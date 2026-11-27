вот кто-то с горочки спустился -
наверно, милый мой идет
на нем защитна гимнастерка,
она с ума меня сведет...
Дача, вечер, на лавочке у дома бабушка со своими сестрами запевают. Красиво... эх, ностальгия...
17 бабушкиных частушек с деревенских гуляний, смысл которых сегодня понятен не каждому
В нашей семье ни один большой праздник, на который съезжается вся родня, не обходится без песен. Сначала все долго беседуют за накрытым столом, а потом кто-нибудь заводит «Вот кто-то с горочки спустился», а под конец бабушка поправляет платок и начинает петь свои частушки, а все подхватывают. Иногда мне кажется, что наши бабушки — последние, кто будет петь про дролю, миленка, тальяночку.
На бабушкином юбилее, когда все наелись и наговорились, гости начали петь. Бабуля подвелась, притопнула и завела:
«Вспомни, милая подруга, как гуляли вечера.
На тропиночке стояли: наши дроли, ты да я».
Дочка дергает меня за рукав: «Мам, а что такое дроля?» Я пожала плечами. А бабушка услышала, остановилась и засмеялась: «Дроля — это милый, жених. У нас в деревне так кавалеров называли». И рассказала, что ее дроля, наш дед, приходил к ней под окно с гармошкой. Дедуля аж слезу ностальгии пустил.
вот кто-то с горочки спустился -
А бабушка продолжила:
«Заиграл дроля в гармошку,
Токнуло сердечушко.
Подружку ткнула под бочок —
Выйдем на крылечушко».
Тут и тетушка подключилась к объяснениям, говорит, мол, гармонь под окном работала как звонок в дверь: милый пришел, пора выходить. Вот героиня частушки и тянет подружку на крыльцо.
А я вспомнила историю из детства, как бабушка всегда напевала за работой: «Пойдет миленький с тальянкой, я ему навстречу». Я была уверена, что тальянка — это девушка-итальянка, с которой гуляет дедушка, и очень на него обижалась. Пока однажды не спросила прямо. Бабушка так расхохоталась, что чуть со стула не упала, а потом объяснила: тальянка — это гармошка. Гармонист и правда был первым парнем на деревне: без него не начинались ни гулянье, ни пляски. А своя гармонь значила примерно то же, что сегодня хорошая машина, потому и пели:
«Моему-то дроле белому
Подбавили красы —
Купил новую тальяночку,
Карманные часы».
Вечером на лавочке парочка сидит
слышен звон тальяночки, вся деревня спит...
Это из другой оперы, но не удержалась)))
После того юбилея я заинтересовалась частушками и полезла читать о них. Оказалось, за каждым непонятным словом прячется целый полузабытый мир: правила ухаживания, тайные знаки и многое другое. А само слово «частушка» не существовало испокон веков, его придумал писатель Глеб Успенский в 1889 году. Да и вопреки представлениям в моей голове о глубокой древности частушек, оказалось, что это один из самых молодых фольклорных жанров. Он сформировался только во второй половине XIX века, когда в деревнях стали массово появляться гармони — их бодрый, отрывистый ритм идеально подошел для коротких, злободневных куплетов, которые пришли на смену долгим и протяжным старинным песням.
А частушки до появления общего термина называли кто во что горазд: припевки, пригудки, коротушки, тараторки, сбирушки, прибаски, перепевки, нескладехи и даже завлекаши. По названию часто понятно, как пели: коротушки — коротко, тараторки — скороговоркой. Еще частушки называли по наигрышу, под который их пели и плясали: «Елецкая», «Подгорная», «Цыганочка». Гармонист заводил знакомую мелодию — и все понимали, какие куплеты сейчас пойдут.
А еще я узнала, что милое словечко дроля некоторые считают пришедшим к нам из Франции. Мол, во французском языке есть слово drôle, которое в разговоре употреблялось не только как «забавный», но и как «милый, симпатичный малый». А в крестьянскую среду слово попало от дворовых людей, прислуги, постоянно слышавшей речь господ. А вот другое название сердечного друга в частушках, матаня, скорее всего, произошло от слова «мотаться». Матаня — это тот, кто «выматывает душу» и заставляет сердце метаться от любви.
