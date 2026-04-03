20 трогательных фото и историй о том, как наши мамы и бабушки умели выглядеть безупречно в любые времена

Жили в Сибири а моя мама была отменной модницей и задавакой (одно слово-львица) На каблуках ходила и после 70, пока ногу не сломала. Журналы мод 50-60х годов мы хранили до 2000. Платья шила роскошные. Где материал брала? Одно время у нее была одна юбка и куча разнообразных блузок. Их она меняла каждый день и на работе спрашивали каких размеров у нее платяной шкаф 😂 Шляпку носила и когда за 90 уже было. Горжусь ею, несмотря на то что ее эго зашкаливало