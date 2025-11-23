Ахах, нужно посмотреть теперь на ваше лицо, если бы вам отказали в вкусняшках
20+ пушистиков, чьи мордочки легко могут конкурировать с мемами
Животные
1 час назад
Иногда никакая человеческая речь не способна передать весь накал эмоций. Но, к счастью, у нас есть пушистые помощники — животные, которые одной мордочкой могут сыграть все: от трагедии Шекспира до искреннего восторга по поводу миски с кормом. Эти хвостатые артисты так владеют мимикой, что заслуживают отдельной награды в области актерского мастерства. Усаживайтесь поудобнее — вас ждет концентрат умиления и смеха!
«Котика вывели на первую прогулку в его жизни»
- Эта мордашка заслуживает «Оскар»! © SmileSprout / Reddit
«Она — красота, она — грация, она помогает мне помыть стаканчик после смузи и делает такое лицо»
«Кошка на диете, но все равно выпрашивает вкусняшки. Но когда она терпит очередное фиаско, то показывает свое настоящее лицо»
«Мой огромный пес как будто говорит: «Пожалуйста, почеши мне животик!»
«Это наш кот Димон. Глаза у него такие были всегда»
- Он одним глазом смотрит на меня, а вторым в самую мою суть! Классный котан. © Pizzaisptitsi / Pikabu
«Встретили сегодня эту эмоциональную лошадь»
«- Уважаемая лошадь!…
- Никакая я не лошадь,
Это, видимо, такое
Выражение лица…»
-
-
Ответить
«Взяли кошку из приюта, и она постоянно делает вот так. Это нормально?»
Йа_суслик_и_ниипёт! Кошки так делают когда что-то их очень сильно интересует, обычно при этом еще бьют хвостом
-
-
Ответить
- Это не нормально — это потрясающе! © Murky-Ad873 / Freepik
«Я сказал ему: „Скажи сыр“. Он спросил: „Сколько?“»
«Нарисуй меня как одну из твоих француженок!»
- Божечки, какой страстный взгляд! © ForCheeseburger / Reddit
Собака-улыбака
«Когда понял, что ветеринар забрал у тебя не только время»
- Боже, как же я ржала! © ArdryanaStahr / Reddit
«Мы так много смеялись над этим. Почему она выглядит такой ненастоящей?»
«Его мордаха каждый раз, когда я открываю пакет. Любой пакет»
«Когда не очень рад появлению нового котенка»
Вы только посмотрите на эту улыбку
«Когда видишь еду и забываешь о диете»
«Кот сделал очень жалостливую моську, когда я попыталась отобрать у него резинку для волос»
Мимиметр начинает ломаться
«Морда кота, который съел чеснок и лук, а затем провел более 3 часов в отделении неотложной помощи, отказываясь их выплевывать»
«Увидела самого милого маленького хомячка! Я прям завизжала от милоты»
«Каждый раз, когда мы начинаем серьзный разговор, он думает, что мы на него сердимся — и делает вот такую морду»
«Кошка притворялась больной, пока меня не было. Парень решил позвонить мне, и как только она услышала мой голос — выскочила из укрытия с такой мордашкой!»
«Мой лесной приятель»
«Помыла спасеныша. Он такой маленький и уязвимый, что мое сердце растаяло!»
«По крайней мере она попыталась»
«Встретила Лолу на работе. Вы только посмотрите на ее зубки»
«Папа поймал моего кота в кадр»
- Ахахах, такого возмущения я еще не видел! © kyuubicaughtU/ Reddit
А если вы любите рассматривать нетривиальные картинки, то вот вам наши свежие статьи:
Фото на превью ambrinee / Reddit
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
16 историй от продавцов, которые на своей работе уже повидали все оттенки неадекватности
15+ человек вспомнили о своей первой любви и занырнули в теплое море ностальгии
Ностальгия
1 месяц назад
15+ человек рассказали, как внезапное наследство ворвалось в их жизнь
Интересное
1 месяц назад
12 историй о том, что случайности не случайны, и порой они даже приводят к лучшему
16 женщин рассказали, какой поступок подруги заставил их навсегда вычеркнуть ее из жизни
18 блюд, после которых хочется плакать, смеяться и звонить в доставку
Фотоподборки
1 неделя назад
18 историй о знакомствах, которые без улыбки читать невозможно
Истории
2 недели назад
15 человек, которые и глазом моргнуть не успели, как оказались в водовороте событий
Муж вдруг разбогател и это неожиданно отразилось на наших семейных отношениях
Авторские колонки
4 дня назад
15 арендодателей, которые чудят так, что квартиранты за голову хватаются
16 случаев, когда встреча с незнакомцем обернулась крутой историей
17 историй, героям которых было и смешно, и стыдно одновременно
Истории
2 месяца назад