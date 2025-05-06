15 бабушек, которые в молодости дали бы фору самим Мэрилин Монро и Одри Хепберн
Говорят, раньше и трава была зеленее, и девушки — изысканнее. И стоит лишь заглянуть в старые семейные альбомы, как последнему утверждению обнаруживается подтверждение: в каждой семье наверняка найдётся та самая бабушка-красотка, чья фотография в юности способна затмить кадры со знаменитыми красавицами ушедших лет. В этой подборке — настоящие дивы прошлого, чья внешность, стиль и харизма впечатляют даже спустя десятилетия.
Бабушка в середине 50-х
- Вполне могла бы сойти за сестру Мэрилин Монро! © Magician_Sure / Reddit
Знакомьтесь — моя бабуля в 1946-м. А сегодня ей исполняется 96 лет!
Моя бабушка в Мексике, 1947 год. Ей тогда было 17. Сегодня её день рождения, и я так её люблю и скучаю безумно
Моя бабушка в 1948 году
- Ее челка просто волосок к волоску. © iamlifeafteryou / Reddit
- А я пришла сказать, что брови у нее прямо таки запредельные. © sunnyside_ / Reddit
Фото моей бабушки, ей тут около 20
- Какие глаза! Надеюсь, эта красота передалась по наследству. © Slapjackal / Reddit
- Я бы с ней спорить не стала, ух! Это подводка явно роковой женщины! © Unknown author / Reddit
Это моя прекрасная бабушка Лин — в период с 40-х по 50-е она работала моделью
Причём карьера у неё была долгой: она продолжала сниматься даже после 40 и объездила с работой полмира. Бабуля редко делилась подробностями, но я уверена — у неё за плечами была куча потрясающих историй! © Plus-Professor5909 / Reddit
- Ох, Лин, оставь хоть каплю харизмы нам, простым смертным! © Sailboat_fuel / Reddit
Моя бабушка была красоткой в 1956-м году
- Это же Роза, после того как она спаслась с Титаника! © cnapp / Reddit
В этом апреле бабуле исполнится 101 год
- Ничего себе! И там, и там выглядит просто супер! Срочно раскрывай ее секреты! © one-eyedCheshire / Reddit
- Она каждый день проходит пешком по три с лишним километра. © AbductedByAliens8
/ Reddit
Моя бабушка в 1948 году, ей здесь 19 лет
Это пробные снимки, которые сделал её брат в своей фотостудии. Её свёкры — мои прадедушка и прабабушка — уговаривали её попробовать себя в Голливуде, но бабушка выбрала жизнь домохозяйки. © Some_Surprise8929 / Reddit
Моя бабушка, родом из 1920-го
Надпись: «Моя Дженни. С любовью, Чес»
- К слову, за Чеса она все же не вышла. © crabatron4000 / Reddit
Бабуля в 1967-м
- Чувствую, за ней тогда увивался не один будущий дедушка. © RudeCheetah4642 / Reddit
Бабушка. Ушла из жизни год назад, совсем немного не дотянув до своего 96-летия
- Ух ты, ей была дарована и красота, и долгая жизнь. © Ambinas / Reddit
Моя бабушка в начале 50-х. Она просто обожала моду и всё, что связано с красотой
Фото бабушки из её выпускного альбома, 1947 год
- Она просто душечка! © dittidot / Reddit
Бабушка в 1960-х
- Харизму и хитринку в ней не проглядишь! © ATGF / Reddit
А вот эта подборка наглядно доказывает: в своё время зажигали на полную катушку не только бабушки, но и дедушки. Каждое фото — как стоп-кадр из фильма о настоящих звёздах своей эпохи.