А я бы то же ни отказался и с удовольствием посмотрел на этих бабушек и дедушек сидя на скамеечке в тенёчке с бутылочкой пивасика как они прекрасно занимаются 😜
9 привычек японских бабушек и дедушек, с которыми день проходит легко и с хорошим настроением
Как много и одновременно как мало мы знаем о Японии! Даже туристы, которые там бывали, и переселенцы с опытом то и дело удивляются привычкам и традициям жителей Страны восходящего солнца. Особенно поражает их образ жизни и активность в любом возрасте. А кто лучше всех знает все и вся? Конечно, японские бабушки и дедушки! У каждого из них есть икигай и распорядок питья зеленого чая. И они никогда не забывают про «хара хати бу».
Каждое утро в японских парках можно увидеть бабушек и дедушек, которые делают гимнастику под мелодичные треки
Каждое утро в Японии в 6:30 звучит вдохновляющая мелодия. И так с 1928 года «Радио тайсо» обеспечивает музыкальное сопровождение для небольшой разминки. За 10 минут нужно выполнить простые движения: потянуться вверх, повернуть корпус, покачать руками и попрыгать на месте.
В токийском парке Киба по утрам собираются в основном пенсионеры. 88-летняя Миэко Кобаяси приходит сюда с 77-летней подругой Есико Нагао. Миэко признается: «Когда двигаюсь, чувствую себя лучше».
Миэко Кобаяси, Есико Нагао --забавно звучит. Как будто малыш не выговаривает звуки.
- Я это сделала! Перед поездкой в Токио я услышала про японскую утреннюю радиогимнастику. И вот я на месте, проснулась рано из-за смены часовых поясов. Пошла пешком в парк Уэно. Поначалу там никого не оказалось, но уже через 15 минут началось! Сколько же там было людей! Все они были пожилыми японцами в спортивной одежде, так что я чувствовала себя немного не в своей тарелке. Упражнений было гораздо больше, чем я видела в роликах. К счастью, там было три инструктора, которые показывали, как все это работает.
С возрастом японцы как никогда начинают ценить свой икигай. И вам советуют
«Икигай» — это дело или смысл, ради которого хочется просыпаться. Не обязательно придумывать что-то масштабное: это может быть работа, хобби, забота о внуках, садоводство или просто любование рассветом. К икигаю в Японии относятся всерьез: ученые даже включили в одну из анкет вопрос «Есть ли в вашей жизни икигай?» в опрос 43 тысяч взрослых, и каждый, кто отвечал положительно.
- Вышла замуж за японца. Приехали в деревню к его бабушке. Бодрая японка справилась с огромной рыбой, накрутила суши, выставила закуски. А ей 98 лет! Я помогала прибрать стол после еды. Ее улыбка быстро спала, когда мы остались одни. Она вдруг на английском с японским акцентом сказала: «Мой внук хорош, но ты про себя не забывай. Тебе икигай нужен! Найди себе хобби и не забывай о себе. Счастливее будешь».
Сколько бы ни было лет японским бабушкам и дедушкам, они помнят о своих друзьях
Все знают, что друзья — это хорошо. Но в самой южной префектуре Японии приятельство превратили в целую культуру. На Окинаве есть традиция «моаи» — небольшие компании друзей, которые держатся вместе десятилетиями. Началось все несколько столетий назад: в деревнях было принято скидываться деньгами, чтобы помочь тому, кому они нужнее. Сейчас моаи — скорее дружеская страховка. Раньше в такие компании объединяли пятилетних детей, и они обещали поддерживать друг друга всю жизнь. И поверьте, если одна из подруг не приходит на встречу, остальные идут к ней домой проведать. В таких кружках до сих пор состоит добрая половина окинавцев. «Гораздо легче жить, когда знаешь, что тебя подстрахуют», — говорит 77-летняя Кадзуко Манна.
У нас на бульваре тоже есть моаи, мы каждый вечер в 18 летом и в 16 зимой выходим из своих домов, на лавочку, все живём в частных домах. Как то так повелось, всё возрастные и все дамы замужем и делимся опытом, новостями и обсуждаем все актуальные вопросы. Нас 8 дам, и когда кто-то заболевает помогаем и следим за ситуацией. А в праздники закрываем столы прямо на бульваре, приносим свои блюда, соленья и тд. А хорошую погоду гуляем вместе, вобщем живём дружно.
