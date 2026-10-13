А кроме Китая, бездомных кошек, которых подкармливают сердобольные люди, конечно же, больше нигде нет 🤣
17 историй о переезде в Китай, где из колоритных деталей складывается новый уютный быт
Переехать в новую страну — еще половина дела. Гораздо труднее бывает разобраться во всех особенностях непривычного быта и этикета. Взять хотя бы Китай. Здесь могут не понять ваше искреннее желание заплатить в ресторане за всю компанию, да и звонок в офис в 12:00 явно вызовет недоумение. Но стоит только привыкнуть к некоторым особенностям, как Китай выкидывает еще одну штуку — он влюбляет в себя по уши. Тут есть и тихие деревеньки, и цветущие сады в мегаполисах. Ну а местные курьеры — это отдельная история.
Дозвониться до нужного человека бывает непросто
- В моем офисе в Гуанчжоу был коллега, который постоянно что-то путал. Принимал я его на работу как сотрудника со знанием китайского и английского языков. Как-то раз ему было поручено позвонить на предприятие и согласовать детали предстоящей отгрузки. Прошло уже много времени, а задача все не решена. Я интересуюсь, почему так долго. А он мне и отвечает: «Сергей, я набираю, а меня все время спрашивают про какого-то господина Цзя Бо Лина!»
И я начинаю хохотать — не могу остановиться. Потому что понимаю, что он звонит в другой город, а автоответчик на китайском языке просит его перед вводом номера сначала нажать ноль — цзя бо лин.
На улицах здесь могут встретиться вот такие котики
- Пришли мы в кафе, а тут сидит кошка, оставшаяся без хозяина. Грустно, что такое происходит. У местных порой встречается легкомысленное отношение к животным. Но радует, что работники кафе подкармливают ее уже много лет. Когда кошка проголодается, то приходит к кафе, где сотрудники насыпают ей еды.
Приложение-шагомер в Китае явно будет в восторге от ваших достижений
- В Китае наматываешь в среднем по 15–20 000 шагов в день. На родине у меня выходило от силы 5 000. И ведь вроде ничего особенного не делаешь. Просто живешь как обычно. Метро, пересадки, огромные станции, пешком до кампуса, пешком до кафе, снова метро... и вот уже 20 000 шагов набежало.
Китайская свадьба — это яркое и многолюдное торжество
И как они только соглашаются на наряды европейского типа? Ведь белый цвет у них траурный...
- Я неожиданно получил приглашение на работу в китайской компании. Обсудил все возможные трудности с женой, и мы решили попробовать. Спустя четыре месяца у меня на руках были все нужные документы, позже ко мне присоединилась жена. Вскоре мы побывали на китайской свадьбе, на которую нас позвала моя новая коллега. Это торжество очень похоже на нашу свадьбу с выкупом, конкурсами и длиннющими тостами от многочисленной родни. Если что, на фото — только родственники со стороны жениха.
Некоторые города похожи на цветущие сады
- С самого праздника весны, или, как его называют у нас на родине, Китайского Нового года, начинается цветение магнолий. Красивые белые и розовые цветы. С середины февраля и до середины марта в разных районах города по очереди начинает цвести вишня. Обязательного упоминания заслуживает эджворития золотистоцветковая. Мы нашли в городе единственный куст этого растения. Летом ждем цветения граната и цитрусовых.
Многим приходится постараться, чтобы найти съемную квартиру
- Расскажу, как мы с женой пытались снять квартиру. Скоро мы устали от бесконечных пустых просмотров со словами: «Ой, а ту квартиру буквально две минуты назад сняли, давайте посмотрим другую» или «Ой, в объявлении указано 2000 юаней, ну вы же понимаете, что это опечатка, цена 3500 юаней».
И тогда мы плюнули и отправились в ТСЖ ближайшего к моей работе жилого комплекса, где нам посоветовали обратиться в фирму, которая занимается сдачей квартир в аренду именно в нем. Первая же попавшаяся квартира оказалась идеальной. Мы заключили договор, внесли предоплату, собрали пожитки и буквально за два дня переехали. Теперь путь до работы занимает семь минут, я даже на обед хожу теперь домой.