«Эх, матаня, ты матаня,
Не ходи по бережку:
Ты не делай, мой матаня,
Мому сердцу орешку»
— берег реки или пруда в деревне был главным местом вечерних гуляний молодежи, где парни и девушки знакомились, флиртовали и разбивались на пары. Просьба «не ходить по бережку» означает: не гуляй на виду, не заигрывай с другими, не дразни меня своим появлением. А в загадочном «мому сердцу орешку» — слово «орешек» употреблено как метафора. В фольклоре «сделать сердцу орешек» означает заставить его сжиматься от ревности или любовной тоски.
Раньше частушка заменяла деревенской молодежи соцсети и мессенджеры: через нее публично выясняли отношения, флиртовали и устраивали своеобразные, как мы бы сейчас сказали, рэп-баттлы. Были хвалебные, они же величальные, частушки. В них нахваливали себя, свою семью, гармониста или своего возлюбленного, чтобы поднять свой статус перед соперницами. Например, так:
«Ой, дролюшка мой,
Дроля модненький.
На лице рябинки нет,
Благородненький».
Это задорное хвастовство крестьянской девушки идеальным по меркам того времени женихом: «модненький» означает, что парень одевается по-городскому: носит картуз, жилетку и фабричные сапоги, а не лапти, «на лице рябинки нет» указывает на редкое по тем временам гладкое, чистое лицо без оспин, что считалось главным признаком красоты, а «благородненький» — это ласковый комплимент его ухоженности и деликатным, почти «барским» манерам, которые выгодно выделяют его среди других деревенских парней.
А вот так девушки пели про себя:
«Сошью кофточку по моде,
На груди со стрелочкой.
Походи-ка за мной, милый,
Как лиса за белочкой».
Певунья тут хвастается кофтой со «стрелочкой» — треугольным вырезом, декоративной вставкой-манишкой или вытачкой, потому что эта деталь сразу доказывает ее швейное мастерство, достаток и дерзость. В отличие от сарафанов из прямых кусков ткани, такой сложный городской крой требовал умения шить по выкройке и покупной отделки, а заодно дерзко, по тем временам, подчеркивал фигуру, притягивая взгляды парней.
Или вот:
«Я у тяти дочь одна,
Чем не испотешена,
Меня баско наряжают —
Золотом увешана».
Девица хвалится, что, будучи единственной дочерью у отца (тяти), она не делит приданое с сестрами и ни в чем не знает отказа («чем не испотешена» — избалована, обласкана), поэтому на гулянья ее наряжают особенно красиво, «баско» — нарядно, богато и буквально увешивают золотыми украшениями, демонстрируя не только достаток семьи, но и то, что потом пойдет ей в то самое приданое.
Корильные частушки — прямая противоположность хвалебным. С их помощью публично высмеивали бывшего или нынешнего ухажера, соперницу или жителей соседней деревни. Такие словесные дуэли подчинялись строгим неписаным правилам и были главным способом «выпустить пар» на гуляньях. В круг выходила зачинщица (или зачинщик), пропевала свой «выпад» с притопом и отходила. Соперник обязан был тут же выскочить в круг и спеть «отбивку» — желательно подхватив образ, рифму или конкретную деталь из чужой частушки. Окружающие выступали как судьи: удачную поддёвку встречали взрывом хохота и одобрительным свистом, а слабый или затянутый ответ осмеивали. Проигравшим считался тот, у кого кончался запас частушек или сбивалось дыхание. Обмен корильными частушками не обязательно означал какое-то соперничество, их могли петь и просто для развлечения.
Хороший фильм. Караченцев прекрасный артист. Была влюблена в его голос.
Например, девушка могла спеть:
«Мой миленок, как теленок,
Только веники жевать!
Проводил меня до дому,
Не сумел поцеловать».
Ну, тут все понятно — сравнение с теленком в народной речи означает простодушного и глуповатого человека, и фраза «только веники жевать» тут к месту, так как вениками зимой подкармливали скот.
Если парень не хотел ссориться, а хотел подыграть флирту, то мог ответить так:
«Моя милка маленька,
Така, холера, бравенька,
В ичиги обуется,
Как пузырь надуется».
Это насмешка с оттенком восхищения: несмотря на маленький рост, «милка» хороша собой и статна — «бравенька» на диалекте означает «красивая, видная, бравая». Выразительное восклицание «така, холера» здесь не ругательство, а шутливый восторг ее живым характером. А когда она надевает праздничные мягкие кожаные сапожки — ичиги, то от гордости за свой наряд буквально раздувается, как мыльный пузырь.
Чтобы вызвать заклятую подружку, зачинщица могла спеть:
«Ты, сопера, запевай,
Но меня не задевай.
Если хочешь поругаться —
Поругаемся давай!»
