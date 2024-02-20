16 историй о том, что порой родить ребенка легче, чем выбрать ему имя

Придумать имя для ребенка — задача со звездочкой. Кто-то называет чадо в честь значимых для себя людей, кто-то вдохновляется персонажами любимых книг и фильмов, ну а кто-то часами шерстит интернет и составляет списки подходящих вариантов. Герои нашей подборки поведали личные истории о выбранных именах и многие из них достойны того, чтобы стать семейным преданием.

Решила назвать дочь Ниной. Мне многие говорили: родишь сразу бабушку уборщицу. Но среди Алис, Мирослав и Насть, у нас единственная Нина и она везде выделяется. А каким теплом загораются глаза людей, когда они слышат ее имя: ой так звали мою маму или бабушку. Ощущение, что ее везде любят. © P.anochka / Pikabu

Дело было в детском саду. Один папа водил полгода мальчика Диму в группу. Потом в один прекрасный день приводит и говорит, даже требует со злостью, мол вы теперь объясните всем детям, чтобы они сына называли Митя! А все потому что он женился и у жены от первого брака тоже Дима на год младше. © user5766997/ Pikabu

Мои друзья долго не могли выбрать имя для дочери. Мать хотела одно, отец — другое. Как-то раз пошли они на прогулку и опять начали спорить. Вдруг у парня, проходящего мимо, заиграла на телефоне песня «Мадина». Собственно, так и появилась Мадина Петровна Сидорова. © Подслушано / Ideer

Родители жутко спорили, как меня назвать. Папенька психанул и, хлопнув дверью, ушел из квартиры. Вечером вернулся, кинул маме с широкой улыбкой на стол свидетельство о рождении и с подковыркой так: «Леопольдом назвал!» Ее легкое недоверие сменилось шоком. И тогда мама взяла да и согласилась на переименование меня в кого угодно, лишь бы был не Леопольд! Папа победил. Вот уже 30 с лишним лет горжусь именем Сергей, которое выбрал он. © MeYou/ Pikabu

Моя знакомая удачно вышла замуж за очень обеспеченного бизнесмена, родила ему сына. Назвали сына Саша, в честь отца. Потом они развелись, знакомая вышла замуж второй раз.

Родилась дочь. Ее назвали Александра, так как второй муж тоже хотел ребенка в честь себя любимого. А чуть позже родился третий ребенок — мальчик. И оказалось, что отец всегда мечтал о сыне и что именно сына он изначально мечтал назвать в честь себя. В общем, у них трое детей: два Сан Саныча и Сашенька. © NikolaMoskovsky / Pikabu

Родилась дочь. Ее назвали Александра, так как второй муж тоже хотел ребенка в честь себя любимого. А чуть позже родился третий ребенок — мальчик. И оказалось, что отец всегда мечтал о сыне и что именно сына он изначально мечтал назвать в честь себя. В общем, у них трое детей: два Сан Саныча и Сашенька. © NikolaMoskovsky / Pikabu Подруга рассказала про новенького парня, который пришел к ним в группу. Вроде как зовут его Кирилл, а ник в соцсетях очень странный — Хейм. Тут уж я расхохоталась. Потому что на самом деле Кирилл — это псевдоним. А настоящее имя парня — Хеймдалль, и, как можно догадаться, оно ему не особо нравится. Просто знаю его родителей, которые ну очень сильно увлекались скандинавской мифологией: Хеймдалль — страж мирового древа. © KeraTamara / Pikabu

Родилась у меня дочь, мне ее дают в руки: «Держи свою Настю!» Я в непонятках, при чем тут Настя, а мне говорят, что сейчас все так девочек называют, вот вчера и сегодня все новорожденные у них в роддоме Насти. Я в ответ: «А у меня Надя!» Медсестра удивилась и как закричит: «Девчонки, слушайте, у нас тут Надя родилась! Давным-давно не было!» © Елена Акодус

Мама хотела назвать меня Есенией в честь героини популярного в то время сериала. Отец хотел, чтобы меня звали Альфия, но мама была непреклонна! И только благодаря моей любимой бабушке я Мария. Бабушка послушала моих родителей и сказала, что сходит и сама зарегистрирует. Пошла в загс и записала меня Машей. На возмущения мамы парировала тем, что имя международное, на всех языках одинаково звучит, а девке с этим именем жить! Ну, и контраргумент — бабушку тоже зовут Мария. Говорит, что в честь себя и записала. Весьма бабуле благодарна. © Mashunia7181 / Pikabu

Родились у троюродной сестры близняшки. Совершенно очаровательные малышки. Наконец-то я с ними познакомилась — красавицам уже по полгода. Одна — Катерина, вторая — Виктория. Спрашиваю: «Катя — это в честь бабушки?» Оказывается, нет. Муж подошел к делу серьезно. Виктория — потому что победительница, первая же родилась. А Екатерина — потому что вторая. © bicoras / Pikabu

Этим людям родители дали довольно редкие имена, и их жизнь напоминает калейдоскоп с яркими красками.

Муж хотел назвать близнецов Акакий и Епифан. Мол, красивые имена и «мои деды такие носили». Предлагала стандартные имена — дошло до ссор и ультиматума: либо развод, либо Акакий с Епифаном. Ну я взяла и сделала ход конем: мальчиков назвала Сашей и Сережей, а уже бывший муж закатывает истерики, мол, не взяла такие красивые имена. © Подслушано / Ideer

Долго не могли определиться с именем для первенца. Выбирали из 3: Лиза, Катя, Аня. Муж поехал делать свидетельство о рождении. А имя мы так и не выбрали. Уже из ЗАГСа звонит: «Так как называем?» Я: «Вероника». Удивился, но промолчал. Позже встречаюсь с подругами детства, они сразу: «Вероникой назвала?» Я в шоке: «Как поняли?» А они хором: «Да у тебя всех кукол в детстве Верониками звали!» © Подслушано / Ideer

В 2013 ждали мальчика, долго думали, какое дать имя. Перебрали 100500 вариантов, и тут нас осенило.... Лев! Красивое звучное имя, редкое, ни одного знакомого Льва, ровесника или ребенка, не вспомнили. Как же мы тогда ошиблись насчет редкости. Но все равно очень довольны этим именем. © gazel64 / Pikabu

Муж назвал нашу дочь Алисой. Все всегда переспрашивают: «Алиса в Стране чудес?» А он злится и отвечает: «Это не та Алиса, это Алиса — героиня книг Кира Булычева!» Муж даже как-то в шутку сказал, что ждет зятя с фамилией Селезнев. Он просто большой поклонник этих книг и в детстве был влюблен в главную героиню. © prugra / Pikabu

Мама у меня — та еще приколистка. На полном серьезе хотела назвать Феклой. Папа еле-еле уговорил ее на компромиссное имя — Марфа. И вот я несколько месяцев была Марфой, пока однажды мама не увидела мое свидетельство о рождении. Оказалось, папа поехал меня регистрировать в ЗАГС и втихую сделал мне обычное имя. Был, конечно, грандиозный скандал, но свидетельство менять не стали. Я иногда даже жалею, что я не Марфа, классное же имя. © SpainPolice / Pikabu