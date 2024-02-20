16 историй о том, что порой родить ребенка легче, чем выбрать ему имя
Придумать имя для ребенка — задача со звездочкой. Кто-то называет чадо в честь значимых для себя людей, кто-то вдохновляется персонажами любимых книг и фильмов, ну а кто-то часами шерстит интернет и составляет списки подходящих вариантов. Герои нашей подборки поведали личные истории о выбранных именах и многие из них достойны того, чтобы стать семейным преданием.
- Решила назвать дочь Ниной. Мне многие говорили: родишь сразу бабушку уборщицу. Но среди Алис, Мирослав и Насть, у нас единственная Нина и она везде выделяется. А каким теплом загораются глаза людей, когда они слышат ее имя: ой так звали мою маму или бабушку. Ощущение, что ее везде любят. © P.anochka / Pikabu
- Дело было в детском саду. Один папа водил полгода мальчика Диму в группу. Потом в один прекрасный день приводит и говорит, даже требует со злостью, мол вы теперь объясните всем детям, чтобы они сына называли Митя! А все потому что он женился и у жены от первого брака тоже Дима на год младше. © user5766997/ Pikabu
- Мои друзья долго не могли выбрать имя для дочери. Мать хотела одно, отец — другое. Как-то раз пошли они на прогулку и опять начали спорить. Вдруг у парня, проходящего мимо, заиграла на телефоне песня «Мадина». Собственно, так и появилась Мадина Петровна Сидорова. © Подслушано / Ideer
- Родители жутко спорили, как меня назвать. Папенька психанул и, хлопнув дверью, ушел из квартиры. Вечером вернулся, кинул маме с широкой улыбкой на стол свидетельство о рождении и с подковыркой так: «Леопольдом назвал!» Ее легкое недоверие сменилось шоком. И тогда мама взяла да и согласилась на переименование меня в кого угодно, лишь бы был не Леопольд! Папа победил. Вот уже 30 с лишним лет горжусь именем Сергей, которое выбрал он. © MeYou/ Pikabu
- Моя знакомая удачно вышла замуж за очень обеспеченного бизнесмена, родила ему сына. Назвали сына Саша, в честь отца. Потом они развелись, знакомая вышла замуж второй раз.
Родилась дочь. Ее назвали Александра, так как второй муж тоже хотел ребенка в честь себя любимого. А чуть позже родился третий ребенок — мальчик. И оказалось, что отец всегда мечтал о сыне и что именно сына он изначально мечтал назвать в честь себя. В общем, у них трое детей: два Сан Саныча и Сашенька. © NikolaMoskovsky / Pikabu
- Подруга рассказала про новенького парня, который пришел к ним в группу. Вроде как зовут его Кирилл, а ник в соцсетях очень странный — Хейм. Тут уж я расхохоталась. Потому что на самом деле Кирилл — это псевдоним. А настоящее имя парня — Хеймдалль, и, как можно догадаться, оно ему не особо нравится. Просто знаю его родителей, которые ну очень сильно увлекались скандинавской мифологией: Хеймдалль — страж мирового древа. © KeraTamara / Pikabu
- Родилась у меня дочь, мне ее дают в руки: «Держи свою Настю!» Я в непонятках, при чем тут Настя, а мне говорят, что сейчас все так девочек называют, вот вчера и сегодня все новорожденные у них в роддоме Насти. Я в ответ: «А у меня Надя!» Медсестра удивилась и как закричит: «Девчонки, слушайте, у нас тут Надя родилась! Давным-давно не было!» © Елена Акодус
- Мама хотела назвать меня Есенией в честь героини популярного в то время сериала. Отец хотел, чтобы меня звали Альфия, но мама была непреклонна! И только благодаря моей любимой бабушке я Мария. Бабушка послушала моих родителей и сказала, что сходит и сама зарегистрирует. Пошла в загс и записала меня Машей. На возмущения мамы парировала тем, что имя международное, на всех языках одинаково звучит, а девке с этим именем жить! Ну, и контраргумент — бабушку тоже зовут Мария. Говорит, что в честь себя и записала. Весьма бабуле благодарна. © Mashunia7181 / Pikabu
- Родились у троюродной сестры близняшки. Совершенно очаровательные малышки. Наконец-то я с ними познакомилась — красавицам уже по полгода. Одна — Катерина, вторая — Виктория. Спрашиваю: «Катя — это в честь бабушки?» Оказывается, нет. Муж подошел к делу серьезно. Виктория — потому что победительница, первая же родилась. А Екатерина — потому что вторая. © bicoras / Pikabu
Этим людям родители дали довольно редкие имена, и их жизнь напоминает калейдоскоп с яркими красками.