Старшее поколение японцев уверено, что из-за стола нужно выходить с легким чувством голода
У нас принято перед едой говорить «Приятного аппетита!», а в Японии скажут «хара хати бу». Это старая конфуцианская присказка: «Остановись, когда желудок полон примерно на 80%». Окинавские долгожители повторяют ее перед каждым приемом пищи. Эта привычка действительно помогает неторопливо наслаждаться трапезой и прислушиваться к своему телу.
Для любой трапезы японская бабушка приготовит вам пять блюд
Интересно, как этот обычай сочетается с правилом «хара хати бу»?! Но тем не менее, традиционная японская трапеза строится по схеме «итидзю-сансай» — «один суп, три блюда»: суп, основное блюдо, два гарнира и бурый рис. Так задействуется много продуктов со столь важными для нас характеристиками: свежость, разнообразие, сезонность, баланс. Хотя сегодня японцы с удовольствием едят и фастфуд, в небольших ресторанчиках и дома суп с тремя блюдами по-прежнему никуда не делся.
По сути три гарнира, мясо и суп. Я столько не сожру, лаже если порции будут кошачьи...
- Я живу в старинном традиционном японском доме в сельской местности и люблю готовить простые домашние блюда из сезонных продуктов. Сегодняшний обед состоял из типичных японских домашних блюд: мисо-суп с дайконом и домашним мисо, тушеная скумбрия, тамагояки с водорослями аонори, небольшой овощной гарнир и бурый рис. Я выросла, питаясь такими блюдами, и теперь мне нравится делиться этим спокойным, неторопливым образом жизни с другими. Даже на скромной кухне приготовление мисо-супа с нуля приносит чувство умиротворения и комфорта.
В Японии пьют зеленый чай: и наедине с собой, и с друзьями-подругами
О пользе зеленого чая сказано немало, и пожилые люди Японии тоже его ценят. Для японских бабушек чай — еще и повод собраться вместе. 104-летняя окинавка Годзэй Синдзато пару раз в неделю принимала подруг из своего моаи: они пили чай и болтали обо всем на свете.
Японцы, которым «немного за», часто разбивают свой маленький огородик. Хоть на балконе
Пожилые японцы охотно возятся с грядками. Так и двигаешься чаще, а на столе — всегда свежие овощи. В бонус к этому наверняка еще идут и хорошие отношения с соседями. Кстати, долгожители Окинавы не ходят в спортзал: они просто много двигаются в течение дня, в том числе на грядках. 104-летняя Годзэй Синдзато в прохладные утренние часы работала в саду, а к обеду варила мисо-суп с морковью, редисом, грибами шиитаке и тофу — вот вам и секрет японской бабушки.
Горячая ванна каждый вечер — традиция японских бабушек и дедушек
Мыться, сидя на камне?Это ведь не парнАя, прохладненько. Интересно было бы посмотреть весь процесс.
Большинство японцев предпочитают обычному душу и сауне глубокую ванну-офуро. Сначала моются под краном, а потом погружаются в чистую горячую воду, чтобы согреться и расслабиться перед сном. Моя бабуля, кстати, тоже любила принимать ванну с пышной пеной. Быть может, когда-то она увлекалась японской культурой.
Японцы не против пойти на работу после выхода на пенсию
Многие жители Страны восходящего солнца не спешат сидеть дома и после выхода на пенсию. Первый «Центр серебряных кадров» открылся в Токио в 1975 году, а потом такие центры появились по всей стране. Через них пенсионеров устраивают на подработку: убирать улицы, ухаживать за садами, помогать в супермаркетах или присматривать за детьми. Такая работа помогает пожилым людям чувствовать себя нужными, а это очень важно. На примере своей мамы скажу, что она еще 15 лет проработала на пенсии, и так больше общалась с подругами и коллегами, а главное — чувствовала себя уверенно.
Вот такие милые привычки есть у японских бабушек и дедушек. Я пока повторю несколько раз «хара хати бу» и придумаю себе икигай, а вы почитайте наши другие статьи.
Если вы хотите узнать, как на самом деле выглядят суши, то загляните в «7 привычных блюд, которые в других странах едят иначе». А для фанатов японской культуры моя коллега подготовила материал «Как устроен японский быт: 9 вещей, о которых редко рассказывают в путеводителях».