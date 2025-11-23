20+ пушистиков, чьи мордочки легко могут конкурировать с мемами

Иногда никакая человеческая речь не способна передать весь накал эмоций. Но, к счастью, у нас есть пушистые помощники — животные, которые одной мордочкой могут сыграть все: от трагедии Шекспира до искреннего восторга по поводу миски с кормом. Эти хвостатые артисты так владеют мимикой, что заслуживают отдельной награды в области актерского мастерства. Усаживайтесь поудобнее — вас ждет концентрат умиления и смеха!

«Котика вывели на первую прогулку в его жизни»

Эта мордашка заслуживает «Оскар»! © SmileSprout / Reddit

«Она — красота, она — грация, она помогает мне помыть стаканчик после смузи и делает такое лицо»

«Кошка на диете, но все равно выпрашивает вкусняшки. Но когда она терпит очередное фиаско, то показывает свое настоящее лицо»

«Мой огромный пес как будто говорит: «Пожалуйста, почеши мне животик!»

«Это наш кот Димон. Глаза у него такие были всегда»

Он одним глазом смотрит на меня, а вторым в самую мою суть! Классный котан. © Pizzaisptitsi / Pikabu

«Встретили сегодня эту эмоциональную лошадь»

«Взяли кошку из приюта, и она постоянно делает вот так. Это нормально?»

Это не нормально — это потрясающе! © Murky-Ad873 / Freepik

«Я сказал ему: „Скажи сыр“. Он спросил: „Сколько?“»

«Нарисуй меня как одну из твоих француженок!»

Собака-улыбака

«Когда понял, что ветеринар забрал у тебя не только время»

Боже, как же я ржала! © ArdryanaStahr / Reddit

«Мы так много смеялись над этим. Почему она выглядит такой ненастоящей?»

«Его мордаха каждый раз, когда я открываю пакет. Любой пакет»

«Когда не очень рад появлению нового котенка»

Вы только посмотрите на эту улыбку

«Когда видишь еду и забываешь о диете»

«Кот сделал очень жалостливую моську, когда я попыталась отобрать у него резинку для волос»

Мимиметр начинает ломаться

«Морда кота, который съел чеснок и лук, а затем провел более 3 часов в отделении неотложной помощи, отказываясь их выплевывать»

«Увидела самого милого маленького хомячка! Я прям завизжала от милоты»

«Каждый раз, когда мы начинаем серьзный разговор, он думает, что мы на него сердимся — и делает вот такую морду»

«Кошка притворялась больной, пока меня не было. Парень решил позвонить мне, и как только она услышала мой голос — выскочила из укрытия с такой мордашкой!»

«Мой лесной приятель»

«Помыла спасеныша. Он такой маленький и уязвимый, что мое сердце растаяло!»

«По крайней мере она попыталась»

«Встретила Лолу на работе. Вы только посмотрите на ее зубки»

«Папа поймал моего кота в кадр»