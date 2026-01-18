16 фото наших нарядных мам, которые создавали сказку словно из воздуха

Новогодние праздники всегда были поводом нарядиться — даже когда магазины не ломились от вариантов, а модные образы приходилось буквально собирать по кусочкам. Однако наши мамы, тети и бабушки умудрялись выглядеть эффектно и супер-стильно, будучи полны той самой уверенности, которая делает любой образ неповторимым. Мы собрали фото, на которых новогодние модницы прошлых лет блистают во всей красе, и налюбоваться не можем!