Каждое утро в Японии в 6:30 звучит вдохновляющая мелодия. И так с 1928 года «Радио тайсо» обеспечивает музыкальное сопровождение для небольшой разминки. За 10 минут нужно выполнить простые движения: потянуться вверх, повернуть корпус, покачать руками и попрыгать на месте.

В токийском парке Киба по утрам собираются в основном пенсионеры. 88-летняя Миэко Кобаяси приходит сюда с 77-летней подругой Есико Нагао. Миэко признается: «Когда двигаюсь, чувствую себя лучше».