15 душевных историй о соседях, жизнь с которыми полна сюрпризов
Хорошие соседи — это не просто люди за стеной, а невидимый круг поддержки, который делает наши будни спокойнее. Будь то помощь с тяжелыми сумками или понимающее молчание в ответ на плач ребенка. Эти истории — очень живые, настоящие, пахнущие свежей выпечкой и весенним утром. Они напоминают, что даже в шумном городе можно найти родные души, которые умеют сопереживать и бескорыстно согревать своим теплом.
- Жена уехала в отпуск с подругами на две недели. Сижу на кухне, а тут сосед звонит в дверь: «Выйди, поговорить надо». Выхожу, а он мнется. Говорит: «Слушай, я знаю, что твоя в отъезде. Не хочу проблем, но жена видела, как к тебе вчера женщина заходила». Пришлось объяснять, что это моя двоюродная сестра заезжала. Вечером созвонился с женой, рассказал. Она только рассмеялась.
- У нас на этаже в нашем крыле четыре квартиры. Каждый год в новогоднюю ночь я выставляю на тумбочку коробку «Раффаэлло», на листке маркером пишу поздравление своим соседям, прикрепляю этот лист на входную дверь в крыло — и начинается круговорот вкусняшек в коробке! Соседи и их гости угощаются раффаэлками, кладут в коробочку свои конфеты, содержимое постоянно пополняется и обновляется прямо до Старого Нового года.
- Уже несколько дней подряд в почтовом ящике нахожу записки — короткие, без подписи, но очень милые. То пожелают хорошего дня, то напомнят, что я красивая, то просто нарисуют смайлик с сердечками. Сначала подумала, что кто-то ошибся адресом. Но потом заметила, что послания появляются только тогда, когда я возвращаюсь поздно с работы. Сегодня я решила подкараулить тайного доброжелателя.
Оказалось, это парень из соседнего подъезда — тот самый, который всегда здоровается и помогает бабушкам с сумками. Он покраснел, когда я вышла, но улыбнулся. Завтра оставлю ему в ящике ответ с благодарностью и номером телефона. Потому что такие штуки — это как глоток воздуха.
«Мой сосед отдавал эту настоящую зверюгу»
Ну надо же какое совпадение! Кто то из наших соседей вчера выставил на улицу крупный кактус в горшке. Явно избавлялся от растения. А оно в ужасном состоянии. Прослеживается тотальное отсутствие минеральной подкормки. Светло желтый цвет, тронутый зеленью. Короче- пересадил его рядом с домом и полил разбавленным удобрением+ автоматический полив. Посмотрим что будет. А этот суккулент на фото в идеальном состоянии
- У нас в подъезде завелся «анонимный критик». На каждом объявлении от управляющей компании кто-то подрисовывал смешные рожицы или писал ироничные комментарии. Вчера вижу — у доски объявлений стоит наш бывший директор школы и увлеченно пририсовывает усы управдому. Заметил меня, поправил очки и строго так говорит: «В моем возрасте, голубчик, это единственный способ не сойти с ума от их орфографических ошибок в официальных документах. Присоединяйтесь, у меня и фломастер лишний есть».
- Соседка на восьмой неделе, и аппетита особо нет. А муж у нее работает сушистом и вечно приносит с работы гостинцы. Вот уже третий вечер подряд она приносит эти роллы мне. Предлагала деньги — она меня странной назвала. Чудесные у меня соседи все-таки.
- Прошло уже пару месяцев с тех пор, как я рассталась с мужем, и теперь я одна с малышом и двумя кошками. Да, нелегко, но мы справляемся. В нашем подъезде все друг друга знают. Иногда оставляю пакет с мусором у двери, думая, что заберу его, когда буду выходить на прогулку с малышом. Часто возвращаюсь — а мусора уже нет. Оказывается, кто-то из соседей помогает. Решила как-то узнать, кто этот таинственный помощник. Подглядываю в глазок — а там парень с верхнего этажа. Может, стоит зайти к нему с конфетами в благодарность?
Мало того, что свинья натуральная – только свиньи свой мусор за дверь выставляют, так ещё и ославила себя на весь Интернет!
«Почему у соседей из дома напротив коза? Что там происходит?»
