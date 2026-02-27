18 человек, которые просто хотели поесть не дома, но лучше бы пельменей сварили

Кухня
1 час назад
Как же здорово, когда вам готовит кто-то другой, а вы просто сидите в уютном ресторане или кафе и ждете свой заказ. Вот только многие герои этой статьи уверены, что повара в их случае слишком увлеклись и перемудрили с подачей. Впрочем, кое-какие идеи явно пришлись гостям по вкусу — взять хотя бы сосиски на вилках или блюдо, которое принесли сразу на весах.

Моя мама и курица с картошкой фри в лодке

Кошачья прислуга
1 день назад

Ну в принципе ничего катастрофического, кроме того, что фри лежит под курицей и основательно помялся от этого.

«Попросил сэндвич с ветчиной и индейкой в отделе готовой еды в продуктовом магазине. Через 10 минут ожидания получил это»

Асия
1 день назад

А что не так, всё отлично. Надо было ещё булочку (или две, в зависимости от того, сколько начинки вы любите) простую купить, типа для бургера или хот-дога, какие продаются, ну или просто хлеб, и получилось бы два сэндвича)) Плохо что ли?

«Можно мне вторую половину, пожалуйста?»

«Вот салат, который заказала моя мама. Сверху этого кочана — ветчина, швейцарский сыр и соус»

Асия
1 день назад

Я извиняюсь, а мясницкого тесака или топора не прилагалось? Так и надо пытаться от этого как-то откусить? Ни у одного человека так челюсть не раскроется. Это даже не примнётся, как запланировано в высоких бургерах…

«В ресторане мне достался самый маленький бургер в моей жизни»

  • В комплекте идет зубочистка. А то вдруг ваш бургер начнет убегать. © jkurts91 / Reddit

«Это у них тартар из настоящего меню для людей»

  • Я была в том ресторане и заказывала это блюдо. Кажется, даже официанту было неловко подавать его. © NightCheeseNinja / Reddit

«Мне подали пирожные макарон с куриной печенью в горшочке с искусственным мхом»

«Бумага в моем стейке. Да уж...»

«Вот такие макароны с сыром мне принесли в ресторане. Они были водянистее, чем заказанный ранее стакан воды»

«Блины на доске. Еще и взбитые сливки на стол попали»

Асия
1 день назад

Не считая доски, всё очень красиво. В чём была проблема подавать на деревянной тарелке, если уж так надо?..

«Всем остальным за столом достались тарелки, а мне — сковорода»

Асия
1 день назад

Готова спорить, что кафе позиционирует себя как местечко типа "Вкусно, как дома!", "Пирожки как у вашей бабушки!", "Домашняя еда!", "Семейные рецепты!"))

«Торт ко дню рождения на сланцевой плитке»

«Жареные во фритюре сосиски подаются на вилках. Наверное, нелегко так возиться с каждой порцией, но идея вроде неплохая»

Асия
1 день назад

Если вилки не были жирными, то всё нормально. Отчасти даже удобно, наверное, хотя и не слишком оптимально - мыть шесть вилок вместо одной.

«По крайней мере, я знаю, что они не соврали насчет размера порции»

Асия
1 день назад

Уверены? А вдруг весы неправильно настроены или деления врут?

  • Наверняка за этим кроется забавная история. Например, владелец постоянно получал жалобы на то, что в тарелке слишком мало еды. © ambulance-kun / Reddit

«Мне принесли говяжьи щечки в высоком и узком старинном металлическом ведре»

  • Судя по всему, это винтажные французские эмалированные ланч-боксы. Думаю, они дорогие. © RobotMaster1 / Reddit

«Бургер на паре согнутых автомобильных номеров»

Жанна
1 день назад

Уже ничему не удивлюсь. Даже если подадут суп в старом башмаке.

«Еда на колпаке от колеса. Когда официантка принесла заказ, я спросил, не разыгрывают ли меня»

«Мое мнение о местной закусочной изменилось»

  • Я бы обязательно попросила тарелку, потому что в это дерево впитается весь яичный желток. © PattyNChips / Reddit

А вам когда-нибудь приносили в ресторане что-то подобное? Вы сразу разворачивали официанта обратно на кухню или с восторгом дегустировали необычное блюдо? Поделитесь своим опытом в комментариях к этой статье.

Фото на превью bigzigkc / Reddit

