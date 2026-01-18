16 фото наших нарядных мам, которые создавали сказку словно из воздуха
Фотоподборки
10 часов назад
Новогодние праздники всегда были поводом нарядиться — даже когда магазины не ломились от вариантов, а модные образы приходилось буквально собирать по кусочкам. Однако наши мамы, тети и бабушки умудрялись выглядеть эффектно и супер-стильно, будучи полны той самой уверенности, которая делает любой образ неповторимым. Мы собрали фото, на которых новогодние модницы прошлых лет блистают во всей красе, и налюбоваться не можем!
«Мама и бабушка на мамином новогоднем корпоративе в 80-х»
- А мамочка у тебя та еще хулиганка! © rawberto3000 / Reddit
«Мама в канун Рождества в середине 60-х»
«Мама с папой обнимаются в новогоднюю ночь в конце 50-х»
«В таком виде моя мама пришла на новогодний корпоратив в начале 80-х»
«Бабушка и мама на новогоднюю ночь в 1984-м»
«Бабушка с сестрой на Рождество в 1960-х»
«С Рождеством вас от моей мамули из 80-х!»
- Ничего себе! Эх, была бы у меня машина времени! © patticapulet / Reddit
«Рождественская вечеринка, на которой познакомились мои родители»
- А папа твой времени зря не терял! © cdbwdesign / Reddit
«1954 год, бабуля делает снимок на память, провожая маму на новогоднюю вечеринку»
«Новогодний корпоратив в офисе в начале 70-х»
- Есть в этих рукавах что-то викторианское... © teddy_vedder / Reddit
«Мама с папой в новогоднюю ночь в 1971-м»
«Бабуля в новогоднюю ночь в 1965-м году»
«Китайский Новый Год в Чайнатауне Нью-Йорка в 1960-м»
«Родители уже не вместе, но я люблю рассматривать фото, на которых они молоды и влюблены — как на этом новогоднем снимке из 90-х»
«Мама с папой, принарядившиеся для Нового Года»
«Родители после новогодней вечеринки в 1950-м»
- Похоже, они натанцевались на славу! © GoGoCrumbly / Reddit
Да уж, наши предки бесспорно умели поддать «шика-блеску»! И заявление это вовсе не голословно, ведь вот еще одна статья, доказывающая, что наши бабушки запросто могли затмить див Голливуда как своего, так и нашего времени.
Фото на превью manilaclown / Reddit
Комментарии
Уведомления
Вы что-то путаете, это вовсе не наши мамы, это из вашей любимой страны Реддит!
-
-
Ответить
Похожее
20+ внешних черт, которые стали визитной карточкой своих обладателей
Фотоподборки
1 месяц назад
17 человек, которых сама удача в лобик поцеловала
20+ ярких попутчиков, которые могут оживить даже самую скучную поездку
16 зимних историй, от которых даже Дед Мороз не сможет сдержать улыбку
17 детей, которые так шутканули, будто тайком ходят в школу юмора
Народное творчество
1 месяц назад
Мы пересмотрели классику кино и увидели, что жизнь за каких-то 50 лет изменилась до неузнаваемости
Кино
12 часов назад
«Упc, неловко вышло» — 16 курьезов, родившихся из обычной путаницы
18 историй о квартирантах, которых хозяева еще годами вспоминать будут
Народное творчество
1 месяц назад
15 случайных встреч, которые превратили обычный день в маленькое чудо
15+ историй о детях, чьи родители уже пресс от смеха накачали
16 честных историй от работников ЗАГСа, которые порой сами не верят в то, что происходит на регистрациях
Истории
1 неделя назад