15+ человек, которые нашли сокровища в самых неожиданных местах
12 минут назад
Наверное, каждый из нас в детстве мечтал найти сундук с сокровищами где-нибудь на даче или в лесу. Мы выросли, а эта детская мечта осталась. И, как ни странно, она порой сбывается! Но настоящие сокровища в наши дни не прячут под пальмами — их можно найти в старом доме, на барахолке или даже под матрасом у бабушки.
«В доме дедули была обнаружена эта книга. Изданная, на минуточку, аж в 1585 году!»
- Книга довольно сильно повреждена, но баксов за 100-300 ее можно продать. © IAMFRAGEN / Reddit
«Мой отец обнаружил какую-то странную штуку с логотипом „Hermès Paris“»
- Только не вздумайте их чистить, еще повредите. Дело в том, что компания Hermès выпустила только несколько таких настольных часов. И они могут стоить от пары тысяч до десятков тысяч долларов. © airfryerfuntime / Reddit
«Это золотое кольцо обнаружилось в бабулиной шкатулке»
«Нашел эту чашу в комиссионке всего за $ 2. А она оказалась частично из серебра»
«Нашла это кольцо под матрасом моей бабушки. А рядом лежала записка с текстом: „Пусть оно поможет в трудные времена“»
«Копался в ящике комиссионного барахла, где все по доллару. И выудил это кольцо»
- Хмм, похоже, это настоящие бриллианты. © Unknown author / Reddit
«Мы с женой купили дом и обнаружили там два этих мяча для американского футбола с подписями игроков»
- Вау, если это не подделка, то можно продать за тысячу долларов! © jpers36 / Reddit
«Нашел на отмели этот кусочек янтаря. Представляете, там внутри какой-то древний корешок»
- А это точно корень? Потому что выглядит как нога древнего насекомого. © DaRusty_Shackleford / Reddit
- Играет тема из «Парка Юрского периода». Это же бесценно! Мы сможем построить из этого камня настоящий ботанический парк Юрского периода. © Unknown author / Reddit
- Не надо строить парк развлечений из-за извлеченной ДНК. Это всегда плохо заканчивается. © jb65656565 / Reddit
«Этот крутой золотой браслет я ухватила на барахолке за сущие копейки!»
«Жена нашла этот крутой стул на дворовой распродаже всего за $ 5»
- С ума сойти, у моей прапрабабушки было точно такое же кресло! И ему около 100 лет. © Final_Duty_3460 / Reddit
- Вау, я за такие деньги даже бутерброд не найду. Твоей жене чертовски повезло. © GeorgianGold / Reddit
«Выкупил сегодня склад за копейки. Открываю, а там целая куча сокровищ!»
- Офигеть, вот это джекпот! Мне о таком можно только мечтать. Поздравляю вас. © Main_Web_5760 / Reddit
«Купила в секонд-хенде сумку. А под подкладкой что-то есть. Вот это кольцо. Отнесла проверить его, а это золото и бриллианты»
«Нашел в шкафу коробку, набитую старым шоколадом»
- Не вздумайте это есть, оно стоит много денег! © Maleficent-Ability74 / Reddit
«Мои бабушка с дедушкой хотели выкинуть этот набор, но я перехватил»
- Я бы заплатила хорошие деньги за ложку с броненосцем. © Pure-Kaleidoscop / Reddit
«Нашел это сокровище в старом доме в Ирландии. Как думаете, они стоят чего-нибудь?»
- Прекрасный набор! Думаю, это посуда начала XIX века. © mykyttykat / Reddit
«Неожиданно обнаружили этот светильник во время ремонта старого дома»
- У меня есть светильник от того же производителя. Ну, я так думаю, что того же, потому что очень похожи детали. И свою лампу я оцениваю в 2 тысячи долларов. © No_Emu_1279 / Reddit
«Семейная реликвия 1908 года. Ни я, ни другие мои сестры понятия не имели об этой штуке. А сверху там моя бабушка описала историю появления этой вещи в семье»
«Изначально принадлежала Маргарет О’Брайен Дэвис. Подарена ей мужем Томасом Джефферсоном Дэвисом в знак примирения! Перешла к ее дочери Вирджинии Маргарет Дэвис МакГи, а теперь — к ее дочери Сорреанн Кристмас.»
- Подождите, ваша бабушка что ли та самая актриса, что играла Алису в Стране чудес в ранних короткометражках Диснея? © LessCourage8439 / Reddit
- Да, это моя бабуля. © cat_summoner_ / Reddit
Ну как вам истории такого фантастического везения? Не захотелось перетрясти чердаки и антресоли в поисках сокровищ?
