17 женщин показали, как они наводят красоту с помощью косметики

Героини нашей статьи не прочь иногда взять в руки тушь, тени и помаду и поколдовать над своей внешностью. Кто-то из них отлично маскирует темные круги и провалы под глазами, кто-то может создать стойкий макияж, другие же любят просто накраситься и показать свой образ всем остальным или спросить совета, как его улучшить.

«Я стюардесса. Вот как выглядит мой макияж до и после 13 часов полета. На то, чтобы его периодически поправлять, времени нет»

«Неужели же я наконец-то нашла идеальный оттенок тонального крема!»

«С косметикой я выгляжу грубее? Мне нравится макияж. Но каждый раз, когда я его наношу, чувствую себя немного клоуном»

Нежные розовые румяна и более нюдовая помада — это то, что нужно этому образу. © SugarForYourGasTank / Reddit

«Что вы думаете о моем пробном свадебном макияже? Я думаю выбрать более светлый оттенок помады»

«Накрасилась для вечеринки»

«Мой макияж для обеда в стиле ретро»

«Макияж для маникюра. На его создание ушло 20 разных косметических средств»

Выглядишь как неземная королева фей, которой приходится притворяться человеком. © DefiantPumpkin / Reddit

«Создала сегодня мягкий гламурный образ»

«Нежный лавандово-розовый макияж»

«Гламурный макияж на свадьбу в качестве гостя»

«Мой вроде как естественный образ, который занимает 35 минут»

«Повседневный макияж, который не скрывает мои веснушки»

© cosicspacekid / Reddit Элина Че 1 час назад при такой мягкой базе стрелки лучше делать коричневыми и брови более теплым цветом. а то вышел диссонанс - теплый цвет волос и веснушек, холодные брови и черные стрелки. - - Ответить

«Макияж со вчерашнего свидания с мужем. Классный был день»

«Какая форма подводки больше подходит для моих глаз?»

Первая лучше сочетается с твоей стрижкой и золотыми кольцами. Вторая прекрасно подходит к твоей форме глаз, но не совсем соответствует стилю. Они обе прекрасны. © StarrysCastle / Reddit

«Кажется, я наконец-то добилась своего лучшего макияжа „на выход“. Жаль, нельзя носить его каждый день, потому что трачу на него слишком много времени»

«Какой образ подойдет для фотосессии по случаю помолвки?»