулись... Сидят сухие и довольные.