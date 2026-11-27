А вот так девушки пели про себя:

«Сошью кофточку по моде,

На груди со стрелочкой.

Походи-ка за мной, милый,

Как лиса за белочкой».

Певунья тут хвастается кофтой со «стрелочкой» — треугольным вырезом, декоративной вставкой-манишкой или вытачкой, потому что эта деталь сразу доказывает ее швейное мастерство, достаток и дерзость. В отличие от сарафанов из прямых кусков ткани, такой сложный городской крой требовал умения шить по выкройке и покупной отделки, а заодно дерзко, по тем временам, подчеркивал фигуру, притягивая взгляды парней.

Или вот:

«Я у тяти дочь одна,

Чем не испотешена,

Меня баско наряжают —

Золотом увешана».

Девица хвалится, что, будучи единственной дочерью у отца (тяти), она не делит приданое с сестрами и ни в чем не знает отказа («чем не испотешена» — избалована, обласкана), поэтому на гулянья ее наряжают особенно красиво, «баско» — нарядно, богато и буквально увешивают золотыми украшениями, демонстрируя не только достаток семьи, но и то, что потом пойдет ей в то самое приданое.