20+ историй о людях, у которых начинает дергаться глаз от фразы: «Нарекаю тебя...»

Выбрать имя малышу — тот еще квест. Кто-то чуть ли не с детства знает, как наречь свое чадо. Кто-то изгаляется и выдумывает нечто ну очень экстравагантное. А некоторые предпочитают обращаться за помощью к семье или искать подходящий вариант в интернете.

В бонусе можно узнать, что некоторые люди придумывают своим детям не странные имена, а... отчества.

Мы с мужем долгое время не могли придумать имя ребенку. Решили сделать это всей семьей. Собрали родственников, каждый какое-то имя на бумажке, и мы кинули их в мешочек. Так как будет мальчик, имя доставал муж. Итак, барабанная дробь! Он достает бумажку, а там: «Онуфрий». Все замолчали, только в углу дед захихикал! Шутник старый. © Палата № 6 / VK

Соседи назвали свою дочь Анастейша. Пока гуляют, зовут ее Стася. Спрашиваю, мол, почему не Анастасия, как будет отчество? Отвечают, что Ивановна. Потом посмотрели на меня как дурачка и пошли дальше. Анастейша Ивановна? Я чего-то не понимаю или я реально так устарела? © marta_for / Twitter

Познакомился с девушкой по имени Гермиона. Говорю: «О, как-то в голову не приходило, что поколение людей, родившихся после выхода первой книги, уже настолько взрослое». Она: «Да, но родители меня так назвали после выхода фильма».

Меня родители назвали Серафимой. Я с самого детства ненавидела это имя. А уж когда родители сокращенно называли меня Фимой, меня вообще коробило. Я с детства просила переименовать меня, но родители орали: «Ты что? Ты родилась с таким именем, оно твое на всю жизнь, не будем мы ничего менять!» Поступила я в университет, представлялась именем, которое мне нравилось всегда, — Дарьей.

Стала совершеннолетней, официально изменила имя. Я уже 11 лет как Дарья. Родители общаются до сих пор с обидой, при любом случае пытаются упрекнуть. Недавно я сама стала мамой, назвала дочку Анфисой. Понимаю, что это имя может ей не нравиться, но я не буду обижаться, если она захочет назвать себя иначе, когда придет время. © Подслушано / Ideer

Meня зoвут Apиa, удapeниe нa «И». Ho в дaнь мoдe или eще по какой-то причине мeня нaзывaют Арьей. Mнe нpaвитcя правильное звучание моего имени, пoпpaвлять устала ужe. A eще достали нeдaлeкиe люди, cчитaющиe, чтo нaзвaли меня в чecть Apьи из «Игpы Пpecтoлoв». Иx нe вoлнуeт, чтo cepиaл вышeл намнoгo пoзжe мoeгo poждeния. Ho ceгoдня мeня добил вoпpoc взpocлoгo чeлoвeкa нa coбeceдoвaнии. Жeнщинa лeт 40 cпpocилa: «Зaчeм пoмeнялa имя? Apья вeдь тaк ceбe пepcoнaж». © Сокровенные истории / VK

Какое имя вам сперва хотели дать родители, но не дали? Меня отец хотел назвать Констанцией, чтобы меня звали Констанция Константиновна. Благо передумал и назвали Валерией в честь дедушки Валеры. © nalerko1 / Twitter

чтобы меня звали Констанция Константиновна. Благо передумал и назвали Валерией в честь дедушки Валеры. © nalerko1 / Twitter Меня зовут Юна. Бесят люди, которые при знакомстве говорят: «Ой, японка, что ли?» Или: «Да ладно, несмешная шутка». Мои родители познакомились в Японии, но даже я не знаю, что сподвигло их так меня назвать. Но мне мое имя нравится, я не собираюсь его менять. Я не придираюсь к Марусям и Валям, так что и они пусть не придираются ко мне! © Подслушано / Ideer

Но мне мое имя нравится, я не собираюсь его менять. Я не придираюсь к Марусям и Валям, так что и они пусть не придираются ко мне! © Подслушано / Ideer В 11 лет в ссоре сказала сестре, что ее удочерили. После этого родители начали убеждать меня, что мы обе родные. Только меня зовут Маша и сестру зовут Маша. Либо родители очень странные люди, либо имя младшей сестре они не выбирали. Родители все отрицают. © Подслушано / Ideer

Супруга ходит в спортивный клуб. Занимается она как-то на велотренажере, и тут заходит в зал семья: папа, мама и сын лет четырех. Говорит, что когда услышала, как они к сыну обратились, то чуть с тренажера не упала. Я, честно говоря, даже не знаю, с какой целью ребенка назвали Тщеславий. © yuvintus / Pikabu

