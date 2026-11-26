Алена Бродская - поздравляю Вас 💐 Вашу историю опубликовали 🎉 Повезло курьеру, что Вы и бабушка живёте в одной стране, а то представьте, что Вы приехали к бабушке за границу, а заказали продукты на свой домашний адрес 😁
16 случаев из жизни, когда обычный заказ еды обернулся анекдотом на ровном месте
Кажется, что в доставке еды давно все отлажено до мелочей: пара кликов в приложении — и пакеты уже у порога. Но за каждым заказом стоят обычные люди со своим настроением, юмором и вниманием к деталям. Именно поэтому даже привычное ожидание курьера порой превращается в маленький анекдот. Давайте вместе почитаем истории, которые показывают: иногда вместе с ужином на дом привозят отличное настроение.
- А мне с доставкой всегда везет. Курьез случился однажды по моей вине. Будучи в Египте, заказала доставку продуктов собственной бабушке. Только при заказе забыла сменить адрес доставки и не заметила этого. Звонит курьер, говорит, что уже долго стучит в дверь квартиры, а ему не открывают. Я офигеваю, как он попал на этаж, там помимо домофона еще и замок на лифтовой, а оказывается, он у моего дома! Я дико извиняюсь и спрашиваю, не будет ли он столь любезен за отдельные чаевые отвезти это все куда надо, благо нужный дом в том же квартале. Парень поржал, но продукты довез.
- Заказал доставку, вышел забирать в старой растянутой футболке с принтом из старого мультика. Курьер, мужчина лет пятидесяти, посмотрел на меня, расплылся в улыбке и выдал: «О, „Утиные истории“! У меня сын от них фанател, да и я сам, честно говоря, смотрел. Держите, Скрудж Макдак, ваши продукты». Настроение поднялось на неделю вперед.
- Заказала доставку, курьер позвонил в домофон, впустила его в подъезд, так как живу на втором этаже в доме без лифта, сразу открыла дверь. Моя квартира последняя в длинном коридоре. Слушаю, как курьер повернул с лестницы и бодро топает в мою сторону. В это время моя кошка Мортиша (Тиша) вышла ко мне в коридор, я ей говорю: «Тиша, уйди».
Слышу, курьер споткнулся, постоял пару секунд и пошел дальше. Тихо так. Отдает пакет и шепотом желает хорошего дня. Бедняга, наверное, подумал, что я на него шикнула: «Тише иди». Фото виновницы конфуза.
- Много лет назад мы с мужем отправлялись в долгий отпуск. Решили порадовать себя и не готовить ужин в день отъезда, заказали роллы. Доставка «ресторана». Заказали на 6 часов вечера — не привезли. Пришлось все-таки приготовить ужин. В полночь уехали на поезде, а в 4 утра дозвонился до нас менеджер доставки со словами: «Курьер выезжает, будет в течение 15 минут». К слову, не дождавшись заказа, мы его отменили еще с вечера. Больше ничего там не заказывали.
А что мешало позвонить в ресторан и о статусе заказа поинтересоваться???
Мог быть просто сбой работы интернета в ресторане, а когда в ночи заказы посыпались, там старались поскорее их выполнить, а отмена всё ещё где-то в очереди висела
- Я заказывала продукты, и вместе с ними мне привезли 20 пакетов миндального молока. Звоню в поддержку и говорю: «Мне привезли миндальное молоко, которое я не заказывала». Ответ: «Это вам подарок!» Я спрашиваю: «20 пакетов? Вы уверены?» Ответ: «20 пакетов?! Минуту! Я проверю!» Конечно же, это была ошибка курьера, он приехал, забрал.
- Вчера гостили у бабушки, и захотелось ей обязательно моему мужу в подарок передать тортик. Заказали доставку, рассчитали по времени, что как раз получим доставку и пойдем домой, но курьер немного задерживался. А мы уже полностью в одежде, в приложении курьер уже в эту минуту у нас, решили выйти хоть в подъезд пока. И в итоге курьера с тортом в подъезде встречал отряд из 4 человек от 1,5 до 89 лет, он был впечатлен.
Nika88 - поздравляю Вас 💐 Вашу историю опубликовали 🎉 Как прекрасно, что есть родственники от 1,5 до 89 лет ❤️
Когда курьер знает, как вас повеселить
Не знала, что у хлеба есть филейные части. Хоть в конце жизни просветили, спасибо. А у пармезана они есть?
- Приходит заказ из кафе. Забрал, звоню заказчику, трубку берет женщина и говорит, что она стоит у подъезда. Говорю, что у подъезда никого нет. Она начинает описывать крышу дома, этажи, цвет дома, говорю, что да, все так, но ее я не вижу. Спустя секунд 30 она задает вопрос: «Вы находитесь в Москве?» Говорю, что нет, вы заказали в Саратове. И здесь она рассмеялась, сказала, что перепутала города, разрешила утилизировать заказ по своему желанию и пожелала приятного аппетита. Это было так только один раз за весь год, который я работал курьером. Но удивило меня не это, а то, что такой же дом, как в Саратове, есть и в Москве — точь-в-точь.
Если вы до сих пор не считали, что совпадения в фильме "Ирония судьбы" слишком неправдоподобны...
