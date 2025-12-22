Вот как бы выглядели наши любимые сказки, если бы в них снимались современные артисты

Сложно представить, как бы выглядели герои наших любимых сказок из детства, если бы их сыграли совершенно другие актеры. Но мы решили все же взглянуть на некоторых. Например, на Тимоти Шаламе в роли Пьеро, Джулию Робертс в образе Снежной королевы и даже на Генри Кавилла, если бы он сыграл князя Гвидона.