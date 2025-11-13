Мы представили наряды 15+ любимых киногероев на подиуме — и это просто шик

15 часов назад
Мы представили наряды 15+ любимых киногероев на подиуме — и это просто шик

Наряды главных героев любимого кино давно стали частью их образов. Когда-то мы мечтали о таких платьях и костюмах, как у Людмилы Прокофьевны или Верочки, потом они казались нам устаревшими. Но мода развивается по спирали, и мы подумали: «А что, если б сегодня на подиум вышли модели в подобных образах?» Сейчас на показах и не такое можно увидеть! Конечно, они не полностью копируют первоначальные наряды, но максимально близки к ним. И в этом есть своя изюминка.

Нина Соломатина — «Карнавал»

Джером Клапка Джером, сэр Уильям Самуэль Харрис и Джордж — «Трое в лодке, не считая собаки»

Людмила Прокофьевна — «Служебный роман»

Надя Кузякина — «Любовь и голуби»

Баба Шура — «Любовь и голуби»

Людка Кузякина — «Любовь и голуби»

Дядя Митя — «Любовь и голуби»

Леночка Крылова — «Карнавальная ночь»

Верочка — «Служебный роман»

Людмила Свиридова — «Москва слезам не верит»

Пассия режиссера Якина — «Иван Васильевич меняет профессию»

Зина — «Иван Васильевич меняет профессию»

Сима-Гулливер — «Интердевочка»

Людмила Свиридова — «Москва слезам не верит»

Федул (Федулов) — «Афоня»

Леночка Крылова — «Карнавальная ночь»

Наташа и Зоя — «Три плюс два»

Гуттиэре — «Человек-амфибия»

Таня Огнева — «Разные судьбы»

Марианна — «Полосатый рейс»

А еще мы с помощью нейросети «переодели» героев известных картин в современные наряды, и вышло стильно, модно, молодежно.

Melancholy
1 день назад

Просто превосходно! Серия «Ожидание vs. Реальность». Вот так вот закажешь на маркетплейсе наряд как на подиуме, а приходит то, что слева.

Svetlana
14 часов назад

Это ж какое поле для деятельности! Можно крапать статьи ещё десятки лет. Бери фотку из фильма, меняй фон и позу и вуаля! - статья готова. Главное, ничего делать не надо, всё ИИ состряпает.