- Сидим с женой после тяжелого трудового дня. Готовить не хочется — хочется есть! Делаю онлайн-заказ с комментарием: «Мы голодные!» Подтвердил заказ, ждем. Через 40 минут звонок по домофону. Беру трубку:
— Да.
— Эммм... Это то существо, которое вас сейчас накормит!
После уже при расчете: «Я просто комментарий Ваш прочитал».
«Заказывал доставку, одним из товаров были развесные сникерсы „мини“ . Обычно, если чего-то не хватает — они звонят. И как раз, когда берешь трубку — сразу сбрасывают либо вообще не звонят, хотя указано позвонить если что. А тут вот что пришло»
Терпеть не могу звонки с заменами товаров, всегда выбираю опцию "не звонить, подобрать замену" или вроде того. Я все равно вряд ли нормально сориентируюсь по телефону, что на что они предлагают заменить, брендов тысячи.
Кстати, заменяли без звонка всегда адекватно, примерно на то же самое, кроме одного раза. Там ухитрились вместо булочек для бургеров положить какие-то сладкие 🙁
- Сидели как-то у меня компанией и решили заказать пиццу. Заказываю, как правило, в одной и той же пиццерии. Помимо того, что вкусно, так еще и быстро. Если не успевают за час, то пицца бесплатно. Взглянув на часы, я осознал, что курьера нет уже полтора часа. Звоню:
— Девушка, курьер опаздывает уже на полчаса.
— Да, все верно, приносим извинения.
— Получается, пицца бесплатно?
— А если мы предложим сертификат на любую пиццу? Вас устроит?
— Вполне!
В итоге еще через полчаса заказ привезли. Вместе с пиццей курьер вручил обещанный сертификат со словами: «Вы только заказывайте самую большую, а то почему-то люди по сертификату маленькую или среднюю заказывают. Можно же заказать любую по размеру и цене».
Я поблагодарил за совет, расплатился и распрощался. В следующий раз заказали самую большую и самую дорогую пиццу по сертификату. Клиентоориентированность на высоте, молодцы.
- Заказала в метель доставку продуктов, в комментарии к заказу в шутку приписала: «Нужно хорошее настроение и чудо». Курьер примчался через двадцать минут, молча вручил пакет и убежал. Разбираю покупки, заглядываю на дно, а там поверх мандаринов лежит записочка. Разворачиваю, а внутри кривым почерком: «Держитесь, весна близко! Мандарины выбирал лично как для мамы — самые сладкие. Улыбнитесь, пожалуйста!»
Как-то днём в непогоду заказала продукты, так мне их привезли почти в 12 ночи.
- Еду в командировку. В процессе сборов проворонил пункт с провизией. Жена вспомнила случай, где заказывали еду к поезду. Открыл приложение. В комментариях указал точное положение — перрон вокзала во время плановой стоянки. В приложении статус сменился на «курьер вот-вот будет у вас». Проходит время, никого нет. Вдруг по вагону раздается клич: «Кто доставку заказывал?» Говорит, не смог дозвониться. Даже с кровати вставать не пришлось. Курьер сказал, что не знал, что так можно.
Кофе в постель прошёл апгрейд до полноценного набора провизии
- Открываю дверь курьеру, а наш огромный мейн-кун выходит за дверь, садится прямо перед парнем и пристально смотрит на термосумку. Курьер не растерялся, присел на корточки, открыл сумку и показал коту пакет с лососем: «Вот, все свежее, забирать будете?» Кот обнюхал, важно моргнул и ушел в квартиру. Курьер выдохнул: «Ну хорошо, проверку прошел».
Альтернативная концовка: кот обнюхал, с боем вырвал у курьера пакет, рыбов понадкусывал и ушёл в квартиру довольный
- Мы с дочкой были в парке, а муж в это время сделал доставку с ужином к нашему возвращению. Когда мы подъехали к дому, у подъезда как раз стоял курьер с нашим заказом и звонил в домофон. Я предложила курьеру забрать заказ сразу у подъезда, чтобы ему не пришлось подниматься на этаж, объяснив, что это мой муж заказал (назвала адрес, этаж, ФИО, готова была назвать номер телефона). Курьер очень подозрительно на меня посмотрел, сверил данные, потом все-таки решил проявить бдительность и повез заказ на этаж сам.
В лифте мы ехали втроем: я, дочка и курьер. На этаже уже стоял мой муж в ожидании курьера. А тут неожиданно из лифта первая выскакивает дочка и бросается папу обнимать. Дальше муж протягивает руки за заказом, а курьер, прежде чем отдать заказ, попросил мужа в телефоне приложение с заказом показать. Видимо, парень решил перестраховаться по максимуму!
- Маме 74, и я наконец научила ее заказывать продукты через приложение. Вчера звонит в замешательстве: «Привезли не то, что я заказывала, а сборщик еще и записку оставил!» Примчалась к ней. Мама молча протягивает мне листок, я разворачиваю и читаю: «Татьяна Петровна, не было гречки, которую вы заказали, но я положил подешевле, она даже вкуснее». Оказалось, что уже пару месяцев ее заказы собирает один и тот же сборщик (город у нас небольшой) и уже выучил ее вкусы, тем более, она постоянно оставляет комментарии к заказу, типа «Заранее спасибо, мои золотки». Они ее там все заочно знают и переживают о ней.
А вот еще подборочка про мужчин-кулинаров, чьи аппетитные блюда ждут все домашние.