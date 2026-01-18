16 фото наших нарядных мам, которые создавали сказку словно из воздуха

10 часов назад
16 фото наших нарядных мам, которые создавали сказку словно из воздуха

Новогодние праздники всегда были поводом нарядиться — даже когда магазины не ломились от вариантов, а модные образы приходилось буквально собирать по кусочкам. Однако наши мамы, тети и бабушки умудрялись выглядеть эффектно и супер-стильно, будучи полны той самой уверенности, которая делает любой образ неповторимым. Мы собрали фото, на которых новогодние модницы прошлых лет блистают во всей красе, и налюбоваться не можем!

«Мама и бабушка на мамином новогоднем корпоративе в 80-х»

«Мама в канун Рождества в середине 60-х»

«Мама с папой обнимаются в новогоднюю ночь в конце 50-х»

«В таком виде моя мама пришла на новогодний корпоратив в начале 80-х»

«Бабушка и мама на новогоднюю ночь в 1984-м»

«Бабушка с сестрой на Рождество в 1960-х»

«С Рождеством вас от моей мамули из 80-х!»

«Рождественская вечеринка, на которой познакомились мои родители»

«1954 год, бабуля делает снимок на память, провожая маму на новогоднюю вечеринку»

«Новогодний корпоратив в офисе в начале 70-х»

«Мама с папой в новогоднюю ночь в 1971-м»

«Бабуля в новогоднюю ночь в 1965-м году»

«Китайский Новый Год в Чайнатауне Нью-Йорка в 1960-м»

«Родители уже не вместе, но я люблю рассматривать фото, на которых они молоды и влюблены — как на этом новогоднем снимке из 90-х»

«Мама с папой, принарядившиеся для Нового Года»

«Родители после новогодней вечеринки в 1950-м»

Да уж, наши предки бесспорно умели поддать «шика-блеску»! И заявление это вовсе не голословно, ведь вот еще одна статья, доказывающая, что наши бабушки запросто могли затмить див Голливуда как своего, так и нашего времени.

Фото на превью manilaclown / Reddit

Комментарии

Уведомления
Alena
1 день назад

Вы что-то путаете, это вовсе не наши мамы, это из вашей любимой страны Реддит!

-
-
Ответить

