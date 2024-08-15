15+ женщин, которые отменили запись к визажисту и забабахали себе макияж сами

Многие женщины привыкли к тому, что хороший макияж может получиться только у крутых визажистов, к которым надо еще как-то умудриться записаться. Однако некоторые красавицы научились так филигранно делать себе макияж, что даже ходить никуда не нужно.
"Капелька косметики, и кажется, будто у меня от природы широкие брови и пухлые губы"
"Мне 43, вот так я крашусь"
«Вот почему я не выхожу из дома без макияжа»
Всего несколько простых шагов, а лицо меняется на глазах
«Обычно за прической и макияжем на свадьбу идут к профессионалам. А я сэкономила и сделала все сама!»
«Научилась делать вот такой макияж. Даже тональником не пользуюсь»
Кстати, посмотрите еще на подборку женщин, которым не нужен визажист, чтобы круто краситься и на работу, и к свекрови в гости.
«Эти насыщенно-ягодные тени»
«Сделала свадебный макияж сама»
«Тренируюсь делать мейк на свадьбу»
«Редко общаюсь с родственниками, и вот общее мероприятие. Этот макияж придает мне уверенности»
«Подбираю себе свадебный макияж»
«Мой макияж „без макияжа“ по сравнению с тем, когда я действительно не накрашена»
- Классно выглядишь! На макияж «без макияжа» у меня всегда уходит в два раза больше времени, чем на что-то смелое. © PhyrraNyx / Reddit
«Затестила свадебный макияж»
«Сделала макияж после душа. Мне 60»
Согласитесь, что некоторым ни к чему визажист, ведь они и сами словно родились с кисточкой в руках.
«Фиолетовый — лучший цвет»
«Было интересно, почему мейк получился намного лучше, чем обычно, а потом я поняла, что забыла подкрасить брови»
«Сделала макияж к свадебному образу в стиле 60-х»
«Обожаю этот образ»
- Ух ты! Я думала, меня макияжем не удивить, но это очень круто! Глаза в готическом стиле с оттенком пурпурного сочетаются с губами и бровями и контрастируют с волосами! Но больше всего мне нравятся сияющие веснушки. © Accurate_Grade_2645 / Reddit
Оказывается, что не обязательно быть профессиональным визажистом, чтобы умело делать мейкап. Убедитесь сами, что у некоторых девушек обнаруживаются просто феноменальные способности в этом.