Плaниpуeм дeтeй, выбиpaeм имeнa. Cмoтpeлa cepиaл, уcлышaлa имя и пoнялa — вoт oнo, идeaльнoe имя для дeвoчки! Heнaглядный пpиxoдит c paбoты, paccкaзывaю oб этoм. Это имя — Bepa. Oн: «A пoлнoe имя кaкое? Bepaндa?» Paccкaжу дoчepи потом эту иcтopию oбязaтeльнo. © Сокровенные истории / VK

Мама была беременна старшей сестрой и такая: «Назову Пелогеей, будет все хорошо». Но когда она родила, она такая: «Блин, не, лучше Дашей». В итоге Пелогеей назвали меня. © Atisutasp / Twitter

Моя дочь — Милена. В честь той самой Милины из компьютерной игры «Мортал Комбат». Потому что играю, сколько себя помню, а Милина — мой любимый персонаж вот уже 20 с лишним лет. С дочерью тоже часто вместе играем. Когда подрастет, открою ей тайну имени. И никогда не буду порицать за любовь к играм, как делали это мои родители. Надя, 31 годик. © JinxyCat / Pikabu

Есть байка моего семейства. Рождается моя мама. Дед на радостях отмечал это событие почти месяц и только потом отправился записывать ребенка. А как хотели назвать, забыл. Ну, тетушки в учреждении предлагают ему разные имена: «Может, Варвара?» Дед: «Да, вроде оно». Так и записали. И вот вернулся дед домой, запнулся о порог и спрашивает у бабушки: «Мать, а Верку-то мы как хотели назвать?» Деду — головомойка, матери — проблемы на всю жизнь. В свидетельстве о рождении — Варвара, в паспорте и остальных документах — Вера. © TupikovayaVetv / Pikabu

Когда-то был популярный сериал про Марианну. Так у нас одна маргинальная семейка решила дочь назвать Марианной. Еле отговорили, а была бы Марианна Здохлий. © Stanislav1979 / Pikabu

Мне с раннего детства не нравилось мое имя. У подружек были традиционные имена: Тани, Иры, Лены, Наташи. А я Эльвира. Когда мама звала меня домой с прогулки во дворе, она кричала: «Эльвира, домой!» Я не могла допустить, чтобы мое имя так громко прозвучало еще хоть раз. И со всех ног бежала домой. А моим подружкам выговаривали мамы: «Вот смотри, Эля какая послушная! Мама один раз позвала и она бежит домой, а вас не дозовешься». Знали бы они, почему я так спешила домой. © mayfani / Pikabu

Жена показала мне приложение для выбора имени ребенка. Это самая интересная игра, в которую я играл за последнее время! Пройдя ряд привычных имен, приложение сходит с ума и начинает предлагать вообще все подряд — от Чустаффуса до Хидеяки. Оторваться невозможно. «Играл» я так двадцать минут. Сразу отвечу на вопрос, на чем все-таки остановились. Окончательно пока не решили, но без выпендрежа. Либо Гуннар, либо Джером. © glebklinov / Pikabu

Есть у меня теща. Зовут Людмила Ивановна. Родом из небольшого села в пригороде. Был там у нее дом, и приехал я как-то помочь ей там. Встречается какая-то бабушка: «О, Катя, здравствуй!» Ну, думаю, просто забыла имя тещи. Вторая бабушка на тещу «Катя» говорит, третья. Я ничего не понимаю, теща и жена идут рядом и глазом не моргнут. Вечером спрашиваю жену, мол, что за дичь с именем?

И жена рассказала, что когда теща только родилась, назвали ее родители Катей. Жила Катя, росла, помогала соседкам и прочее. Исполнилось ей 16, и поехал ее папа в город ей паспорт делать. Почему он поехал один и как ему дали паспорт без присутствия ребенка — большой вопрос. Но выдали. А потом оказалось, что в графе имя значилось «Людмила». Отец аргументировал это тем, что ему это имя больше нравилось. © uncleSerj / Pikabu

Бонус

Сидели мы как-то с соседкой и пили чай:

— Родственница моя родила сына, а так как она не знала, кто отец, решила придумать отчество сама. И получился у нее Антон Аладдинович.

— Серьезно? Ромашкин Антон Аладдинович? Бедный ребенок, его, наверное, в школе обзывали?

— Конечно. Но потом он сменил имя и стал Эдуардом.

— А отчество?

— Что? Нет, отчество он не менял. © KateWalker / Pikabu