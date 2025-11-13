Мы представили наряды 15+ любимых киногероев на подиуме — и это просто шик

Наряды главных героев любимого кино давно стали частью их образов. Когда-то мы мечтали о таких платьях и костюмах, как у Людмилы Прокофьевны или Верочки, потом они казались нам устаревшими. Но мода развивается по спирали, и мы подумали: «А что, если б сегодня на подиум вышли модели в подобных образах?» Сейчас на показах и не такое можно увидеть! Конечно, они не полностью копируют первоначальные наряды, но максимально близки к ним. И в этом есть своя изюминка.