- У нас был сосед. Каждое утро он говорил: «Доброе утро». И так каждый день в течение 10 лет. Когда мы уезжали, он пришёл к двери. Долго смотрел на нас молча. А потом подошел и сказал: «А кто теперь будет отвечать мне утром?» 2 слова в день. 10 лет подряд. И это оказалось целой дружбой. Мне тогда было 14. Но я запомнил навсегда: язык — это не длина предложений. Это постоянство присутствия.
- Смотрю в глазок и вижу бабулю, которая живет под нами. Я думаю, что случилось?! Тихо же. Открываю дверь, а она: «Добрый вечер! У вас все хорошо?» Я говорю: «Да!» Она спрашивает: «А где дети? Почему я их не слышу? Они здоровы?» Я отвечаю: «Да, просто я им замечания делаю и объясняю им, что они вам мешают, создавая шум и гам!» А она смеется и говорит: «Вы что? Вы мне не мешаете, пускай у деток будет детство, они же не могут просто сидеть и молчать!» Я чуть не упала на пороге.
- Ко мне перед третьими родами пришла бабушка-соседка по лестничной клетке, чтобы сказать, что я всегда могу на нее рассчитывать и она с удовольствием посидит с моими детьми — со всеми сразу или по отдельности, если мне будет нужно. Пока еще мне это ни разу не понадобилось, но душу греет, что меня окружают такие добрые и отзывчивые люди.
«Как вам атмосфера? Повезло жильцам. Живут среди людей»
- Мы снимали квартиру на четвертом этаже. Двое детей, младшему — два месяца. Он после сложной операции — ор всю ночь на протяжении нескольких месяцев. Как-то смогла уложить его, зашла в туалет и чихнула, а мне с третьего этажа сосед говорит: «Будьте здоровы!» Я автоматически: «Извините за шум, мы после операции». А он: «Не извиняйтесь, ребенок не виноват». Мне реально стало легче от такого понимания.
Два – это, конечно, тоже несколько, но сформулировано не очень: младенцу два месяца, только после операции, несколько месяцев орёт без остановки. Как будто в утробе ещё орать начал...
- Утром ровно в 8:00 мой друг Гуччи — кокер-спаниель с верхнего этажа — идет гулять и гавкает два раза. Я люблю этого мелкого гавкалу, и мне его лай не мешает. Но в последнее время хозяйка дает ему перед прогулкой мячик — и теперь он молчит. А я понял, что привык жить с его лаем. И мне теперь чего-то не хватает.
у соседей чихуа-хуа Ричи. завидев меня, он начинает лаять. но если хозяев нет рядом, Ричик превращается в трусло, не способное даже меня обойти.
- Весеннее обострение — оно такое. На меня вчера в подъезде накинулась с воплями соседская тетка из-за того, что я готовлю дома еду и она пахнет на весь подъезд. Не воняет, а именно пахнет. Вкусно. А муж этой тетки просит приготовить ему то же самое.
У меня с запахами чужой еды наоборот, увы.
Вчера спускаемся по лестнице и на весь дом пахнет кошмарной восточной едой со специями, которую готовят в пятницу.
На фоне этого запах варящейся гречки или свежей картошки кажется райским ароматом)
«Была в гостях у соседки. Белый кот и полосатая кошка. Каждый весом килограмм по 7-8. Это не коты, это слоны! Где ж Жанна их взяла?»
- Многие жалуются на соседей, а я хочу похвастаться: у нас достаточно дружный подъезд!
Помочь перенести тяжелые вещи? На девятом — добрый, сильный мужик. И все бесплатно, по-соседски. И в случае чего мы не ругаемся друг с другом. Например, у соседей сверху постоянно шумит ребенок — и мы с пониманием относимся. У других ночью может начать лаять собака — тоже не ворчим.
- Иду сегодня из магазина, руки заняты — тащу два огромных пакета. Подхожу к подъезду. Дверь открывает сосед. Смотрит на меня с сочувствием и говорит: «Мужика тебе надо!»
И уходит. Дверь в подъезд закрывается прямо перед носом. Мужика в этой истории действительно не хватило
- Захожу в подъезд, а там сосед в костюме динозавра пытается запихнуть в лифт гигантский фикус. Мы встретились взглядами через пасть тираннозавра — и воцарилась тишина.
Я не придумал ничего лучше, чем спросить: «Меловой период закончился, переезжаем?»
Он просто молча кивнул и закрыл двери. Теперь каждый раз, когда вижу его без костюма, чувствую, что это я здесь лишний.
