17 женщин показали, как они наводят красоту с помощью косметики
Героини нашей статьи не прочь иногда взять в руки тушь, тени и помаду и поколдовать над своей внешностью. Кто-то из них отлично маскирует темные круги и провалы под глазами, кто-то может создать стойкий макияж, другие же любят просто накраситься и показать свой образ всем остальным или спросить совета, как его улучшить.
«Я стюардесса. Вот как выглядит мой макияж до и после 13 часов полета. На то, чтобы его периодически поправлять, времени нет»
- Впечатляет! Вы великолепны. © Connect_Bee2546 / Reddit
«Неужели же я наконец-то нашла идеальный оттенок тонального крема!»
Румяна (или что это) вокруг глаза создают впечатление замазанного фингала)
«С косметикой я выгляжу грубее? Мне нравится макияж. Но каждый раз, когда я его наношу, чувствую себя немного клоуном»
- Нежные розовые румяна и более нюдовая помада — это то, что нужно этому образу. © SugarForYourGasTank / Reddit
«Что вы думаете о моем пробном свадебном макияже? Я думаю выбрать более светлый оттенок помады»
«Накрасилась для вечеринки»
«Мой макияж для обеда в стиле ретро»
Я помню свою маму с такими тенями! Мне кажется такой макияж никогда больше не будет актуальным.
«Макияж для маникюра. На его создание ушло 20 разных косметических средств»
- Выглядишь как неземная королева фей, которой приходится притворяться человеком. © DefiantPumpkin / Reddit
«Создала сегодня мягкий гламурный образ»
«Нежный лавандово-розовый макияж»
«Гламурный макияж на свадьбу в качестве гостя»
«Мой вроде как естественный образ, который занимает 35 минут»
- Ну просто куколка! © frecklepot_*** / Reddit
«Повседневный макияж, который не скрывает мои веснушки»
при такой мягкой базе стрелки лучше делать коричневыми и брови более теплым цветом. а то вышел диссонанс - теплый цвет волос и веснушек, холодные брови и черные стрелки.
«Макияж со вчерашнего свидания с мужем. Классный был день»
Сначала не поняла, зачем она два дня с макияжем ходит, потом дошло, что просто фото вчера сделано 😀
«Какая форма подводки больше подходит для моих глаз?»
- Первая лучше сочетается с твоей стрижкой и золотыми кольцами. Вторая прекрасно подходит к твоей форме глаз, но не совсем соответствует стилю. Они обе прекрасны. © StarrysCastle / Reddit
«Кажется, я наконец-то добилась своего лучшего макияжа „на выход“. Жаль, нельзя носить его каждый день, потому что трачу на него слишком много времени»
«Какой образ подойдет для фотосессии по случаю помолвки?»
«Вот как я скрываю темные круги под глазами. Использую цветной корректор и кисть для консилера. Раньше его просто пальцами наносила, и выглядело это не очень»
Стало лучше, можно над губами поколдовать, а ещё очень шея и подбородок напряжены-бросается в глаза!
- Вау! Как ластиком стерла! © ennimeow / Reddit
И вот еще несколько статей о женщинах, которые здорово орудуют всеми этими помадами и тенями: