Алексей Катышев.
Очень оказалась печальная судьба у этого человека. Очень жаль.
20+ занятных деталей со съемок фильмов нашего детства, которые позволят глянуть на них под другим углом
Мы можем хоть десять раз пересмотреть какой-нибудь старый и любимый с детства фильм, и не знать, через что пришлось пройти его актерам и какие истории разворачивались на съемочных площадках. В этой подборке мы расскажем, какие закулисные дела происходили во время съемок старых и добрых новогодних сказок и детских фильмов.
- Главный красавчик фильма «Огонь, вода и... медные трубы» Александр Катышев получил роль Васи практически случайно. Он даже не был студентом или выпускником театрального института, а в свои неполные 18 лет учился на звукорежиссера и попался на глаза Александру Роу. Как вспоминает Катышев, мэтр сказал ему: «Молодой человек, вы даже не подозреваете, какие у вас чудные глаза». Правда, этому решению режиссера воспротивились члены художественного совета, которым дебютант без актерского образования «не зашел». Роу настоял: либо Катышев, либо фильма не будет. А затем претенденту на роль Васи покрасили волосы в пшеничный цвет и сделали нужную прическу — и тогда уже никто не сомневался, что это лучший вариант для главного героя.
Алексей Катышев.
- В «Старике Хоттабыче» на роль джинна пробовались, в том числе, Евгений Лебедев и Георгий Вицин, но досталась она Николаю Волкову. И для него это стало трамплином в карьере — к 50 с лишним годам он снялся всего в нескольких малозаметных ролях, а после роли Хоттабыча сыграл в более чем 50 фильмах.
- Есть забавная история про известный эпизод, где джинн объедается мороженым в цирке. Рассказывают, что сначала сцену снимали с настоящим мороженым в стаканчиках, и Николай Волков съел его столько, что потерял голос. Когда он восстановился, то решил поберечься — вместо холодной сладости ел глазированные сырки. Именно эти кадры и попали в финальный монтаж фильма. А глазированные сырки Волков, говорят, возненавидел навсегда.
У Вицына вообще не тот типаж. Где вы видели арабского джинна с таким лицом?
- Изначально Алисой в «Гостье из будущего» должна была стать Наталья Шанаева. На пробы она взяла с собой подругу Наталью Гусеву, и режиссер понял, кто на самом деле должен стать Алисой. Шанаева в итоге сыграла Лену Домбазову.
- Известную песню про голос из прекрасного далека на самом деле принадлежит не ребенку. Изначально планировалось, что ее исполнит кто-то из Большого детского хора, но им не удалось передать нужную эмоцию, так что режиссер поручил это взрослой певице Татьяне Дасковской. Именно ее мы теперь и слышим в «Гостье из будущего».
- Татьяну Клюеву, которая получила роль Варвары-красы, режиссер Александр Роу приметил еще при подготовках к съемкам «Морозко». Но тогда ей было только 14 лет, поэтому роль Настеньки получила Наталья Седых. И спустя четыре года 18-летняя Татьяна Клюева стала главной звездой фильма «Варвара-краса длинная коса». Рассказывают, что Александр Роу довольно жестко следил за распорядком своей главной актрисы, и во время съемок даже мог запереть ее на ключ в ее номере в 21 час.
- Еще один забавный эпизод. Администратором на съемках работал будущий создатель «Ералаша», на тот момент 20-летний студент ВГИКа Борис Грачевский. И для знаменитой сцены, где из воды появляется рука, которая грозит пальцем («Должо-о-ок!»), потребовалось, чтобы кто-то нырнул в огромный таз со специальной перчаткой с когтями. Так как Грачевский был самым молодым членом команды, исполнить эту задачу поручили ему.
Моя любимая советская «принцесса» (по аналогии с диснеевской принцессой, так-то героини все разного положения).
- Подбор исполнителей главных ролей в «Приключениях Электроника» происходил мучительно долго. Юра и Вова Торсуевы стали 368-й парой близнецов, пришедших на пробы. Трудности заключались в том, что близнецы должны были не только хорошо исполнять роли, но и уметь играть на гитаре, петь, танцевать и ездить на мотоцикле.
Тем не менее, для сложных и опасных трюков на съемках использовали манекен с прикрученными гироскопами от авиационных приборов. Говорят, потом этот робот-манекен еще некоторое время стоял на проходной киностудии и пугал своим видом народ.
- Для Лидии Вертинской — жены легендарного исполнителя Александра Вертинского — роль птицы Феникс в «Садко» стала дебютной в кино. Съемочной группе требовалась актриса необычайной красоты, и кто-то вспомнил о Лидии. В итоге сыграла она блестяще, но в кино так и не «закрепилась» — после «Садко» она снялась всего в четырех картинах.
Будучи миниатюрной девушкой, Вертинская сумела забраться в костюм птицы и сидеть в специальном корсете, поджимая ноги под себя. Сам костюм изготовили в мастерской Большого театра, а для крыльев-рукавов использовали павлиньи перья.
