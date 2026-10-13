17 историй о переезде в Китай, где из колоритных деталей складывается новый уютный быт

Переехать в новую страну — еще половина дела. Гораздо труднее бывает разобраться во всех особенностях непривычного быта и этикета. Взять хотя бы Китай. Здесь могут не понять ваше искреннее желание заплатить в ресторане за всю компанию, да и звонок в офис в 12:00 явно вызовет недоумение. Но стоит только привыкнуть к некоторым особенностям, как Китай выкидывает еще одну штуку — он влюбляет в себя по уши. Тут есть и тихие деревеньки, и цветущие сады в мегаполисах. Ну а местные курьеры — это отдельная история.