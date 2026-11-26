У деревенских школ есть интересная особенность — небольшое количество учеников. Частенько бывает, что на все учебное заведение едва наберется несколько десятков детей, а учителей и того меньше. Но это вовсе не значит, что образование от этого становится хуже. Многие выпускники таких школ вспоминают, что им уделялось очень много внимания, к доске могли вызывать ежедневно и проверять домашнюю работу тоже. Это здорово помогало ученикам показывать отличные результаты на экзаменах и олимпиадах. А уж о царящей в классах теплой и дружеской атмосфере и говорить нечего. Когда вас мало, вы уже не одноклассники, а семья.