- Во время съемок был курьезный момент. По сюжету, пение Феникса усыпляло всех вокруг. «Уложить» актеров и массовку было легко, а вот слоны режиссерскому замыслу так просто не подчинялись. В итоге было решено пойти на хитрость — группа засняла поднимающихся слонов, а потом на монтаже пленку прокрутили в обратную сторону.
- Змея Горыныча для фильма «Василиса Прекрасная» по просьбе режиссера Александра Роу изготовляли на экспериментальном заводе игрушек в Подмосковье. Чудище было 5 метров в высоту и 11 метров в длину, на место съемок его доставляли на четырех ж/д платформах в разобранном виде. В движение во время съемок его приводили 20 человек: одни сидели в головах, другие управляли шеями, туловищем и хвостом.
- Неожиданная проблема на съемках случилась с конем, на котором с Горынычем должен был биться Сергей Столяров в роли Ивана. Животное категорически отказывалось подъезжать к монстру. В итоге целая неделя ушла на то, чтобы «приучить» коня к Горынычу при помощи медленных приближений и угощений. В итоге конь привык к чудищу, но все равно большая часть эпичной битвы была поставлена при помощи комбинированных съемок.
- Фильм «Мама» 1976 года, где Людмила Гурченко играла Козу, снимали на двух языках. Причем хронометраж и порядок сцен в каждом из языков отличался. Из-за этого первоначальный бюджет фильма в процессе утроился.
- Пожалуй, самый милый факт об этом фильме, о чем снимавшие его люди просто не могли знать: с 2003 года «Мама» стал традиционным рождественским кино в Норвегии. Его ежегодно показывают на государственном телевидении NRK, как у нас — комедии Гайдая и «Иронию судьбы».
Как интересно, я не помню "Маму", там есть что-нибудь рождественское?
- На роль Настеньки в «Морозко» Александр Роу рассматривал Надежду Румянцеву, а Марфушенькой могла стать Тамара Носова. Любопытно, что Инна Чурикова, которая пришла на пробы, будучи еще студенткой Щукинского училища, не надеялась, что ее возьмут на роль Марфуши. Но, по ее шуточному предположению, она так хорошо щелкала орехи, не щадя зубов, что Александр Роу утвердил ее на роль.
- На съемках было непросто. Зимнюю сказку пришлось снимать летом, поэтому актеры в шубах страшно запаривались и отпивались минералкой. А бедной Чуриковой в одной из сцен пришлось с восторгом грызть сырую луковицу — яблоко для реквизита просто забыли привезти на площадку. На этом ее страдания не закончились: позже актриса призналась, что, увидев себя на экране, показалась себе ужасно некрасивой. Но в итоге эта роль стала началом блестящей карьеры.
- А еще известный режиссер Стивен Спилберг назвал «Морозко» предтечей голливудских шедевров, потому как из визуальных решений и идей Александра Роу родились множество спецэффектов для американских блокбастеров.
Эта дедушке все бы объяснила. И про холодно ли, и про танцует ли она с такими)))
- Исполнительницы ролей Оли и Яло в «Королевстве кривых зеркал» Оля и Таня Юкины были похожи на своих персонажей. Оля была скромницей и отличницей, а Таня учиться не любила, и была девчонкой шумной и задиристой.
С выходом фильма 9-летние ученицы московской школы № 337 стали звездами. Им приходили целые мешки писем от зрителей, да и в самой школе девочкам не давали прохода. Но они так и не продолжили карьеру в кино. А могли стать нашими сестрами Олсен.
- А легендарный Георгий Милляр в «Королевстве кривых зеркал» сыграл наиглавнейшего церемониймейстера, королевского возчика и другие роли. Впрочем, для этого актера подобная «многостаночность» — нормальная практика. Например, в фильме «Огонь, вода и... медные трубы» он был Кощеем Бессмертным и глухим пожарным.
Читала про сестер Юкиных. Им мама жизнь испортила своей простотой.
- Детский мюзикл «Приключения Буратино» в какой-то момент чуть не отправился на полку. Принимающие работу члены художественного совета сочли фильм «безобразным», причем с интересными формулировками: кот без хвоста, лиса в платье, да еще и Буратино издевается над пожилым человеком (Карабасом Барабасом). Но решили все же запустить картину в показ, чтобы не срывать планы и не лишаться премий. В итоге 1 и 2 января 1976 года на Центральном телевидении впервые показали «Приключения Буратино», и это стало классикой нашего детства.
- Еще один интересный нюанс: на роль Черепахи Тортиллы изначально приглашали легендарную Фаину Раневскую. Но она была уже в преклонном возрасте, и из-за проблем со здоровьем отказалась, применив свою фирменную иронию: «Я с удовольствием сыграю Черепаху, но только если съемки будут проходить у меня в подъезде».
Кстати, на съемочной площадке распыляли запах древесной хвои, чтобы юные актеры ощущали, что их коллега-Буратино действительно был изготовлен папой Карло из поленца.
Посмотрите также нашу подборку историй о том, как снимались всенародно любимые фильмы.
Комментарии
Ну наконец-то вполне годная к прочтению статья! Какая редкость здесь, чтобы было интересно.