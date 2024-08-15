15+ женщин, которые отменили запись к визажисту и забабахали себе макияж сами

Многие женщины привыкли к тому, что хороший макияж может получиться только у крутых визажистов, к которым надо еще как-то умудриться записаться. Однако некоторые красавицы научились так филигранно делать себе макияж, что даже ходить никуда не нужно.

"Капелька косметики, и кажется, будто у меня от природы широкие брови и пухлые губы"

"Мне 43, вот так я крашусь"

«Вот почему я не выхожу из дома без макияжа»

Всего несколько простых шагов, а лицо меняется на глазах

«Обычно за прической и макияжем на свадьбу идут к профессионалам. А я сэкономила и сделала все сама!»

«Научилась делать вот такой макияж. Даже тональником не пользуюсь»

Кстати, посмотрите еще на подборку женщин, которым не нужен визажист, чтобы круто краситься и на работу, и к свекрови в гости.

«Эти насыщенно-ягодные тени»

«Сделала свадебный макияж сама»

«Тренируюсь делать мейк на свадьбу»

Подожди, это реально настоящие ресницы, а не накладные!? © Jumpy_Ring8409 / Reddit

«Редко общаюсь с родственниками, и вот общее мероприятие. Этот макияж придает мне уверенности»

«Подбираю себе свадебный макияж»

«Мой макияж „без макияжа“ по сравнению с тем, когда я действительно не накрашена»

Классно выглядишь! На макияж «без макияжа» у меня всегда уходит в два раза больше времени, чем на что-то смелое. © PhyrraNyx / Reddit

«Затестила свадебный макияж»

«Сделала макияж после душа. Мне 60»

Согласитесь, что некоторым ни к чему визажист, ведь они и сами словно родились с кисточкой в руках.

«Фиолетовый — лучший цвет»

«Было интересно, почему мейк получился намного лучше, чем обычно, а потом я поняла, что забыла подкрасить брови»

«Сделала макияж к свадебному образу в стиле 60-х»

«Обожаю этот образ»

Ух ты! Я думала, меня макияжем не удивить, но это очень круто! Глаза в готическом стиле с оттенком пурпурного сочетаются с губами и бровями и контрастируют с волосами! Но больше всего мне нравятся сияющие веснушки. © Accurate_Grade_2645 / Reddit