Внутри дворика — просто красота. Все зеленое, много растений, птиц, по вечерам квакают лягушки. Мы один раз даже увидели маленькую летучую мышь. Подо всей территорией расположена подземная парковка, поэтому машин внутри нет совсем.
Обед у местных жителей проходит строго по графику
- Я уже давно понял, что для любого китайца крайне важно поесть вовремя. Эта привычка складывается еще в детстве. И если китаец ей не следует, ему становится некомфортно. Стандартное время обеда — полдень. В этот момент останавливаются фабрики, закрываются офисы, а огромные толпы людей бегут в кафе и рестораны. Некоторые едят прямо на рабочем месте и там же ложатся спать — на стол или под стол. Это не байка.
Назначать деловые встречи с 12 до 13 в Китае точно не нужно. Но можно договориться на обед, после которого будет встреча. Я живу в Гонконге, и когда я вижу толпу, которая идет в кафе после 12:00, можно не сомневаться, что это материковые китайцы. Они не меняют привычки даже после переезда в новый город.
В школах спят и ученики, и педагоги
Как это неудобно, спать сидя за столом/партой... Вот, помню, работал я в службе технической поддержки. А в выходной там, или поздно ночью обычно обращений мало было, кладёшь голову на стол, дремлешь... А потом просыпаешься, смотришь в зеркало, а у тебя на морд... лице клавиатура отпечаталась... некрасиво.
- Я живу в Китае и воспитываю двух детей, которым скоро в школу. Расскажу про жизнь местных школьников. В начальную школу тут берут с 6 лет. В классе около 50 учеников, но может быть и 70. Основные предметы: китайский язык и математика. На них идет упор в обучении. Распорядок дня зависит от внутренних правил учебного заведения. В среднем все ученики должны быть в школе к 7:30. Уроки начинаются с 8:00. До обеда проходит 4-5 занятий. Обед длится 30 минут. В большинстве школ есть тихий час после обеда. Спят все от 30 минут до часа. Учителя тоже могут спать. У многих педагогов есть раскладушки, а у некоторых даже стоит кровать в кабинете. Далее — снова 4-5 уроков.
Некоторых автовладельцев здесь ждут приятные сюрпризы
- Живу в Китае. Купил электромобиль на условиях бессрочной гарантии и обслуживания. Сейчас делаю ремонт в своей квартире, которую недавно купил в новом доме. Теперь у меня наконец имеется собственная подземная парковка, где можно повесить свою зарядку. Когда покупал машину — дилер предлагал установить зарядное устройство бесплатно. Но мне некуда было.
Пока был на техобслуживании, попросил менеджера «Продай зарядку, у меня теперь парковка есть». Он что-то покликал в компе и говорит: «Не надо покупать, бесплатно дадим и установим. У вас же бесплатная гарантия и сервис. Свою зарядку вы четыре года назад не забрали — так что мы вам должны». Через день электрики уже были на месте. Если что, эти условия только для первого владельца. После продажи гарантия исчезает.
Заплатить за друзей в ресторане — почетная обязанность
- Часто провожу время в кругу друзей-китайцев. Однажды мы отправились после успешной сделки в шикарный ресторан, во внутреннем дворике которого был пруд с золотыми рыбками. У всех было чудесное настроение, ведь договор на поставку оборудования был очень крупным по меркам компании.
Омрачила праздничное настроение гостей лишь перепалка в конце застолья. Потом все разрешилось — мой компаньон Жак закрыл весь счет, и мы уехали. Как выяснилось на обратной дороге — причиной недопонимания стал счет в ресторане. В Китае в компании друзей по традиции каждый платит за всех по очереди, и эта обязанность считается почетной. Но периодически кто-то хочет продемонстрировать свое благополучие и пытается влезть вне очереди. Так было и на этот раз. Виновником произошедшего стал Жак, ведь угощать всех должен был его приятель. Просто Жаку со сделки полагалось приличное вознаграждение, ну он и захотел накормить друзей вне очереди.