- Муж хотел назвать близнецов Акакий и Епифан. Мол, красивые имена и «мои деды такие носили». Предлагала стандартные имена — дошло до ссор и ультиматума: либо развод, либо Акакий с Епифаном. Ну я взяла и сделала ход конем: мальчиков назвала Сашей и Сережей, а уже бывший муж закатывает истерики, мол, не взяла такие красивые имена. © Подслушано / Ideer
- Долго не могли определиться с именем для первенца. Выбирали из 3: Лиза, Катя, Аня. Муж поехал делать свидетельство о рождении. А имя мы так и не выбрали. Уже из ЗАГСа звонит: «Так как называем?» Я: «Вероника». Удивился, но промолчал. Позже встречаюсь с подругами детства, они сразу: «Вероникой назвала?» Я в шоке: «Как поняли?» А они хором: «Да у тебя всех кукол в детстве Верониками звали!» © Подслушано / Ideer
- В 2013 ждали мальчика, долго думали, какое дать имя. Перебрали 100500 вариантов, и тут нас осенило.... Лев! Красивое звучное имя, редкое, ни одного знакомого Льва, ровесника или ребенка, не вспомнили. Как же мы тогда ошиблись насчет редкости. Но все равно очень довольны этим именем. © gazel64 / Pikabu
- Муж назвал нашу дочь Алисой. Все всегда переспрашивают: «Алиса в Стране чудес?» А он злится и отвечает: «Это не та Алиса, это Алиса — героиня книг Кира Булычева!» Муж даже как-то в шутку сказал, что ждет зятя с фамилией Селезнев. Он просто большой поклонник этих книг и в детстве был влюблен в главную героиню. © prugra / Pikabu
- Мама у меня — та еще приколистка. На полном серьезе хотела назвать Феклой. Папа еле-еле уговорил ее на компромиссное имя — Марфа. И вот я несколько месяцев была Марфой, пока однажды мама не увидела мое свидетельство о рождении. Оказалось, папа поехал меня регистрировать в ЗАГС и втихую сделал мне обычное имя. Был, конечно, грандиозный скандал, но свидетельство менять не стали. Я иногда даже жалею, что я не Марфа, классное же имя. © SpainPolice / Pikabu
Комментарии
Интересно, а если потенциальный зятек будет с фамилией Курочкин или Петушков? И каким же нужно быть идиётом, чтобы хотеть назвать ребенка Акакий? Вообще часто выбор имени напоминает соревнование между родителями, и это печально. В попытках самоутвердиться они не думают, как ребенок будет жить с этим именем. Мне нравится китайская традиция не давать ребёнку имя сразу. Моему парню родители дали имя через полгода после его рождения, как и его брату-близнецу. Имя хорошее, красивое, отражает его характер, и очень ему идёт. В переводе с китайского означает "летящий сквозь пространство".
У меня все норм, родители сразу дали хорошее имя Дмитрий, даже не споря. А вот у моего младшего брата отец кавказец, и заявил нашей маме, что если родится мальчик, то будет называть он. Понятно, что имя брату дали бы кавказское. Только маменька сказала "ша!", и назвала брата Михаилом. Папашка брата чего-то вякнул, но наша мама была железная леди, и спорить с ней он не решился)
Я к выбору имени для первенца подошла основательно. Имя должно было быть распространённое, но не избитое, международное и чтобы сочеталось с отчеством и фамилией. Взяла справочник личных имён народов РСФСР, открыла раздел с русскими именами и отметила все понравившиеся. Затем дала книгу мужу, чтобы он тоже отметил. Но он застрял на имени Автоном, начал ржать, долго не мог остановиться и в итоге предложил: сына называю я, а дочку он. Это был хитрый план, потому что мы уже знали, что у нас будет мальчик. И я решила назвать его Григорием, это имя мне ещё с детства нравилось и по всем параметрам подходило. И у меня был шок, когда знакомые и не очень бабки спрашивали - это в честь Распутина? Поэтому я стала отвечать, что в честь Григория Богослова или Григория Мелехова из "Тихого Дона". А самым упоротым говорю, что в честь Григория Лепса и начинаю фальшиво петь"Тооолько рюмка водки на столе".