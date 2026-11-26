сначала подумала, что это за последний звонок, дети же маленькие! но потом дошло - это буквально вся их школа, от первого класса до десятого )))
15 воспоминаний из маленьких деревенских школ, где учили не хуже, чем в городских гимназиях
Истории
26.11.2026
У деревенских школ есть интересная особенность — небольшое количество учеников. Частенько бывает, что на все учебное заведение едва наберется несколько десятков детей, а учителей и того меньше. Но это вовсе не значит, что образование от этого становится хуже. Многие выпускники таких школ вспоминают, что им уделялось очень много внимания, к доске могли вызывать ежедневно и проверять домашнюю работу тоже. Это здорово помогало ученикам показывать отличные результаты на экзаменах и олимпиадах. А уж о царящей в классах теплой и дружеской атмосфере и говорить нечего. Когда вас мало, вы уже не одноклассники, а семья.
- На первом курсе в столице все стали знакомиться, кто откуда. Я сказала, что я золотая медалистка из небольшого села в Самарской области. Парень в конце аудитории, весь такой понтовый, выдал: «Знаем мы вас, медалистов из деревень, небось за порося медаль дали». А девчонка рядом: «Да, только она нас всех еще на олимпиаде обошла!» Приятно стало на душе, что меня помнят и ценят.
ADME
- Я училась в деревенской школе. В 11 классе нас было 6 человек. Класс делили на базовый и профильный. 3 на 3 человека. Нас вызывали каждый день. Каждый! Я закончила школу с золотой медалью. Ни одной четверки, все пятерки. И это было заслуженно. Учиться в классе, где много людей проще, чем когда учеников раз-два и обчелся. И да, у нас очень сильные учителя тогда были. Профилонить даже и мысли не было. По 8 уроков в день бывало.
natastar1881
- История моего отца. Начало 60-х, глухое село на 200-300 жителей. Школа. Преподают французский язык. Французский! На столе керосинка (да, электричество еще не провели), а рядом в хлеву корова, куча овец и колхозное стадо, которое надо выпасать всем по очереди, и пару гектаров огорода. И французский язык. Сюр? И никто не говорил, что это мне в жизни никогда не пригодится, хотя так и случилось. Но пару фраз помнит до сих пор, и это не «жэ нэ ма па се жюр». Вот только про учителя ничего не знаю.
«Мой последний звонок. Вся наша школа вместе с учителями на фоне цветущих яблонь»
- Когда я пошла в первый класс, мы с родителями жили в маленькой деревне. Во всей школе было 3 человека: я в первом классе, девочка во втором и мальчик в четвертом. Всех нас учила одна учительница, она же директор школы, она же моя мама. А еще в школе работала тетя Нина, которая давала нам звонки, грела чай в обеденный перерыв и следила за чистотой помещений. Было столько забавных моментов...
- Давно было. 70-е годы. Деревенская школа. И тут объявляют, что к нам едет фотограф и девочки должны прийти с бантиками! Мама заплела мне косы криво, я повозмущалась, но она сказала: «У тебя так волосы растут, иди!» Нам объявляют, что будут фотографировать хорошисток на доску почета. Подхожу к фотографу, а он такой: «Фотографировать сказали только хорошисток!» Тут моя классная руководительница ему и говорит: «А это наша отличница!» Так и висела моя фотка на доске почета с разными косичками.
olga.supra
- В деревне было нечем заняться. Либо после школы ты ничего особо не делаешь, либо учишься. Я рано поняла, что нужно учиться. Все свободное время тратила на чтение книг, подготовку к ЕГЭ. Очень хорошо в итоге сдала ЕГЭ, и это, правда, стало дорогой в жизнь. И спасибо большое некоторым мудрым учителям из школы, которые очень сильно помогли советами в детстве.
nataforeign
«Так выглядел наш кабинет труда, в котором бы могли точить скалки на станках»
- У меня были одногруппники в институте, которые в школе учились одни в классах. Из деревень. Поступали сами на бюджет на ту специальность, на которую очень трудно попасть. Знали все от и до. Объясняли это тем, что у них в школе ежедневно проверяли домашнее задание и спрашивали на уроках.
- Помню, в селах до 00-х и продукты для школьной столовой сами выращивали. Были школьные огороды, привлекались все учащиеся с 5 по 9 класс, выращивали картошку, лук, морковь, на время летнего лагеря еще и огурцы. Летом многие школьники помогали с уборкой урожая. Веяли зерно, подметали, стояли на сеялке.
- Я два года училась в сельской школе с 5 учениками в классе. Потом переехали в город, в классе 28 учеников. Так наша программа из сельской школы не только была сильнее, но и обгоняла почти на пол года городскую. Еще и куча кружков была интересных, с оборудованием типа микроскопов, умением завлечь и мотивировать учеников. Это были лучшие школьные годы.
«А нашей школой бывший барский дом в Смоленской области»
- У моих родственников из деревни в классе было 1-2 или максимум 3 ученика. По сути, у детей были личные учителя с индивидуальным подходом. Все дети выпускались образованными и поступали в хорошие вузы столицы на гордость довольным учителям.
- В школе, в которой я учился, на первое сентября, в первый класс пришла только одна девушка, и она училась до девятого класса одна. У нее и кабинет отдельный был — маленькое такое помещение 3×4 метра.
- Одну из школ нашего района решили сделать 9-летней. Чтобы сохранить 11 классов, на тот момент не хватало всего трех детей. Понимая, что школу уже не спасти, директором утвердили молодого физрука, который придумал гениальное. Он съездил в город и привез женщину, которая одна воспитывала четырех детей школьного возраста, пообещав жениться на ней. Школа была спасена. Директор обещание свое исполнил. На данный момент школа вполне себе процветает, а в семье директора детей уже семь.
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