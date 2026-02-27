18 человек, которые просто хотели поесть не дома, но лучше бы пельменей сварили

Как же здорово, когда вам готовит кто-то другой, а вы просто сидите в уютном ресторане или кафе и ждете свой заказ. Вот только многие герои этой статьи уверены, что повара в их случае слишком увлеклись и перемудрили с подачей. Впрочем, кое-какие идеи явно пришлись гостям по вкусу — взять хотя бы сосиски на вилках или блюдо, которое принесли сразу на весах.