15 бабушек, которые в молодости дали бы фору самим Мэрилин Монро и Одри Хепберн

Фотоподборки
5 часов назад

Говорят, раньше и трава была зеленее, и девушки — изысканнее. И стоит лишь заглянуть в старые семейные альбомы, как последнему утверждению обнаруживается подтверждение: в каждой семье наверняка найдётся та самая бабушка-красотка, чья фотография в юности способна затмить кадры со знаменитыми красавицами ушедших лет. В этой подборке — настоящие дивы прошлого, чья внешность, стиль и харизма впечатляют даже спустя десятилетия.

Бабушка в середине 50-х

Знакомьтесь — моя бабуля в 1946-м. А сегодня ей исполняется 96 лет!

Моя бабушка в Мексике, 1947 год. Ей тогда было 17. Сегодня её день рождения, и я так её люблю и скучаю безумно

Моя бабушка в 1948 году

Фото моей бабушки, ей тут около 20

  • Какие глаза! Надеюсь, эта красота передалась по наследству. © Slapjackal / Reddit
  • Я бы с ней спорить не стала, ух! Это подводка явно роковой женщины! © Unknown author / Reddit

Это моя прекрасная бабушка Лин — в период с 40-х по 50-е она работала моделью

Причём карьера у неё была долгой: она продолжала сниматься даже после 40 и объездила с работой полмира. Бабуля редко делилась подробностями, но я уверена — у неё за плечами была куча потрясающих историй! © Plus-Professor5909 / Reddit

Моя бабушка была красоткой в 1956-м году

В этом апреле бабуле исполнится 101 год

  • Ничего себе! И там, и там выглядит просто супер! Срочно раскрывай ее секреты! © one-eyedCheshire / Reddit
  • Она каждый день проходит пешком по три с лишним километра. © AbductedByAliens8
    / Reddit

Моя бабушка в 1948 году, ей здесь 19 лет

Это пробные снимки, которые сделал её брат в своей фотостудии. Её свёкры — мои прадедушка и прабабушка — уговаривали её попробовать себя в Голливуде, но бабушка выбрала жизнь домохозяйки. © Some_Surprise8929 / Reddit

Моя бабушка, родом из 1920-го

Надпись: «Моя Дженни. С любовью, Чес»

Бабуля в 1967-м

O_о
3 часа назад

Нюдовая помада - это огонь. Пофиг н.а моду.
Причёска тоже классная

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Бабушка. Ушла из жизни год назад, совсем немного не дотянув до своего 96-летия

  • Ух ты, ей была дарована и красота, и долгая жизнь. © Ambinas / Reddit

Моя бабушка в начале 50-х. Она просто обожала моду и всё, что связано с красотой

Фото бабушки из её выпускного альбома, 1947 год

Бабушка в 1960-х

tama
2 часа назад

Сразу видно, что эта бабушка из советского прошлого, а не импортного

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  • Харизму и хитринку в ней не проглядишь! © ATGF / Reddit

А вот эта подборка наглядно доказывает: в своё время зажигали на полную катушку не только бабушки, но и дедушки. Каждое фото — как стоп-кадр из фильма о настоящих звёздах своей эпохи.

Фото на превью Emergency-Month2462 / Reddit

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