Окна в доме могут быть закрыты решетками. И не только на первом этаже
- В Китае решетки установлены и на окнах, и на балконах. В доме и офисе. В зданиях старого фонда все окна могут быть с решетками. Даже если дом в 40 этажей. Решетки на окна в свое время ставили не жильцы многоквартирного дома, а застройщик. Покупаете квартиру — решетки уже стоят. Самостоятельный демонтаж запрещен, нужно обращаться в управление дома и ждать разрешения.
В новых домах решеток уже нет. Причина в развитии технологий безопасности. А в старом фонде эти решетки все уже давно «обжили» и научились использовать в своих целях. У нас на офисном здании тоже есть решетки и сотрудники сушат там рабочую одежду. Если они установлены снаружи, то между решеткой и окном можно поставить блок кондиционера, цветочки выращивать, сушить обувь, хранить посуду и вещи, которые выкинуть жалко.
Путешественников, которые отправились в провинцию, могут ждать всевозможные открытия
- Переехал в Китай. В прошлую субботу по работе съездил на фабрику в городок Вэньчэн в моей провинции Чжэцзян. Городок маленький — 300 тысяч жителей. Локация для меня новая, решил остаться на выходные. Местные рассказали, что у них тут есть шикарный водопад. И еще здесь сохранились чудесные трехколесные такси. Сейчас в Китае такое редко можно встретить, у себя в городе Иу я подобные такси видел лет восемь назад. Раритет.
Местная доставка часто приятно удивляет своей скоростью
- Приехал в Китай в 2002 году на стажировку. До сих пор живу здесь. За это время Шанхай превратился в самый современный город, который я знаю. Знаете, сегодня я работал над проектом и около трех часов ночи понял, что мне нужен 15-метровый кабель. Его доставили мне домой ровно через полчаса и всего за 27 юаней. И так во всем — город становится все красивее и удобнее. Я уже чувствую, что мой дом именно здесь.
А вот с мылом тут могут возникнуть проблемы
- Я живу в Китае почти десять лет и уже привык, что во многих учреждениях здесь нет ни мыла, ни туалетной бумаги. Хотите, чтобы у вас всегда были чистые руки, носите с собой кусочек мыла. То же самое и с гигиеническими салфетками.
Зато в Китае очень популярно листовое мыло в компактном и удобном боксе (размером как бокс для наушников), которое очень удобно носить с собой. Нуи влажные салфетки, конечно
Окраины шумного Пекина похожи на уютные деревеньки
- Многие при слове «Пекин» сразу представляют бесконечные серые высотки или разросшиеся жилые комплексы. Но если вы погуляете по окраинам города, то, как ни странно, быстро окажетесь в совершенно другом мире. Я провела некоторое время, исследуя малонаселенные районы вокруг Пекина. В одном было много мастерских и творческих студий. Я нашла дворик, который был разделен между пятью художниками и использовался как общая студия. В другом месте сохранились старинные каменные дома с видами на Великую Китайскую стену прямо от порога. Ну а в третьем поселении кипела загородная жизнь. Там работали бутик-отели и кафе, а местные жители уже привыкли к туристам.
В ресторанах и кафе порой может разыграться целое гастрономическое представление
- Мой друг сегодня в Пекине! Пора угостить его настоящим пекинским хот-потом, сваренным в медном горшочке. (Старопекинский хот-пот — это традиционное местное блюдо, для приготовления которого тонко нарезанное мясо и другие ингредиенты варят прямо за столом в кипящем бульоне. — Прим. ADME).
Иногда в местных офисах могут происходить забавные ситуации
- Работаю в Китае. Есть у нас в чате коллега Чэн Чжи. Имя как имя. Я стала называть ее так при всех. Вдруг другая китаянка спросила меня: «Почему ты к ней так обращаешься?» Узнает и начинает дико хохотать на весь офис. Оказалось, что это не имя или фамилия, а просто забавный никнейм. И переводится он как... «апельсиновый сок»! Получается, я все это время с умным лицом вещала на планерках: «Апельсиновый сок сказал то-то» или «Эти документы нужно срочно согласовать с Апельсиновым соком». Коллеги меня еще долго подкалывали.
А вот еще 22 путешественника, которые распробовали Азию на вкус и увезли оттуда светлые воспоминания.