Сопера — соперница, разлучница, девушка, претендующая на того же парня.
И в ответ услышать:
«Не сердись, подружка, зря,
Отбила милого не я.
Отбили глазки мои серые
Да молодость моя».
Ну что можно ответить на такое? А вот что:
«Я любила, ты отбила,
Так люби облюбочки.
Я целовала, ты целуй,
Вытирай огубочки».
Облюбочки — по аналогии с «объедками», остатками чужой любви; огубочки — следы чужих поцелуев на губах. Или вот еще частушка:
«Отбивай, подруга, друга,
Тебе милым не владеть:
На твои коленки сядет,
На мои будет глядеть!»
В частушке можно было поспорить с родителями:
«Тятя шелковы сулит,
Отстать от милого велит.
Без шелковых остануся,
С милёнком не расстануся».
Шелковы — дорогие шелковые платки, сарафаны или ленты, которые девушке обещают за отказ от неподходящего жениха, а она через такую частушку подает знак и родне, и самому миленку, что она не сдастся. А могла бы и припугнуть такой частушкой:
«Самоходочкой уйду:
Ныне мода пошла.
Если тятя, мама спросят —
По характеру нашла».
Самоходочкой в деревне называли такой брак, когда невеста сама уходила в дом жениха вопреки воле родителей, не желавших давать приданое или не одобрявших пару. А слово характер героиня употребляет, обозначая, что «нашла себе человека по душе, а не по указке». Слово характер во времена создания этой частушки было новым, «городским», и его значение трактовалось очень широко.
И помириться с любимым. Вот представьте, как разобиженная девушка запевает:
«Не хочу я чаю пить,
Не хочу заваривать,
Не хочу тебя любить
И даже разговаривать!» — высказывая свою обиду. А парень отвечает ей:
«Ты, милашечка моя,
Бабы хаяли тебя,
Бабы хают, я хвалю,
Бабам хаять не велю».
Хаять — ругать, осуждать. В деревне все на виду, и пересуды могли всерьез испортить девушке репутацию — про такое говорили «пустить славу». В этой припевке парень публично встает на сторону своей избранницы, противопоставляя свою любовь чужой молве, и демонстрирует свое покровительство, мол, запрещаю сплетничать и обижать свою дролю. Ну как такого не простить?
Конечно, среди частушек были такие, которые я назову, мягко говоря, «солеными». Вопреки нашему сегодняшнему представлению их не пели сплошь и рядом на гуляньях. При старших и при «девках» они считались неприличными. Такие частушки запевали в раздельных компаниях или в строго отведенные обрядовые моменты. Например, девушки пели их на девичнике. А на второй день свадьбы такие частушки звучали уже при всех гостях, их пели и дружки, и свахи, и молодежь, и люди в возрасте, так как считалось, что так молодых благословляют на крепкую семью.
Надо сказать, что именно озорные частушки до сих пор становятся поводом для того, чтобы мамы и папы заливались густой краской, ведь дети схватывают их на лету. Когда я стала расспрашивать знакомых, почти у каждого нашлась история про семейный праздник, утренник или детскую елку, где ребенок звонко выводил частушку, а родители в зале замирали, ожидая неминуемой развязки. Да что там дети, у многих взрослых хулиганские частушки запоминаются лучше всего.
- Я училась на филфаке, и на 2 курсе у нас была фольклорная практика. Одним из заданий было — расспросить бабушек и дедушек о частушках и записать их. Мне повезло, что было кого расспросить — родня моей бабушки из глубокой деревни Орловской области. Так вот, три бабушки и один дедушка долго вспоминали и совместно наскребли штук десять приличных частушек. Зато остальных — хоть отбавляй.
Чем больше я читала и слушала, тем яснее понимала: частушка — не просто веселая песенка. Это способ отказать нелюбому жениху, пожаловаться на строгих родителей, поддеть соперницу, признаться в любви, пропеть о том, что волнует прямо сейчас и посмеяться над этим. Поэтому частушки и не исчезнут. Они живут на юбилеях и свадьбах, на детских утренниках, и даже в модных рилсах и мемах. И когда моя бабушка в следующий раз запоет частушки, нам с дочкой будет что ей пропеть в ответ.
А в вашей семье поют частушки? Или, может, есть какие-то особенно интересные бабушкины присловья?
Кстати, свой особый язык есть не только у частушек, но и у самих деревенских домов. В этой статье мы как раз выяснили, что скрывают наличники в разных регионах, и почему каждый завиток на них вырезали не просто так.