«Фотокор № 1», как было написано на коробке, выпускали в 1930-х годах. Вместо привычной пленки в него вставляли стеклянные фотопластинки 9×12 см. Фотографы наводили на резкость по матовому стеклу, накрывшись черной накидкой, а кожаные меха надо было выдвинуть по откидной крышке с металлическими полозьями.

Сегодня мы щелкаем сотни кадров на бегу, а тогда фотография была целым событием: люди надевали лучшие костюмы и платья, замирали перед объективом, бережно хранили карточки или дарили близким, обязательно подписывая фото на обратной стороне. В задней стенке фотоаппарата до сих пор стоит проявленная пластинка. Если посмотреть на свет, на ней угадываются изображения мужчины и мальчика, но кто они, я, увы, не знаю.