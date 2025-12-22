Вот как бы выглядели наши любимые сказки, если бы в них снимались современные артисты

Сложно представить, как бы выглядели герои наших любимых сказок из детства, если бы их сыграли совершенно другие актеры. Но мы решили все же взглянуть на некоторых. Например, на Тимоти Шаламе в роли Пьеро, Джулию Робертс в образе Снежной королевы и даже на Генри Кавилла, если бы он сыграл князя Гвидона.

Пьеро, «Приключения Буратино» — Тимоти Шаламе

Снежная Королева, «Тайна Снежной Королевы» — Джулия Робертс

Синяя Борода, «Сказки старого волшебника» — Венсан Кассель

Жена Синей Бороды, «Сказки старого волшебника» — Сальма Хайек

Фея-крестная и Золушка, «Золушка» — Мерил Стрип и Аманда Сейфрид

Марья Моревна, «Кащей Бессмертный» — Марго Робби

Мальвина, «Приключения Буратино» — Эль Фаннинг

Суок, «Три толстяка» — Дженна Дэвис

Пеппи Длинныйчулок, «Пеппи Длинныйчулок» — Джоуи Кинг

Марья-искусница, «Марья-искусница» — Рене Зеллвегер

Ильмень-Царевна, «Садко» — Кейт Уинслет

Анидаг, «Королевство кривых зеркал» — Сидни Суини

Князь Гвидон, «Сказка о царе Салтане» — Генри Кавилл

Хозяйка медной горы, «Каменный цветок» — Кейт Бланшетт

Конечно, мы привыкли и всей душой любим именно тех актеров, которые сыграли в этих фильмах, но попробовать взглянуть на любимые картины с другой стороны и пофантазировать бывает иногда интересно.

