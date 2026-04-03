20 трогательных фото и историй о том, как наши мамы и бабушки умели выглядеть безупречно в любые времена
Согласитесь, листать старые семейные альбомы — настоящее удовольствие. В них можно увидеть своих еще совсем юных и невероятно красивых мам и бабушек. У них не было стилистов, большого выбора одежды и аксессуаров, но они умудрялись всегда выглядеть стильно. А все благодаря потрясающему чувству вкуса и блеску в глазах. В этой подборке мы собрали не только фото, но и живые воспоминания о том, как наши мамы создавали безупречные образы буквально из ничего.
«На маме купальник, сшитый из черной мужской майки. И все же, по-моему, она круче многих девушек с конкурсов красоты»
Секрет идеальных нарядов
- У мамы всегда были самые модные наряды, а шил ей их наш сосед Игорь Михайлович. Люди шептались, что у мамы с ним шуры-муры. Тем более что ни примерка — то на час. Недавно я спросила почему, а она и говорит: "А я Игоря заставляла каждую мою особенность учитывать. Надевала, что он там сшил, потом садилась и вставала в этом, мы смотрели, как ткань ложится. Примеряли с каблуками и без, чтобы сделать так, чтобы при любом раскладе платье смотрелось. И вот благодаря такому подходу вся одежда садилась просто идеально.
Комментаторы, вы очевидно тоже в тонкостях шитья не очень разбираетесь. Я шила по индивидуальным заказам и вы даже не представляете, сколько времени нужно, чтобы подогнать по фигуре платье или пиджак. Особенно, если это действительно "фигуристая" фигура: где-то изгиб, где-то прогиб и т.п. На примерку как правило уходит не меньше часа, а то и больше. На толстое тело шить легче, там жировая прослойка сглаживает все нюансы: шьёшь мешок с небольшими вытачками и подгонять особо нечего.
«На этой фотографии мама сидит в новом платье. Оно было цвета морской волны, пуговицы как перламутровые. Я сижу надутая, потому что на мне не такое красивое платье, как у мамы»
В пять лет такая ценительница одежды! Что с ней дальше-то стало? А платье отличное, только дети обычно радуются за мам, им и в голову не придет себя с ними сравнивать.
«Мои стильные родители на фестивале. Мама — самая красивая женщина, которую я когда-либо знала, она такая крутая! Жаль, я не унаследовала ее потрясающие ноги»
- Как же круто они одеты! © ReferenceMuch2193 / Reddit
«Моя бабушка Лилиан Ламуро в молодости. Она всегда была невероятно модной и обожала фотографироваться у профессиональных фотографов»
«Моя мама легко могла бы стать звездой соцсетей. Ее чувство стиля было просто потрясающим! Мне достались несколько ее любимых вещей, и люди часто отмечают, какие они классные»
- В таком наряде просто не возможно не чувствовать себя круто! © twirlycurls / Reddit
«Мои невероятно стильные бабушка, дедушка и папа. 60-е. Бабуля и по сей день остается модницей»
Платье, которое дарило уверенность каждой, кто его надевал
- Когда я была маленькой, к моей маме часто заходили подружки и одалживали определенное платье. Еще называли его «счастливым». Я не понимала почему, ведь оно было обычное, темное, без блесток. Прошли годы. Я перебирала мамины вещи и нашла его на дне шкафа. Надела ради интереса и вдруг почувствовала, что спина выпрямилась, походка изменилась, я почувствовала себя очень женственной. И тогда поняла, почему это платье ходило по рукам. Его сшила моя бабушка, и сшила очень качественно. Сидело оно великолепно и от этого сразу придавало уверенности. Это вам не масс-маркет.
Я верю, что платье могло быть классным и качественным, но у мамы что, подружки были по одному шаблону сделаны, что оно абсолютно на всех село так же идеально, как на ту, для кого шилось? Рост, тип фигуры, параметры - конечно, есть удивительные полностью универсальные МОДЕЛИ одежды, но чтобы буквально одна и та же вещь безупречно подошла всему кругу общения??
