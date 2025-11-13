Мы представили наряды 15+ любимых киногероев на подиуме — и это просто шик
Наряды главных героев любимого кино давно стали частью их образов. Когда-то мы мечтали о таких платьях и костюмах, как у Людмилы Прокофьевны или Верочки, потом они казались нам устаревшими. Но мода развивается по спирали, и мы подумали: «А что, если б сегодня на подиум вышли модели в подобных образах?» Сейчас на показах и не такое можно увидеть! Конечно, они не полностью копируют первоначальные наряды, но максимально близки к ним. И в этом есть своя изюминка.
Нина Соломатина — «Карнавал»
Джером Клапка Джером, сэр Уильям Самуэль Харрис и Джордж — «Трое в лодке, не считая собаки»
Людмила Прокофьевна — «Служебный роман»
Надя Кузякина — «Любовь и голуби»
Баба Шура — «Любовь и голуби»
Людка Кузякина — «Любовь и голуби»
Дядя Митя — «Любовь и голуби»
Леночка Крылова — «Карнавальная ночь»
Верочка — «Служебный роман»
Людмила Свиридова — «Москва слезам не верит»
Пассия режиссера Якина — «Иван Васильевич меняет профессию»
Зина — «Иван Васильевич меняет профессию»
Сима-Гулливер — «Интердевочка»
Людмила Свиридова — «Москва слезам не верит»
Федул (Федулов) — «Афоня»
Леночка Крылова — «Карнавальная ночь»
Наташа и Зоя — «Три плюс два»
Гуттиэре — «Человек-амфибия»
Таня Огнева — «Разные судьбы»
Марианна — «Полосатый рейс»
Ох оказывается по мнению ИИ в СССР водили на поводке 🐅🐯 тигров)))
А еще мы с помощью нейросети «переодели» героев известных картин в современные наряды, и вышло стильно, модно, молодежно.
Комментарии
Просто превосходно! Серия «Ожидание vs. Реальность». Вот так вот закажешь на маркетплейсе наряд как на подиуме, а приходит то, что слева.
Это ж какое поле для деятельности! Можно крапать статьи ещё десятки лет. Бери фотку из фильма, меняй фон и позу и вуаля! - статья готова. Главное, ничего делать не надо, всё ИИ состряпает.
Многие получились очень даже стильно, а другие - придурковато, как сейчас на подиум и выходят.😂