20+ занятных деталей со съемок фильмов нашего детства, которые позволят глянуть на них под другим углом

Мы можем хоть десять раз пересмотреть какой-нибудь старый и любимый с детства фильм, и не знать, через что пришлось пройти его актерам и какие истории разворачивались на съемочных площадках. В этой подборке мы расскажем, какие закулисные дела происходили во время съемок старых и добрых новогодних сказок и детских фильмов.