«Я просто в восторге от стиля моей мамы»
«Фото сделано в 1950-х годах. На этом потрясающем снимке моя мама (справа) с друзьями. Мне так нравится, какой она свободной и счастливой она выглядит»
«Мои счастливые родители после бракосочетания. Это было ровно 55 лет назад»
Ох и шубка у вашей матушки!!! Каракуль!!! У моей мамы такая же была, такого же фасона.Я бы не отказалась от такой
- Какие стильные все! © seriosno / Pikabu
Маленькие радости из маминого шкафа: история о сиреневой парче и детском восторге
- Мама была большая модница и к каждому эпохальному празднику шила себе новое платье. Нет, не сама, хотя шить она умела, только в ателье или у портнихи. Однажды мама раздобыла удивительную ткань типа тонкой парчи: по сиреневому фону переливались серебристые густые завитки, как веточки коралла. И сшили ей из этого волшебства не менее волшебное платье. Какой же красивой мама была в этом облегающем мерцании! В нем она ходила на заводской новогодний вечер и с папой в ресторан. А мы с сестрой с восторгом смотрели, как она одевается и прихорашивается. Я же донимала маму бесконечными просьбами отдать это платье мне, когда оно ей надоест.
Считаю только так и нужно. А отелье тебе хорошо сошьют и по фигуре а в магазине всё ширпотрëб и как у всех
«Моя бабушка в 1948 году. Она была инструктором по плаванию на протяжении всей своей жизни»
«Моя бабушка в Египте. Как бы мне хотелось иметь такие же туфли, как у нее!»
«Какой же красивой была бабуля! В 1951 году мои бабушка и дедушка по отцовской линии переехали по работе в Египет. Как ей вообще удалось добраться из Оклахомы в Египет с двумя маленькими сыновьями и еще одним на подходе?»
- Приехала в Египет и поняла, что слишком нарядилась. © Crankenstein_8000 / Reddit
«Моя стильная мама на побережье Джерси, 1970 год»
«Несколько любимых фотографий моей бабушки, иконы стиля. У нее всегда был уникальный стиль, она заказывала одежду у портного, используя старые вещи моего дедушки»
- Как бы я хотела, чтобы она меня одела! Какая же она была невероятно модная и изобретательная женщина! © sawamiiiiiiiiiiiiii / Reddit
«Моя мама и ее потрясающая прическа»
«Моя мама в середине 50-х. Всегда нарядно одетая, ездила на работу на общественном транспорте на каблуках»
Жили в Сибири а моя мама была отменной модницей и задавакой (одно слово-львица) На каблуках ходила и после 70, пока ногу не сломала. Журналы мод 50-60х годов мы хранили до 2000. Платья шила роскошные. Где материал брала? Одно время у нее была одна юбка и куча разнообразных блузок. Их она меняла каждый день и на работе спрашивали каких размеров у нее платяной шкаф 😂 Шляпку носила и когда за 90 уже было. Горжусь ею, несмотря на то что ее эго зашкаливало
Родные образы: история об одном безупречном костюме и запахе из детства
- Моя мама тоже была большой модницей. Мое самое яркое воспоминание из детства — это когда мы с ней ходили на дом к портнихе. Пока они с мамой занимались ее нарядами, мне давали выпуски журнала «Нива», и это было так интересно и захватывающе, что до сих пор помню некоторые картинки из них. А костюмы и платья у мамы от этой портнихи были просто потрясающим. Помню самый мой любимый: узкая юбка до колен и красивейший жакет с рукавами-буфф и красивыми перламутровыми пуговицами. А еще он долго пах настоящими французскими духами.
Не понимаю, почему вы должны надеть это платье. Это мамино, сшито на неё, по моде тех лет
- Я в восторге от ее стиля. Она выглядит такой модной и сияющей. Как будто внимание публики создано для нее. Настоящая королева! © ForestOfHandsNTeeth / Reddit
Комментарии
Мода ведь лет через 30 возвращается, но удивительно, что ни мужская мода 70-х, ни женская 90-х не вернулись
Очень красивые мамы и бабушки. И, заметьте, отсутствие утиных губ никак не мешало им сиять!)